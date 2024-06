“Gedreven door dromen”: geweldige jubileumfilm Porsche Nederland

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Pon’s Automobielhandel de eerste Porsche naar ons land haalde, een jaar nadat de eerste sportwagen onder die naam gebouwd was. Daarmee is de Nederlandse onderneming de oudste Porsche-importeur ter wereld. Ter gelegenheid van het jubileum werd onder de titel “Gedreven door dromen” een schitterende film gemaakt, die door alle Nederlandse Porsche-centra eenmaal voor klanten en relaties werd getoond. Vierenzestig.nl was bij de laatste vertoning, georganiseerd door Porsche Centrum Gelderland, en was zeer onder de indruk.

Andere weggebruikers waren ongetwijfeld verwonderd. Een 911, een Taycan, een Cayenne, nog een 911, een Boxster, weer een 911, een Macan, opnieuw een 911… De Porsche-dichtheid op de snelwegen A12 en A30 rondom Ede was op donderdag in de vroege avond uitzonderlijk groot. De Porsche-rijders glimlachten naar elkaar, want die waren allemaal op weg naar dezelfde bestemming, zoveel was wel duidelijk. Die bestemming was het Pathé-bioscooptheater, dat Porsche Centrum Gelderland had afgehuurd voor de vertoning van de speciale film rondom het 75-jarig jubileum van Porsche in Nederland.

Als Mark Wegh, oprichter en eigenaar van Porsche Centrum Gelderland en het bijbehorende Porsche Classic Center Gelderland, iets doet, dan doet hij het goed. Dat bleek al bij aankomst: mensen wezen keurig de weg naar de dichtstbijzijnde parkeergarage en verstrekten uitrijkaarten. Voor het complex stonden enkele fraaie Porsches opgesteld, waaronder een 918 Spyder en twee 911’s in opvallende kleuren, maar de grootste eye-catcher was toch wel een 911 GT3 RS in Delftsblauw, met startnummer 75 en speciaal opschrift. Nederlandser kan niet, echt geweldig mooi gedaan! De folie werd in eigen beheer aangebracht, waarmee Porsche Centrum Gelderland echt een mooi visitekaartje in huis heeft. Vanaf vrijdag stond de auto overigens op Circuit Zandvoort, waar hij drie dagen lang de aandacht trok in de paddock van de Porsche Carrera Cup Benelux.

Via de rode loper ging het naar binnen, waar twee Rijkspolitie-Porsches stonden opgesteld en de bezoekers werden ontvangen. Daarna volgde de foto voor de achterwand en vervolgens een ruime keuze uit vloeibare versnaperingen, al dan niet alcoholisch, begeleid door overheerlijke macarons in de meest uiteenlopende smaken. De ontvangstruimte stroomde al snel vol, vele bekenden ontmoetten elkaar en nieuwe contacten werden aangeknoopt. Altijd makkelijk, de zekerheid dat iedereen in ieder geval één gemeenschappelijke interesse heeft…

Al snel klonk de bekende gong, waarop iedereen zich naar de ingang van de zaal begaf. Op weg daarheen kon wat te eten en te drinken worden meegenomen: bier, wijn, fris of water, chips en M&M’s, het was er allemaal. En dan stond op de bioscoopstoelen ook nog eens een kartonnen doos met popcorn, naar keuze zoet of zout, de fraaie blauwe dozen bedrukt met het speciale 75-jaar-jubileumlogo van Porsche Nederland. De indrukwekkende zaal, met een capaciteit van 1.030 stoelen de grootste bioscoopzaal van Nederland, raakte snel vol, waarna het programma begon.

Mark Koense, onder andere uitgever van het tijdschrift GP Magazine, samensteller en uitgever van de biografieën van topcoureurs Gijs van Lennep, Jan Lammers, Arie Luyendyk en Toine Hezemans en producent van de fraaie boeken die de gasten van Porsche de afgelopen jaren bij de Nederlandse Formule 1-Grand Prix op Zandvoort in ontvangst mochten nemen (stuk voor stuk gezochte collectors’ items!), nam op het podium het woord. Samen met zijn zakelijk partner Roel Kooi produceerden hij en zijn team onder leiding van regisseur Jan Kooyman de jubileumfilm voor Porsche Nederland en haalde Mark Wegh van Porsche Centrum Gelderland als gastheer naar voren. Die begroette de aanwezigen, waarvan er sommigen vanuit Frankrijk, België en Duitsland waren gekomen, plus natuurlijk vanuit alle windstreken van Nederland.

Daarna werd de film getoond, een kleine anderhalf uur, waarin vele aspecten uit de rijke historie van Porsche in Nederland werden belicht. Diverse mensen voor wie het merk Porsche een belangrijke rol speelt of heeft gespeeld, of die omgekeerd een bijdrage leverden aan de historie van het merk in ons land, kwamen in beeld tijdens interviews. Een kleine selectie, zonder aanspraak op volledigheid: Fanja Pon, de kleindochter van Ben Pon en commissaris van Pon Holdings; ontwerper Harm Lagaaij; coureur Gijs van Lennep; gepassioneerd Porsche-liefhebber Jan Stuivenberg; Porsche 356-kenner Gijs van Dijk, wiens familie al in de jaren vijftig een Porsche- en Volkswagen-dealerbedrijf in Hilversum runde; Arno Leijten, technisch after-sales manager van Porsche Centrum Brabant en ooit zelfs wereldkampioen Porsche-technicus; op archiefbeeld Kees Vogel, die als commandant van de toenmalige Algemene Verkeers-Dienst van de Rijkspolitie een grote rol vervulde bij de inzet van Porsches bij de politie; Frans Zuiderhoek, die het erfgoed van de politie-Porsches levend houdt; Mark Wegh, die met zijn Porsche Centrum Gelderland en Porsche Classic Centrum Gelderland succesvol is; Hannie Steeman, die jarenlang de PR voor Porsche in Nederland deed; Majorie van Doorn, enthousiast Porsche-rijdster, net als haar hele familie; Porsche-bestuurslid Detlef von Platen en – last but not least – Andries Veeneman, inmiddels 90 jaar oud en decennialang de stuwende kracht achter Porsche in Nederland, en de huidige directeur van Porsche Nederland, Sjoerd Teertstra. Het geheel werd omlijst door fraai historisch beeldmateriaal, het commentaar werd gesproken door Daan Schuurmans.

Dat tijdens de aftiteling een luid en welgemeend applaus weerklonk in de bioscoopzaal, zal geen verrassing zijn. Zelfs mensen die echt wel wat van Porsche weten, ontdekten toch leuke details en nieuwe wetenswaardigheden en iedereen zal hebben genoten van de fraaie Porsche-beelden, die de passie voor het merk bij alle betrokkenen duidelijk lieten zien. Aan de filmtitel “Gedreven door dromen”, het motto van de jubileumactiviteiten van Porsche Nederland, is door regisseur Jan Kooyman en het productieteam onder leiding van Mark Koense op een bijzonder geslaagde manier invulling gegeven!

Naderhand haalde Mark Koense met Gijs van Lennep en Jan Stuivenberg nog twee mensen uit de film op het podium, die nog wat nader op de materie ingingen, terwijl ook Mark Wegh weer op het toneel kwam voor de afsluiting. Stuivenberg nam vervolgens zelf het heft in handen en vroeg zijn vriend Rob Verkerk, luitenant-generaal van de Mariniers b.d. en zelf ook Porsche-rijder, op het podium, die vervolgens Mark Wegh een geschenk overhandigde. In zijn afsluitende woord benadrukte gastheer Mark Wegh het belang van zijn team van medewerkers, dat hem in staat heeft gesteld om de afgelopen 18 jaar een belangrijke bijdrage te leveren aan de geschiedenis van Porsche in Nederland.

Met een aangeklede borrel werd de avond op feestelijke wijze afgesloten, maar uiteraard gingen de aanwezigen niet met lege handen naar huis, want voor alle bezoekers was er een exemplaar van een fraai, 84 pagina’s tellend jubileumboekje, eveneens getiteld “Gedreven door dromen”, met verhalen rondom de historie van Porsche in ons land, plus een speciale, strikt gelimiteerde jubileumsticker voor achter de ruit van een Porsche, geheel in de stijl van de stickers die de fabriek in de jaren zestig en zeventig vaak liet maken na behaalde autosporttitels. Dat Gijs van Lennep talloze handtekeningen zette in de boeken van aanwezigen en ook ruimschoots de tijd nam om met bezoekers op de foto te gaan, spreekt voor zich. Hij deed het vriendelijk en met gemeend enthousiasme, kenmerkend voor de geweldige ambassadeur die de Nederlandse coureur van de 20e eeuw al tientallen jaren voor Porsche is. Het werd laat in Ede, zo gezellig was het, maar een 75-jarig jubileum vier je tenslotte niet iedere dag.

Dank aan Mark Wegh en het team van Porsche Centrum Gelderland, we hebben ervan genoten!

Foto’s: René de Boer, Vincent Houtnagel Porsche Centrum Gelderland, Alain Feld