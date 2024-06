De mooiste Porsche-foto’s uit Le Mans (deel 1)

Op 15 en 16 juni wordt de 92e editie van de 24 Uur van Le Mans verreden, de belangrijkste lange-afstandsrace van het jaar. Porsche gaat er voor de 20e overwinning en ook in de GT-klasse is het merk vertegenwoordigd. Vierenzestig.nl is ter plekke, maar kan dankzij de persafdeling van Porsche AG in Stuttgart ook beschikken over het fantastische materiaal van toonaangevende autosportfotografen, die er voor Porsche actief zijn. Van de technische keuring in het stadscentrum via de testdag op zondag 9 juni, de handtekeningsessie op dinsdag, de trainingen op woensdag en donderdag, de persconferentie en de rijdersparade op vrijdag tot aan de grote race op zaterdag en zondag: ze leggen het allemaal vast. De mooiste foto’s van Jürgen Tap, Drew Gibson, Nick Dungan en Michele Scudiero delen we in regelmatige bijdragen op deze site.

De volgende Porsche-teams staan in Le Mans aan de start:

Hypercar-klasse:

#4 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, Mathieu Jaminet (FRA) / Felipe Nasr (BRA) / Nick Tandy (GBR)

#5 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, Matt Campbell (AUS) / Michael Christensen (DEN) / Frédéric Makowiecki (FRA)

#6 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, Kévin Estre (FRA) / André Lotterer (GER) / Laurens Vanthoor (BEL)

#12 Hertz Team JOTA, Porsche 963, William Stevens (GBR) / Norman Nato (FRA) / Callum Ilott (GBR)

#38 Hertz Team JOTA, Porsche 963, Oliver Rasmussen (DEN) / Philip Hanson (GBR) / Jenson Button (GBR)

#99 Proton Competition, Porsche 963, Neel Jani (SUI) / Harry Tincknell (GBR) / Julien Andlauer (FRA)

LMGT3-klasse:

#91 Manthey EMA, Porsche 911 GT3 R, Yasser Shahin (AUS) / Morris Schuring (NED) / Richard Lietz (AUT)

#92 Manthey PureRxcing, Porsche 911 GT3 R, Aliaksandr Malykhin (KNA) / Joel Sturm (GER) / Klaus Bachler (AUT)