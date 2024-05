Sport kort: Porsche-successen in DTM en Formule E

Met klassiekers als de Formule 1-Grand Prix van Monaco, de Indy 500 en de Coca-Cola 600-NASCAR-race was het een van de drukste autosportweekeinden van het jaar. In Monaco kwam ook de Porsche Mobil 1 Supercup in actie, waarover meer in een apart artikel. Daarnaast waren er onder andere nog races voor het ABB FIA WK Formule E, in Sjanghai, en de DTM, op de Lausitzring. Op beide locaties was er Porsche-succes.

DTM: Podium en overwinning voor Thomas Preining

Op de Lausitzring nabij Dresden werden de derde en vierde race van het seizoen in de DTM verreden. Tijdens de seizoensstart, vier weken geleden in Oschersleben, hadden de beide Porsche-coureurs Ayhancan Güven en titelverdediger Thomas Preining weinig in te brengen. De zogeheten ‘balance of performance’, de gelijkschakeling van de diverse verschillende auto’s via parameters als gewicht, rijhoogte en restrictor van de luchtinlaat, was daar voor Porsche bepaald niet gunstig. Voor de Lausitzring volgde een aanpassing, die vanuit Porsche-perspectief prompt zijn vruchten afwierp.

De race op zaterdag werd gekenmerkt door wisselende omstandigheden. Kort na de start viel er een enorme stortbui, waarop de race werd onderbroken, omdat er door de notoir slechte afwatering op de Lausitzring veel te veel water op de baan bleef staan en het risico van aquaplaning te groot was. Ook een tweede poging werd al snel weer gestaakt, maar bij de derde keer was het raak en kon er toch nog geracet worden. Thomas Preining eindigde met de Porsche 911 van het team Manthey-EMA als derde, zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Teamgenoot Güven werd als 15e geklasseerd.

In de zondagsrace had Preining vanaf de eerste plek op de startopstelling een prima uitgangspositie. Weliswaar moest hij kort de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde in de Abt-Audi voor zich dulden, maar een geslaagde strategie met een vroege verplichte pitstop bracht Preining snel weer aan de leiding en de Oostenrijker reed vervolgens op overtuigende wijze de overwinning naar huis. Güven werd als elfde geklasseerd. Voorafgaand aan het volgende DTM-evenement, dat van 7 tot en met 9 juni op Zandvoort verreden wordt, staat Porsche-coureur Preining op de tweede plaats in de tussenstand van het kampioenschap, met acht punten achterstand op Kelvin van der Linde, die met de overwinning op zaterdag en de tweede plaats op zondag in de Lausitz een uitstekend weekeinde kende.

Formule E: Podium voor Wehrlein, winst voor Félix da Costa in China

Het wereldkampioenschap Formule E was voor twee races te gast op het Grand Prix-circuit van Sjanghai. Aan de vooravond van het evenement, het eerste optreden van de elektrische serie in China sinds 2019, had Porsche de verlenging van de deelname aan de klasse tot tenminste 2030 aangekondigd.

In de eerste race zorgde Pascal Wehrlein als tweede voor het beste Porsche-resultaat. Hij eindigde in de sandwich tussen de beide Jaguar-coureurs Mitch Evans en Nick Cassidy. Wehrleins Porsche-teamgenoot António Félix da Costa kwam als vijfde over de eindstreep, maar kreeg uren na de race een tijdstraf van vijf seconden opgelegd voor een inhaalactie die volgens de wedstrijdleiding niet helemaal volgens de regels verlopen was. Zo werd de Portugees uiteindelijk 18e in de klassering. De beide coureurs van het Porsche-klantenteam Andretti, Jake Dennis en Norman Nato, eindigden respectievelijk als vijfde en 14e.

Daags erna nam Félix da Costa op overtuigende wijze revanche: met een geslaagde strategie reed hij goed voorin mee, nam in de tweede helft van de race de leiding en stelde vervolgens de overwinning veilig. Met Andretti-rijder Norman Nato als derde, het eerste podiumresultaat van het seizoen voor de Fransman, eindigden er zelfs twee rijders met een Porsche-aandrijflijn in de top drie. Pascal Wehrlein had ditmaal pech: concurrent Sam Bird reed tegen het linker achterwiel van zijn auto, wat voor Wehrlein resulteerde in een lekke band en een pitstop. Daardoor kwam hij niet verder dan de 20e plaats. Wehrlein blijft weliswaar tweede in het kampioenschap, maar moest toezien hoe leider Cassidy flink uitliep. Jake Dennis werd met de andere Andretti-auto elfde.