Porsche blijft tot 2030 in de Formule E

Blijdschap over de contractverlenging bij v.l.n.r. Alberto Longo, hoofd en mede-oprichter Formule E, Andreas Haffner, bestuurslid Porsche personeels- en sociale zaken, Michael Steiner, bestuurslid Porsche onderzoek en ontwikkeling, Jeff Dodds, CEO Formule E, Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach en Paulo Martino, hoofd Formule E van de FIA.

Nadat eerder Nissan en Jaguar al hun aanwezigheid als constructeurs voor de nieuwe homologatieperiode (GEN4) van de Formule E hadden bevestigd, maakte nu ook Porsche bekend dat het tenminste tot 2030 in de Formule E actief blijft. De aankondiging komt aan de vooravond van het Formule E-evenement in Sjanghai, waar komend weekeinde twee races verreden worden. De Formule E-organisatie belooft voor de nieuwe generatie auto’s, die in het seizoen 2026/2027 zijn opwachting maakt, een toename van het vermogen tot 600 kW, maar naast de betere prestaties ook een verbeterde efficiëntie en veiligheid.

Nadat Audi en BMW er al in een vroeg stadium van de Formule E bij waren en later ook Mercedes-Benz aan boord kwam, stapten deze fabrikanten ook alweer relatief snel uit. Porsche, dat voor het seizoen 2019/2020 instapte, is daarmee als enige Duitse fabrikant overgebleven en blijft met de nu gedane toezegging dus langer bij de klasse betrokken dan velen vermoedden.

“Van het begin af aan was onze betrokkenheid bij de Formule E een lange-termijnproject”, verklaarde Michael Steiner, als lid van de raad van bestuur van Porsche AG verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling. “De evolutie van raceauto’s laat zien hoeveel ontwikkelingspotentieel de e-mobiliteit herbergt. We willen in de toekomst nog meer kennis opdoen in de Formule E, die we kunnen overbrengen naar onze sportwagens voor op de weg. Als een van de meest competitieve series in de autosport spoort Formule E ons nu al aan om op technisch gebied te excelleren. We kijken ernaar uit, vorm te blijven geven aan het kampioenschap en bij te dragen aan de voortgang van e-mobiliteit.”

Michael Steiner

Na een lastige start waarbij successen aanvankelijk uitbleven, heeft Porsche sinds twee jaar de opgaande lijn in de Formule E duidelijk te pakken. De eerste overwinning werd op 12 februari 2022 behaald door Pascal Wehrlein in Mexico, vorig jaar won Jake Dennis namens het Porsche-klantenteam Avalanche Andretti de wereldtitel bij de rijders. In het lopende seizoen heeft het Porsche-fabrieksteam drie overwinningen behaald, twee dankzij Pascal Wehrlein in Mexico en Misano en één met António Félix da Costa, die de zondagsrace in Berlijn won. Jake Dennis zegevierde namens Andretti eenmaal, in het Arabische Diriyah.

Volgend jaar (seizoen 11, in Formule E-termen), krijgen de Formule E-auto’s al tijdelijk vierwielaandrijving, een technologie waarmee Porsche uit het LMP1-tijdperk al ervaring heeft. Met de komst van de GEN4-auto’s voor seizoen 13 krijgen fabrikanten meer mogelijkheden als het gaat om technische ontwikkeling, die ook zijn weerslag kan vinden op de serieproductie. “Net als de Formule E willen we innovatieve technologieën en grotere duurzaamheid toevoegen aan de autosport en voorop lopen met nieuwe ontwikkelingen”, zegt Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach. “Het WK (Formule E, red.) biedt hiervoor een eersteklas platform: racen op het hoogste niveau, wereldwijde interesse van het publiek en een grote technologische relevantie. De kennis vanuit de racerij vloeit direct naar onze sportwagens: ingenieurs uit de autosport zitten naast hun collega’s van projecten voor op straat. Tenslotte ontwikkelen we geen technologie als doel op zich: onze klanten moeten ervan profiteren.”

Thomas Laudenbach

Foto’s Porsche AG