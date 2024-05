Morgen is het 1 mei: op naar Dinslaken!

De eerste mei is in ons land geen officiële feestdag, maar desondanks zijn er jaarlijks ook heel wat Nederlandse Porsche-liefhebbers die op die dag de weg naar het Duitse stadje Dinslaken weten te vinden. Aldaar, om precies te zijn op de lokale paardenrenbaan, vindt ook dit jaar, en wel voor de 22e keer, de Internationale Club-Day der Porsche-Freunde plaats. Een bezoek raden we van harte aan.

“Een beetje naar elkaars auto’s kijken.” Dat is in essentie wat er gebeurt tijdens bijeenkomsten van merken- of typeclubs, en het Porsche-evenement in Dinslaken vormt daarop geen uitzondering, al is de omvang wellicht wat groter dan bij de meeste andere evenementen. Vorig jaar kwamen er niet minder dan 1.500 Porsches die op en rond de paardenrenbaan geplaatst werden, met nog eens vele tientallen, misschien wel enkele honderden Porsches in de straten in de wijk rondom de evenementlocatie. Dit is wat we er op Vierenzestig.nl vorig jaar over schreven: https://www.vierenzestig.nl/83947/1-mei-in-dinslaken-feest-voor-porsche-liefhebbers/

Ingo Rübener, de stuwende kracht achter het evenement, overleed geheel onverwacht in juli vorig jaar, maar zijn echtgenote Sonja zette samen met andere enthousiasten de organisatie voort. Dat er ‘Tribute to Ingo’ op het affiche van het evenement staat, is een mooi eerbetoon aan iemand met passie voor het merk, die hij graag met zoveel mogelijk anderen deelde.

Wat is er te zien en te doen? Welnu, Porsches in alle maten en soorten, dat zal weinig verbazing wekken, al constateerden we vorig jaar al dat het aantal 356’s minimaal was en dat ook een 914 al een zeldzame verschijning wordt. 911’s in alle denkbare uitvoeringen zijn er echter volop, net als ‘transaxle’-modellen, en ook eigenaren van Porsche-tractoren zijn doorgaans prominent aanwezig. Zelfs een verdwaalde Cayenne, Macan of Taycan kun je tegenkomen – en enkele jaren geleden maakte iemand uit de buurt van Frankfurt zelfs de rit naar Dinslaken met een 959!

Wie naast Porsches op ware grootte ook geïnteresseerd is in verzamelobjecten rondom het merk, kan in Dinslaken uitstekend terecht. Miniaturen, brochures, boeken, badges, insignes, kleinere onderdelen: het is er allemaal. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten: koffie (desgewenst met Kuchen), bier en fris tegen schappelijke prijzen, allerlei soorten worst, vers van de grill (welkom in Duitsland), naar keuze met brood of frites.

Dealers, Porsche-specialisten en aanbieders van allerlei onderdelen en accessoires zijn vertegenwoordigd, terwijl er op en rond het centrale podium ook presentaties en interviews plaatsvinden. De ‘sound battle’ is al jarenlang een vast onderdeel van het programma, een concours d’élégance ontbreekt evenmin,

Het belooft ook nog eens mooi weer te worden, zodat niets een geslaagde dag meer in de weg lijkt te staan. Wie nog met een Porsche naar binnen wil, maar nog niet gereserveerd heeft, moet vroeg zijn: de poorten gaan om 8.00 uur open. Toegang met auto aan de dagkassa bedraagt 40 Euro, extra inzittenden 10 Euro per persoon. Kijk voor last-minute-informatie op: https://www.facebook.com/porschefreunde1mai.de