Enerverende seizoensopener op Imola

Afgelopen weekend werd op het circuit van Imola het Porsche Carrera Cup Deutschland seizoen afgetrapt. Na een sterke voorbereiding afgelopen winter stond het team startklaar om vanaf het begin mee te strijden om de prijzen.



Het team stond dit weekend met vijf rijders aan de start. In de bekende oranje livery kwamen de Nederlandse Kas Haverkort en Huub van Eijndhoven uit. Samen met Ariel Levi, in de wit-blauwe Cup auto, streden zij om het algemeen klassement. Kas rijdt daarnaast ook voor het Rookie kampioenschap, gezien dit zijn eerste seizoen in de Duitse Cup is. In de Pro-Am klasse komt de Duitse Sören Spreng dit jaar opnieuw uit voor het team. Hij heeft maar één doel: zijn titel prolongeren. Sam Shahin heeft zich dit jaar aangesloten bij het team in de Porsche Mobil 1 Supercup en reed in aanloop daarnaar dit weekend een gastrace in de Duitse Cup.



Gedurende de kwalificatie was er veel ‘track development’. Dit betekent dat de baan door verschillende omstandigheden steeds sneller wordt. In de eerste sessie, die de startopstelling voor race 1 bepaalt, zaten de rijders er gelijk goed op. Voor Huub betekende dit zijn eerste pole position in de Carrera Cup Deutschland! Ook Ariel zat er op P3 erg goed bij. Sören had na beide sessies en dubbele pole position in zijn klasse te pakken.



Toen de lichten voor race 1 uitgingen leek het team een wereldstart te hebben. Huub sloeg een gat en Ariel wist gelijk P2 te pakken. Echter bleek dat Huub te vroeg van de lijn gekomen was en dus een penalty kreeg. Hierdoor eindigde hij uiteindelijk als 5e. Een goed resultaat, maar niet de gedroomde overwinning. Ariel kwam als derde over de streep. Even leek hij P2 in handen te krijgen door een tijdstraf voor Larry ten Voorde, maar na de scrutineering checks werd Ariel gediskwalificeerd doordat te weinig brandstof uit zijn tank gehaald kon worden. Ondertussen wist Kas met P7 overall de tweede plaats onder de Rookies te pakken. Sören was de snelste onder de Pro-Am rijders, terwijl Sam de vierde plaats in deze klasse pakte.





In race 2 zagen we opnieuw spannende gevechten, zoals we deze kennen van het Cup racen. Uiteindelijk wist Ariel zich vanaf P6 naar de vierde plek te knokken. Huub volgde vlak achter hem op P6. Voor Kas eindigde de race vroegtijdig na een foutje waardoor hij in het grind belandde. Toch heeft hij een goede groei laten zien het afgelopen weekend. Sören was opnieuw de snelste bij de Pro-Am rijders, waarmee hij een ijzersterke seizoensopening heeft gereden. Sam pakt ook in race 2 de vierde plaats in deze klasse. Een mooie voorbereiding op zijn Supercup seizoen.



Komend weekend gaat de Porsche Carrera Cup Deutschland verder met ronde 2 op Oschersleben. Wij zijn er klaar voor om sterker terug te komen en te strijden voor nog meer prijzen.