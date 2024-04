Nederlandse coureurs op hoog niveau internationaal actief met Porsche

Het internationale autosportseizoen draait inmiddels op volle toeren en dat betekent dat er over de hele wereld weer tal van Nederlandse rijders met Porsche actief zijn in de meest uiteenlopende competities.

Daarbij kiezen ook meer en meer jonge talenten voor Porsche als het gaat om de opbouw van hun carrière. Kas Haverkort, tot dusver actief in de formulewagens, is daarvan het meest recente voorbeeld. Hij rijdt namelijk voor Team GP Elite in de Porsche Mobil 1 Supercup. “Porsche is natuurlijk een geweldig merk en met Porsche te kunnen racen is een droom die werkelijkheid wordt”, zegt de 20-jarige Overijsselse rijder.

Morris Schuring rijdt in het FIA WEC

Op WK-niveau rijdt Morris Schuring dit jaar met Porsche, want hij komt uit met een Porsche 911 GT3 R van het Duitse team Manthey EMA in de GT-klasse van het FIA World Endurance Championship. “Na mijn succes in de Porsche merkencups is dit een logische volgende stap”, aldus Schuring. Porsche is een van de in totaal negen merken die in de GT-klasse vertegenwoordigd zijn. Er zijn in totaal zeven races in Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Na de seizoensstart in Qatar volgt dit weekeinde de tweede ronde in Imola in Italië, op 11 mei wordt de WEC-race op Spa-Francorchamps verreden. Hoogtepunt van het seizoen is uiteraard de 24 Uur van Le Mans, medio juni.

Jop Rappange komt voor het Italiaanse team Dinamic GT in actie in de Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup

De hoogst aangeschreven Europese competitie is de Endurance Cup van de Fanatec GT World Challenge Europe, waarvoor zo’n 50 auto’s zijn ingeschreven. Hier zijn drie Nederlandse coureurs met een Porsche 911 GT3 R actief, namelijk Loek Hartog, die rijdt voor het Duitse team Rutronik Racing, Jop Rappange, die uitkomt voor het Italiaanse team Dinamic GT, en opnieuw Morris Schuring, die het eveneens Duitse Herberth Motorsport vertegenwoordigt. Het seizoen is al gestart met een race op Circuit Paul Ricard, waarna op 29 en 30 juni de 24 Uur van Spa-Francorchamps volgt, het belangrijkste evenement. Daarna zijn er nog races op de Nürburgring, in Monza en in Jeddah in Saoedi-Arabië.

Loek Hartog (Rutronik Racing) rijdt ook in de Fanatec GT World Challenge Cup

Porsche Carrera Cup Deutschland: recordaantal van zeven Nederlanders

Dit weekeinde (20 en 21 april) start het seizoen in de Duitse Porsche Carrera Cup, die dit jaar, het 35e seizoen, voor het eerst een officiële titelsponsor heeft en daarom wordt aangeduid als Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. De seizoensstart vindt plaats in het voorprogramma van het FIA WEC op het circuit van Imola in Italië.

Kas Haverkort behoort tot de debutanten in de Porsche Carrera Cup Deutschland

In het deelnemersveld van 26 rijders bevinden zich maar liefst zeven Nederlanders, een record. Larry ten Voorde, die al drie keer de kampioenstitel in de Duitse cup won, start als titelverdediger, maar maakte de overstap naar een nieuw team in de vorm van Proton Huber Competition. Huub van Eijndhoven begint aan zijn derde seizoen in de cup en bleef aan boord bij Team GP Elite. De overige Nederlanders zijn allemaal nieuwkomers in de Duitse serie: Nathan Schaap (Allied-Racing), Senna van Soelen (Target), Robert de Haan (Team75 Bernhard), Flynt Schuring (Team Proton Huber Competition) en Kas Haverkort (Team GP Elite). Schaap, Van Soelen en De Haan maken daarbij deel uit van de Talent Pool in de Duitse cup, waarmee ze kunnen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding vanuit Porsche Motorsport in de ontwikkeling van hun carrière.

Ook Senna van Soelen koos voor de Duitse Porsche competitie

Robert de Haan maakte na het winnen van de kampioenstitel in de Porsche Carrera Cup Benelux voor dit jaar een internationale overstap, waarmee de Benelux-serie opnieuw zijn status als competitieve merkencup bewijst. Voor het derde race-evenement van het seizoen, van 7 tot en met 9 juni, rijdt de Duitse cup twee wedstrijden op Circuit Zandvoort.

Kay van Berlo is opnieuw ‘Selected Driver’ van Porsche North America en komt uit in SRO GT4 America met een 718 Cayman

Met Kay van Berlo, Loek Hartog en Tijmen van der Helm zijn er maar liefst drie Nederlandse rijders met drie verschillende Porsche-raceauto’s actief in de Verenigde Staten. Van Berlo, die in Miami studeert, wordt voor het tweede jaar op rij officieel ondersteund als ‘Selected Driver’ van Porsche North America. Hij rijdt in SRO GT4 America met een Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Loek Hartog, in 2020 kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux en daarna succesvol in de Duitse Carrera Cup en de Porsche Mobil 1 Supercup, koos dit jaar onder andere voor de Porsche Carrera Cup North America, waarin hij rijdt voor het gerenommeerde team Kelly-Moss. Voor deze renstal kwamen al eerder Nederlandse coureurs aan de start, terwijl Chiel Bos, voormalig Nederlands rallykampioen, het team al jarenlang op technisch vlak ondersteunt.

Loek Hartog begon al goed aan zijn seizoen in de Amerikaanse Porsche Carrera Cup met winst in Sebring

Verenigde Staten: Van Berlo, Hartog en Van der Helm in verschillende series

In de krachtigste en meest geavanceerde Porsche-raceauto van dit moment, de 963, een sportprototype met hybride-technologie, komt Tijmen van der Helm voor het tweede jaar op rij uit in de hoogste divisie van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Porsche is de enige fabrikant die ook klantenauto’s aanbiedt en zo rijdt Van der Helm in een 963 van het Amerikaanse klantenteam JDC Miller Motorsports. Vorig jaar al liet hij met dit team zien dat hij het de fabrieksteams knap lastig kon maken, wat zelfs in podiumsucces resulteerde. Ook dit jaar strijdt Van der Helm met zijn team voorin mee, zoals al bleek in de beide klassiekers in Daytona en Sebring.

Tijmen van der Helm rijdt de 963 van het krantenteam JDC Miller Motorsports in de IMSA-serie

Ten Voorde verdedigt Italiaanse titel, meerdere Nederlanders op Nürburgring

Nadat hij vorig jaar – met deelname aan slechts vier van de zes evenementen vanwege samenvallende data – de kampioenstitel in de Porsche Carrera Cup Italia won, komt onze landgenoot Larry ten Voorde dit jaar opnieuw in de Italiaanse serie uit. Hij verdedigt zijn titel met het team Enrico Fulgenzi Racing, waarmee hij afgelopen seizoen ook al succesvol was.

Tom Coronel behoort dit seizoen tot de Nederlandse Porsche-rijders in de lange-afstandsraces op de Nürburgring-Nordschleife

Ook bij de lange-afstandsraces op de Nürburgring-Nordschleife tenslotte komen diverse Nederlanders met Porsches aan de start. “De mooiste baan ter wereld” noemt Tom Coronel het circuit in de Eifel, waar hij een volledig seizoen rijdt met een Porsche 911 GT3 Cup, samen met Paul Meijer en Jan Jaap van Roon, plus de Portugese oud-Formule 1-coureur Tiago Monteiro. Ook Marco van Ramshorst, Roelof Bruins en Morris Schuring rijden op de Nordschleife met een Porsche Cup-auto, terwijl Indy Dontje start met een 911 GT3 R van het team Lionspeed GP.