Wederom één groot Porsche-festijn in Dinslaken

Als Porsche-liefhebber kan het je nauwelijks ontgaan zijn: op 1 mei vond de 22e editie van de Internationale Club-Day der Porsche-Freunde plaats in het Duitse stadje Dinslaken. Schitterend zomers weer, schitterende Porsches, dus ook Vierenzestig.nl genoot met volle teugen! Of we er nog een keer terugkeren, is echter zeer de vraag…

Al aan het begin van de Duisburger Straße staat het verkeer muurvast. Nauwelijks variatie bovendien: nagenoeg alleen maar Porsches! Tot aan de rotonde bij het ziekenhuis, waar ook uit alle andere richtingen Porsches komen. Dan gaat het richting Heinrich-Nottebaum-Straße, waar de trambaan de rijweg kruist en het verkeerslicht iedere keer weer op rood gaat. Dat schiet natuurlijk niet op. Maar goed, uiteindelijk komt iedereen binnen via de poort van de paardenrenbaan.

Degenen die al eerder in Dinslaken waren, kennen de procedure, maar sommigen schrikken: een groot deel van de tribunes en gebouwen die vroeger langs de paardenrenbaan stonden, is al afgebroken, de rest wacht op de sloopkogel. Een deel van de baan is met hekken afgezet: sloopterrein, verboden toegang. Het dreigde al eerder, in 2022 werd er al officieel afscheid genomen van de paardenrenbaan als locatie voor het jaarlijkse Porsche-treffen, maar omdat de verwachte investeerder voor nieuwbouwplannen aanvankelijk uitbleef, kon er toch weer een contract voor een verlenging van nog eens drie jaar getekend worden. Vorig jaar stond het Porsche-treffen dan ook onder het motto “De Verlenging”, dit jaar was het de tweede editie in extra tijd, maar gezien de voortgang van de werkzaamheden vragen we ons serieus af of er volgend jaar nog een herhaling in Dinslaken in zit.

Maar goed, door zulke bespiegelingen laten we onze mooie dag niet verpesten. De zon schijnt, het is al lekker warm en de aanblik van vele fraaie Porsches op de toegangswegen deed al goed! Dat gevoel wordt alleen maar sterker als we eenmaal op het terrein zijn. Op het middenveld staat het centrale podium, waar Carsten Krome, journalist en Porsche-kenner, als altijd als presentator actief is. Naast het podium staat de karakteristieke geel-groene 964 opgesteld, de auto van Ingo Rübener, initiatiefnemer en stuwende kracht achter het jaarlijkse Porsche-evenement in Dinslaken, die vorig jaar in juli, kort na de 21e editie, geheel onverwacht overleed. Een mooi eerbetoon, net als de gelimiteerde serie van 50 miniatuurauto’s in schaal 1:43 met opschrift “Tribute to Ingo”, het motto van het evenement van dit jaar. Met zijn diverse gesprekspartners tijdens interviews op het podium haalt Carsten Krome herinneringen op aan de onvermoeibare Rübener, die door iedereen gemist wordt. “Maar hij kijkt ongetwijfeld van boven toe”, stelden velen.

Alain van 64 was er dacht hij misschien wel te vroeg. Maar om 09.00 uur stond ook hij al in de rij om naar binnen te mogen. Eenmaal binnen was het nog relatief rustig op het terrein van de Trabrennbahn. Zelfs het gras was nog vochtig van de dauw. Maar daar kwam snel verandering in. Met het toenemende aantal bezoekers stijg ook de temperatuur. Alain was ook dit jaar weer te gast bij Porsche Freunde Ruhrgebiet die hun eigen locatie hadden voor hun tent en auto’s. Porsche Freunde Ruhrgebiet is een ontzettend leuke gastvrije groep Porsche liefhebbers die naast gemeenschappelijk bezoeken van evenementen en het rijden van toerritten regelmatig een Stammtisch houden. Misschien een leuk idee deze groep enthousiaste Porsche rijders eens te bezoeken met 64.

Op het binnenterrein, door de genoemde sloopwerkzaamheden wat kleiner dan in eerdere jaren, waren er tal van bekende aanbieders. Onderstelspecialist Bilstein had een flinke selectie veren en dempers meegenomen, plus een aantal oudere en recentere Porsches. De Porsche Zentren Niederrhein, de regionale dealer met vestigingen in Dinslaken (op een steenworp van de evenementlocatie) en Moers, waren goed vertegenwoordigd meerdere auto’s, koffiespecialiteiten en een loterij met tal van aantrekkelijke Porsche-prijzen. Ook de populaire “Originale”-boekwerkjes van Porsche Classic en de officiële Porsche-kalender 2024 in de uitverkoop vonden er gretig aftrek. Kremer Racing, de beroemde renstal uit Keulen die zoveel successen behaalde met Porsche, is er ook als ieder jaar bij en toont ditmaal een 935 in de beroemde oranje Jägermeister-uitvoering.

Porsches op schaal, om precies te zijn schaal 1:18, zijn er bij Neunelly Models, dat we al kennen van andere evenementen, zoals recent nog de Porsche Collectors’ Day in Heteren. Ware kunstwerken zijn het, en ze nemen een stuk minder ruimte in beslag dan auto’s op ware grootte. Om 12.00 uur deelt Kay, de stuwende kracht achter Neunelly, t-shirts met opdruk uit, een sympathieke geste die op veel waardering en belangstelling kan rekenen. Tweedimensionale Porsche-kunst, namelijk objecten voor aan de muur, zijn bij andere aanbieders te vinden, terwijl elders op het terrein kleinere modelauto’s, brochures en andere documentatie te vinden zijn.

Ook Rüdiger Mayer troffen we nog maar enkele weken geleden in Heteren en zien we nu weer hier, ditmaal samen met Jürgen Barth, de beroemde oud-Porsche-coureur die ook jarenlang leiding gaf aan de klantensportactiviteiten van Porsche. Mayer en Barth schreven samen “Schnell mal essen”, een receptenboek dat is geïnspireerd door de autosport. Gesigneerde exemplaren zijn nog steeds gewild, zo blijkt ook in Dinslaken, waar Mayer natuurlijk ook zijn recent verschenen boek “Back on track Porsche” promoot. Barth is samen met Willi Kauhsen, een andere prominente oud-Porsche-coureur, die nog uit het 917-tijdperk stamt, even later te gast bij presentator Carsten Krome op het podium, waar de twee anekdotes uit hun rijke raceverleden ten beste geven, tot groot vermaak van de vele toehoorders. Dat ze daarna nog lange tijd in de buurt moeten blijven, omdat de rij van mensen voor een handtekening nauwelijks korter wordt, laat zien dat deze helden nog steeds worden gewaardeerd.

En voor de rest, zoals we eerder deze week in de aankondiging al schreven, bestond het evenement in Dinslaken in essentie uit “naar elkaars auto’s kijken”, die op het nog toegankelijke deel van de renbaan en op een deel van het middenterrein stonden opgesteld. Porsches in alle denkbare uitvoeringen, van – gelukkig toch weer wat meer – 356’s via 914 en alle soorten 911 tot aan recentere Boxsters, Caymans en een enkele Taycan en Panamera. Sommigen vonden aansluiting bij clubs die een plek op het middenterrein hadden, tot en met een club van Porsche-tractoren aan toe, anderen zetten hun auto al dan niet netjes recht op het eerste het beste vrije plekje dat ze vonden, en weer anderen parkeerden gezellig bij elkaar, zoals meerdere Nederlandse bezoekers die we er tegenkwamen. Tot ver na het middaguur bleven Porsches binnenstromen, terwijl anderen toen alweer vertrokken.

Lange rijen stonden er ook voor de diverse stands waar bier en fris werd geschonken en waar broodjes met Bratwurst, Grillwurst, Currywurst en ander lekkers te koop was. Ook churros en “Kartoffel-Twisters” vonden gretig aftrek, terwijl de allerkleinste bezoekers zich konden uitleven op een springkussen in de vorm van een kasteel. In de loop van de middag werd het programma afgesloten met een concours en de van Dinslaken bekende “sound battle”. Alle betrokkenen kunnen wederom terugzien op een geslaagd evenement en als Ingo Rübener inderdaad van bovenaf heeft toegekeken, zal hij ongetwijfeld tevreden zijn!