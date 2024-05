Mijn passie voor Porsche: Aloys Sanders

In deze serie spreken we met een Porsche eigenaar en proberen we erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het dat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaald model?

Vandaag zijn we op bezoek bij Aloys Sanders. Fotograaf Jos en ik staan zijn Porsche Boxster S 550 anniversary edition te bewonderen als de voordeur opengaat en hij ons van harte welkom heet.

Boxster S 550 anniversary edition

In januari 2004 wordt in Detroit de Boxster S 550 anniversary aan het publiek voorgesteld. De auto is een ode aan de legendarische Porsche 550 Spyder uit 1953. In 2003 is deze speciale editie van de Boxster ontwikkeld ter ere van de 50e verjaardag van de 550 Spyder.

Porsche 550 Spyder

Porsche ziet de Boxster als een waardige opvolger van de 550 Spyder. Beiden voorzien van een middenmotor, laag gewicht, wendbaar en ze staan voor een hoog rijplezier. Ten opzichte van de standaard Boxter S heeft de atmosferische 3,2 liter boxer iets meer vermogen, 6 pk (totaal 266 pk bij 6.200 t/min), een speciaal uitlaatsysteem, verlaagd en aangepast onderstel (-10 mm), kortere schakelweg van de pook en de remmen zijn aangepast. Verder zijn er optische aanpassingen waaronder de lakkleur Gleaming Silver Metallic en de schitterende tweekleurige velgen. Er zijn 1.953 exemplaren van deze editie geproduceerd en Aloys Sanders heeft er dus een. En wel nummer 1.868 van de 1.953.

Hoe is de passie voor Porsche bij Aloys ontstaan?

Inmiddels zaten we met een kop koffie en een stroopwafel aan de eettafel om gezellig over zijn passie voor Porsche te praten. Best bijzonder. Bij Aloys was het niet zo zeer de auto waardoor de passie voor Porsche is ontstaan, maar dit zaadje werd geplant toen hij het levensverhaal van Ferdinand Porsche las. In de tijd dat het vervoer nog met paarden en koetsen ging was hij al bezig met mechanica en elektronica. Zijn vader vond het maar niets, dus maakte Ferdinand thuis op zolder een geheime werkplaats waar hij naar hartenlust kon experimenteren. Al in 1897 ontwikkelde hij een wielnaafmotor en in samenwerking met Ludwig Lohner ontwikkelde Ferdinand Porsche al in 1900 de eerste hybrideauto. Zijn nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen hebben ertoe geleid dat Porsche AG uiteindelijk is ontstaan. Een echte selfmade man. Dit vond Aloys zo’n mooi verhaal dat hij steeds meer geïnteresseerd werd in het merk Porsche.

(Wil je meer weten over het levensverhaal van Ferdinand Porsche? Kijk dan hier.)

Van de persoon Porsche naar de auto’s van Porsche

Als je dan veel leest over de heer Porsche dan komt het moment dat je steeds meer over de auto’s van Porsche wilt weten en dat het begint te kriebelen. Zijn allereerste was een 993… In de schaal 1:18.

Deze 993 heeft iets in gang gezet hoor. Meerdere schaalmodellen volgden. Maar dat verderop.

Schaal 1 : 1

De volgende stap van Porsche schaalmodellen is die naar het 1:1 model. Althans, naar het idee van Aloys. We gaan terug naar 2013-2014. De jacht op een Porsche is geopend. De pijlen zijn vooral op de Duitse markt gericht, die is nu eenmaal groter. Welk model of type is hij nog niet helemaal uit, maar het moet sowieso een cabriolet zijn. Op het web zoekend komt in Duitsland een Boxster S 550 anniversary tevoorschijn. Deze uitvoering spreekt hem erg aan.

Foto’s uit het oorspronkelijke persbericht van Porsche AG

Importeren vanuit Duitsland?

Als je helemaal geen ervaring hebt met het importeren van een auto vanuit het buitenland, kan je daar best wel veel vragen over hebben en er zelfs tegenop zien. Aloys vindt dat wel een dingetje, maar nu hij deze uitvoering heeft gezien, wil hij er eigenlijk dolgraag een hebben, dus zoekt hij verder. Ook in Nederland. En ja hoor…na enige tijd zoeken vindt hij er een. Bij een particulier in ons eigen landje. De koop is snel rond en in het jaar 2014 wordt Aloys de trotse eigenaar van zijn eigen Porsche Boxster S in een limited uitvoering. Niet lang daarna wordt hij door Porsche uitgenodigd om met zijn Boxster S 550 anniversary deel te nemen aan de Historic Grand Prix. Val je dan met je neus in de boter zeg.

Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak…echt niet

Dit oeroude gezegde kan wat Aloys betreft zo de prullenbak in. We zijn weer terug in 2024. Al 10 jaar is Aloys in het bezit van zijn Porsche Cabriolet. Hij geniet met volle teugen en toert graag rond, al dan niet in groepsverband. Echtgenote Ine gaat graag mee, maar dan op de passagiersstoel. Twee jaar geleden hebben ze de bekende passen in Oostenrijk en Italië met de Porsche gereden. “Fantastisch” aldus Aloys. “Maar de de meeste ritten worden in eigen land gedaan. In de winter gaat ze de garage in onder een dekentje”. Maar voordat het zover is hebben Aloys en Ine een schitterende rit gepland staan in september; de North Coast 500 in Schotland. Wauw. We wensen jullie heel veel plezier.

Denk je er wel eens aan om haar te verkopen en een andere Porsche aan te schaffen? Het is tenslotte een limited edition en die zijn meer gewild. “Ach, je moet maar net iemand treffen die juist deze uitvoering wil. Een ander zal denken voor minder geld heb ik een ook Boxster S” reageert Aloys. “Maar het kriebelt soms een heel klein beetje. Want een 911 trekt altijd. Voor veel mensen is de 911 sowieso de auto die ze met Porsche associëren. Mijn voorkeur gaat uit naar de 964. Het liefst de 964 3,6 Turbo. Dan moet iemand wel heel veel geld over hebben voor mijn Boxster S 550 anniversary” grapt hij.

Niet op onderhoud besparen

In tien jaar en 50.000 kilometer heeft zijn Porsche hem nooit in de steek gelaten. De koppeling is vervangen en dat is het. “Kwestie van goed onderhoud, zegt Aloys. “Als er tijdens een onderhoudsbeurt iets naar voren komt wat in de nabije toekomst een probleem zou kunnen geven, laat ik het direct vervangen. Ik ben nog steeds erg blij met mijn Boxster”. Nou ja, de Boxster ook met zo’n eigenaar, als ze gevoel had dan.

Modelauto’s

De eerste modelauto, de eerder genoemde 993, heeft iets in gang gezet. “Op een gegeven moment kocht ik alles wat los en vast zat. Er was geen plek meer op zolder. Het liep echt de spuigaten uit. Van de race- en rallyauto’s komen ieder seizoen nieuwe uit omdat de livery steeds veranderd. Dus heb ik op een gegeven moment besloten om het bij straatuitvoeringen in schaal 1:18 te houden en heb ik aardig wat race- en rallyauto’s weggedaan.”

Mocht u nu denken dat de zolder in huize Sanders leeg is:

Handgemaakt

Maar het blijft niet bij het kopen van en kijken naar modelauto’s. Op een gegeven moment leek het hem wel leuk om de bekende Porsches van de Rijkspolitie als miniatuur na te maken. Het bleef niet bij een exemplaar.

Voor een van de kleinkinderen heeft hij ooit een hobbelporsche (zoals in hobbelpaard) gemaakt, voor een ander een hobbelhuisartsauto. Wat kan je dan verder nog maken? Nou, wat dacht u van een garage met alles erop en eraan, en natuurlijk een aantal mini Porsches erbij waaronder zijn Gleaming Silver Metallic Boxster en een reddingshelikopter, gemaakt voor de vers geboren kleinzoon.

Volgens mij kunnen we gerust stellen dat Aloys een passie voor Porsche heeft. Het was voor ons van 64 en hele leuke middag. Met passie werd gesproken over Porsche, de oprichter, het bedrijf, de auto’s en de modelauto’s. De tijd vloog voorbij.

Bij dezen bedanken we Aloys en Ine voor de enorme hartelijke ontvangst en de heerlijke broodjes.

Foto’s: Jos Berkien

PS: op de foto’s van de zolder met modelauto’s ziet u mij met een model van de 997 cabrio S in handen. Een model waar ik al een aardige tijd naar op zoek ben en die ik gewoon maar niet kan vinden. Aloys houdt me scherp in de gaten zoals u ziet. Dezelfde avond krijg ik een appje, “Hoi, volgens mij moet je deze hebben” met een link naar een online advertentie. Het model is vanuit de UK onderweg naar mij. Het gaat als basis dienen voor een miniatuur van mijn eigen 997. Nogmaals heel erg bedankt Aloys.