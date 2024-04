Eerste Europese FIA WEC-race voor Morris Schuring in Imola

DEN DOLDER (17 april 2024) – Na de seizoensstart begin maart in Qatar volgt nu het Europese deel van het seizoen in het FIA World Endurance Championship (WEC), het WK voor sportwagens. Ook voor coureur Morris Schuring uit Den Dolder staat dit weekeinde (19-21 april) de tweede ronde op het programma, en wel op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Op het circuit in de Italiaanse regio Emilia Romagna komt Schuring opnieuw in actie met de Porsche 911 GT3 R van het Duitse team Manthey EMA, die hij deelt met de Australiër Yasser Shahin en de Oostenrijkse Porsche-fabrieksrijder Richard Lietz.

2024 FIA World Endurance Championship – 1 Round Doha, Qatar 2024 Photo: HOCH ZWEI Photoagency

In Qatar lieten Schuring en zijn teamgenoten al zien dat ze konden meestrijden in de voorste gelederen van het veld in de sterk bezette LMGT3-klasse, waarin negen teams met elk twee auto’s van in totaal negen verschillende merken tegen elkaar uitkomen. Naast Porsche, waarmee het Manthey-team in actie komt, zijn ook Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lamborghini, Lexus en McLaren in deze prestigieuze competitie vertegenwoordigd. Fascinerend is daarbij de variatie in technische concepten, met motoren voorin, in het midden of achterin, turbomotoren en atmosferische krachtbronnen en zes, acht of tien cilinders. Via een zogeheten ‘balance of performance’, waarbij zaken als gewicht, diameter van de restrictor voor de luchtinlaat en, indien van toepassing, turbodruk worden geregeld, zorgt de organisatie ervoor dat de verschillende auto’s zo gelijkwaardig mogelijke kansen hebben.

Het optreden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari is een première voor het FIA WEC, want nog niet eerder vond er een wedstrijd van de serie in zijn huidige vorm op het circuit nabij Faenza plaats. Het 4,909 kilometer lange circuit kent een lange historie in de Formule 1: in totaal vond er 26 keer de Grand Prix van San Marino plaats, de Grand Prix van Emilia Romagna werd er driemaal verreden. Morris Schuring had er in de aanloop naar de WEC-race al de mogelijkheid om te testen. “Het is een typisch ‘old school circuit’, wat ik heel erg leuk vind”, beschrijft Schuring de karakteristiek van de baan. “Er zijn veel krappe bochten en secties waar je geen fouten mag maken, want die worden onmiddellijk afgestraft. Dat maakt het wel leuk.”

2024 FIA World Endurance Championship – 1 Round Doha, Qatar 2024 Photo: HOCH ZWEI Photoagency

De test op Imola in de aanloop naar de zes-uursrace van komend weekeinde verliep positief: “We hebben flink wat kilometers kunnen maken. Yasser (Shahin, red.) zat er ook lekker in, dus dat ziet er goed uit”, aldus Schuring. “Een concrete prognose is lastig te geven”, zo stelt hij, “maar ik denk dat we goed kunnen voortbouwen op onze ervaringen van Qatar en dat we in ieder geval weer mee kunnen doen aan de top van het veld.” Schuring kijkt uit naar het komende evenement: “De hele Italiaanse sfeer daar, het is een heel leuke plek om naartoe te gaan!” Daarbij is Imola natuurlijk voor veel autosportliefhebbers ook met emotie verbonden, vooral vanwege het tragische raceweekeinde in 1994, nu 30 jaar geleden, waarbij Roland Ratzenberger en Ayrton Senna de dood vonden. “Dat monument van Senna bij het circuit, elke keer als ik een ‘track walk’ doe, kijk ik daar even. Het blijft toch een bijzondere plek”, aldus Morris Schuring.

Het programma van het raceweekeinde begint voor hem op vrijdag met twee vrije trainingen, de eerste van 12.00-13.30 uur en de tweede van 17.15-18.45 uur. Op zaterdag is er van 11.10-12.10 uur nog een vrije training, gevolgd door de kwalificatie, voor de LMGT3-klasse vanaf 14.45 uur. De race start op zondag om 13.00 uur, de finish is voor 19.00 uur gepland. De race is volledig live te zien op Videoland, via Eurosport en de FIA WEC-app.