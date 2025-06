Porsches in het museum van Le Mans

Natuurlijk gaat de meeste aandacht dit weekeinde uit naar de vier Porsche 963’s in de hypercar-klasse en de drie 911 GT3 R’s in de LMGT3-categorie die deelnemen aan de 93e editie van de 24 Uur van Le Mans. Rondom de grote race zijn er echter ook heel wat Porscheste vinden. Vierenzestig ging op ontdekkingsreis in het museum.

Wie iets over de historie van de 24 Uur van Le Mans te weten wil komen, doet er goed aan om een bezoek te brengen aan het museum, dat naast de hoofdingang van het circuit gelegen is. Dat kan nog tot 7 juli (de maandag na Le Mans Classic), want daarna wordt het museum gesloten in verband met een ingrijpende nieuwbouw, waardoor de oppervlakte verdubbeld wordt en ook het bestaande museum een omvangrijke opfrisbeurt ondergaat. Volgend jaar moet het dan nieuwe museum op tijd voor de 94e editie van de 24 Uur van Le Mans klaar zijn.

Museum 550, 904 en 910/06

Al in 1951, drie jaar na de start van Porsche als sportwagenfabrikant, stond er een 356 SL aan de start in Le Mans, wat voor een Duits merk zes jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk best voor de nodige gefronste wenkbrauwen zorgde. De auto won gelijk zijn klasse, het begin van het lange succesverhaal van Porsche in Le Mans.De oudste Porsche die we ditmaal in het museum zagen, was een 550 RS Spyder uit 1954. De volgende was een 904 GTS uit 1964, een model dat ook onlosmakelijk verbonden is met de successen van het Racing Team Holland. Drie jaar daarna verscheen de 910/06, die ook in het museum te zien is.

Museum 917 en 935

Daarna volgde de periode van de legendarische 917’s, waarvan zowel een ‘Langheck’ als een ‘Kurzheck’ in het museum in Le Mans te zien zijn, beide uitgevoerd in de lichtblauw en oranje Gulf-kleuren van het team JW Automotive. De ‘Langheck’ is onderdeel van de eigen museumcollectie in Le Mans, de ‘Kurzheck’ is uitgeleend door de fabriek. Altijd fraai om deze auto’s bij elkaar te zien. De volgende Porsche is de 935/77, de auto waarmee Brian Redman, Dick Barbour en John Paul in 1978 in Le Mans vijfde algemeen werden en de IMSA-klasse wonnen. Er is overigens een Nederlandse connectie, want John Paul Sr. werd in 1939 als Johannes Leendert Paul in ons land geboren en emigreerde in 1956 met zijn ouders naar de VS. Hij was betrokken bij drugshandel, moord van een getuige en andere duistere zaken en zat jarenlang vast. Sinds 2001 is hij verdwenen.

Museum 956, 911 en 919

De twee meest recente Porsche-prototypes in het museum zijn een 956 als exponent van het voor Porsche bijzonder succesvolle Groep C-tijdperk in de periode van 1982 tot 1994, en de 919 Hybrid als vertegenwoordiger van her spectaculaire LMP1-segment, waarin Porsche tussen 2015 en 2017 in Le Mans drie overwinningen op rij behaalde. Ook een 911 Turbo S LM-GT uit 1993 is er te zien, een exponent van de modelreeks 964 en een voorbeeld van de GT-klasse, die in Le Mans ook sinds jaar en dag een belangrijke rol speelt.