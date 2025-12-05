Porsche verovert Dubai: van Icons-festival tot exclusieve Macan Gems Collection

FRANKFURT – Na een turbulent jaar met tegenvallende resultaten en meerdere winstwaarschuwingen lijkt Porsche weer in de goede richting te gaan. De aanstelling van voormalig McLaren-topman Michael Leiters als nieuwe CEO moet zorgen voor nieuwe energie en een duidelijke strategie. Analisten van Citi stellen dat het dieptepunt inmiddels achter ons ligt en dat Porsche vanaf 2026 kan rekenen op een stijgende winstmarge. Hoopgevende berichten die werden versterkt door recente activiteiten in Dubai. “The sky is the limit,” klinkt het bij Porsche, want in deze regio lijkt de vraag naar hun modellen grenzeloos. Dubai is daarom een belangrijke winstbrenger voor Porsche. Afgelopen november manifesteerde het merk zich nadrukkelijk met verschillende evenementen en productonthullingen, waarmee het zijn aanwezigheid en ambitie in het Midden-Oosten opnieuw onderstreepte.

Michael Leiters

Dubai booming

Dubai blijft een groeimarkt bij uitstek. In de eerste helft van 2025 groeide de economie met 4,4 procent tot Dh241 miljard, en alleen al in het tweede kwartaal steeg het bbp met 4,7 procent naar Dh122 miljard. “De sterke start van het jaar bevestigt de voortgang van de D33-Agenda,” zegt kroonprins Sheikh Hamdan. De economie groeit volgens hem door een duurzaam model van innovatie en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De grootste groeisectoren in H1 2025 waren gezondheidszorg (+20%), bouw (+8,5%) en vastgoed (+7%) met een stijging van 40 procent in vastgoedverkopen. Ook financiële diensten (+6,7%), transport (+5,3%), toerisme (+4,9%) en de groothandel- en detailhandel (+23,8% van het bbp) groeiden stevig. Leiders van Dubai’s economische instellingen benadrukten dat deze groei het resultaat is van innovatievriendelijk beleid, sterke publiek-private samenwerking en een economie die snel inspeelt op wereldwijde veranderingen, aldus het toonaangevende medium GulfNews. Digitalisering en nieuwe data-initiatieven moeten bovendien zorgen voor betere economische transparantie en toekomstige groei.

Festival hoogtepunt

Met al deze groeicijfers valt er natuurlijk iets te vieren. Het Icons of Porsche-festival in het Dubai Design District trok daarom bij zijn vijfde editie meer dan 30.000 bezoekers en was daarme volledig uitverkocht. Hoogtepunten waren de eerste publieke vertoning van de Cayenne Electric, Macan GTS en 911 GT3 Manthey Kit. “Dit jaar was Icons of Porsche de beste editie tot nu toe,” zei Dr. Manfred Braeunl, CEO van Porsche Middle East and Africa. “Als ik naar de gezichten van de enthousiaste fans keek, kreeg ik kippenvel. Dit evenement is gewoon uniek. Mensen komen vanuit de hele wereld samen om hun passie voor Porsche te delen.” Meer dan 1.000 Porsche-sportwagens waren aanwezig, met vertegenwoordigers van vijftig clubs wereldwijd. Motorsportfans konden genieten van iconische modellen zoals de Porsche 963 RSP, 917/30, 962 en 911 GT3 Cup in de ‘Raceborn’-zone. Daarnaast bood het festival een breed scala aan kunst, cultuur en interactieve creaties, waaronder een speciale Labubu-artcar en een gelimiteerde King Mon-collectors edition.

Edelstenen en exclusives

Porsche onthulde in november ook de Macan Gems Collection in Saoedi-Arabië: drie volledig elektrische Macans geïnspireerd op edelstenen amethist, smaragd en saffier. “Deze drie prachtig gespecificeerde ‘gems’ laten zien wat er mogelijk is bij de individualisatie van de Macan Electric met ons Exclusive Manufaktur-programma,” zei Dr. Braeunl. De collectie omvat unieke kleuren, 22-inch RS Spyder Design-wielen, het Offroad Design Package en luxe interieurdetails met ledersets, verlichte edelsteenbadges, contrasterende stiksels en adaptieve sportstoelen. Het festival liet daarnaast de eerste publieke vertoningen zien van de Panamera Turbo Sonderwunsch, de 911 Turbo S en de volledig elektrische Macan GTS. Experts zoals Andy Preuninger, Joerg Kerner en Frank Moser lichtten de innovaties en Manthey-ontwikkelingen toe. De Macan Gems Collection werd ook getoond tijdens het Forbes Middle East Women’s Summit en vormt het hoogtepunt van Porsche’s luxe, innovatie en passie voor exclusiviteit in de regio.

Automechanika Dubai

Grote autoshows zoals Frankfurt, Parijs en de SEMA Show in Las Vegas kent Dubai (nog) niet. Maar voor de automotive industrie is het wèl en belangrijke ontmoetingsplaats van wege zijn centrale ligging op de wereldkaart. Precies tussen het Westen het Verre Oosten in. Voor iedereen bereikbaar. Daarom verandert van 9–11 december 2025 het Dubai World Trade Centre in een wereldwijd ontmoetingspunt voor brancheleiders, vernieuwers en professionals die de toekomst van de automotive aftermarket vormgeven. Drie dagen lang presenteert de beurs producten en oplossingen uit ieder segment van de sector, waaronder onderdelen, componenten, banden, accu’s, smeermiddelen, elektronica, diagnoseapparatuur, carrosserie & lak, accessoires en digitale technologieën. Bezoekers kunnen internationale paviljoens verkennen, conferenties bijwonen onder leiding van experts en live demonstraties bekijken van de nieuwste innovaties.

Een aanwinst

Meer dan alleen een tentoonstelling is Automechanika Dubai 2025 een centrum voor netwerken, kennisuitwisseling en samenwerking, met waardevolle kansen voor zakelijke groei. Voor een Porschist is deze vakbeurs misschien iets minder interessant, maar voor een glamoureus evenement kan hij in dezelfde einde jaar periode in Dubai toch wel terecht. Maar wil je weten hoe de toekomst er in de automotive uit gaat zien, dan is een bezoek aan deze beurs bijna een verplichting en een aanwinst voor een ‘booming’ Dubai!