Porsche & Koffie bij Van Mossel Exclusieve occasions; wat een leuke dag!

Gisteren, zaterdag 21 maart, was het de dag waar we al een tijdje naar uitkeken. Lente...EN Porsche & Koffie bij Van Mossel Exclusieve occasions. Om 9 uur arriveerden wij, mijn broer Harry was mee voor de gezelligheid en wat hand en spandiensten. Vestigingsmanager Jerry Scipio was al druk met mooie bolides buiten voor de ingang te zetten. "Ik heb ook al gestofzuigd hoor, de showroom is er klaar voor".

Jerry Scipio, vestigingsmanager Van Mossel Exclusieve Occasions

Collega Alain was echter de eerste die arriveerde, voor wie dan ook. En dat terwijl hij niet eens met zijn 911 Turbo was, maar in een soort koektrommeltje op wieltjes. Wel knap dat hij alle vlaggen, banners, flyers en zo er in had weten te proppen. Dus gauw aan de slag voordat de eerste gasten arriveren.

En die arriveerden iets na 10 uur. En hoe. In een 718 Boxster met de kap naar beneden. En het was koud hoor mensen. Maar snel aan de warme koffie.

En zo druppelden de Porsche-liefhebbers binnen. Het was verdeeld over de hele dag, zodat we goed de tijd hadden om met elkaar te kletsen. En daarbij werd de innerlijke mens niet vergeten. Jerry had goed uitgepakt zeg. Allerlei koeken maar ook overheerlijke broodjes. De sfeer was erg tof. Er is ook wel wat afgelachen.

En ondanks de kou hebben we uiteraard ook elkaars Porsches bekeken en besproken.

We hebben weer veel leuke mensen gesproken, bekenden en onbekenden. Dat is wel waar het om draait bij een Porsche & Koffie. Bedankt voor jullie komst mensen. Bij dezen ook hartelijk dank aan Jerry en Pim voor de gastvrijheid en het warme welkom. Het was top!

Foto's: Alain Feld, Harry Groenendijk, Robin Groenendijk

Video: Alain Feld