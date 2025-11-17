Porsche goed vertegenwoordigd op 10E  Interclassics Brussel

Afgelopen weekend vond op de Brussels Expo de 10e editie van de Interclassics plaats. Het merk Porsche was op de diverse stands goed vertegenwoordigd. De Belgische importeur D’ieteren had een prachtige stand waar ook de merken Skoda en Volkswagen vertegenwoordigd waren.

Daarnaast exposeerde men bij D’Ieteren de WRC Polo van Sebastien Ogier en de Skoda Fabia van Tony Gardemeister.

Daarnaast was één van de hoofdthema’s 75 jaar Formule 1 waar Officina Caira met een aantal prachtig gerestaureerde F1 Youngtimers uitpakte. Eén daarvan was de Footwork FA 11 waarmee Bernd Schneider aan de GP van Amerika deelnam. Op dat moment was Schneider nauw met Porsche verbonden. De A11 was nog van een Ford Cosworth-motor voorzien welke in 1991 door een Porsche motor vervangen werd. Het kwam tussen Bernd Schneider en Footwork niet tot een deal en de wegen van de beide partijen scheidden zich. Helaas was de toenmalige F1 Footwork Arrows Porsche A12 geen succes. Schneider vond onderdak bij de grote concurrent in Stuttgart en werd een grote DTM legende. Naast de prachtige D’Ieteren stand waren de bedrijven RSC en Vandenberghe eveneens vertegenwoordigd. Op de stand van State of the Art troffen we een Porsche 910 body aan waarvan later dit jaar in het museum van Circuit Spa Francorchamps meer te zien is.