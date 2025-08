Michelin 992 Endurance Cup - Volledig programma voor 2025 bekend

Begin september vindt de tweede editie van de jaarlijkse Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport plaats op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Organisator Creventic presenteert het volledige programma voor het festival dat Porscheliefhebbers niet mogen missen!

Naast een druk programma met race-actie op het circuit van donderdag 4 september tot en met zaterdag 6 september, wanneer de grote 12-uursrace zelf plaatsvindt op het wereldberoemde circuit in de Ardennen, zijn er ook tal van activiteiten voor bezoekers in de paddock.

Wat het circuitprogramma betreft zijn er voor de deelnemers aan de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport op donderdag twee testsessies. Op vrijdag 5 september is er een vrije training vanaf 10.45 uur, gevolgd door de kwalificatie.

De sessies die de startopstelling bepalen, worden live uitgezonden op Creventic Motorsports TV en beginnen om 15.30 uur. Na de drie reguliere sessies van 15 minuten wordt de algemene top 10 op de startgrid bepaald tijdens de nieuwe Top 10 Grid Shoot-Out om 16.45 uur, die ook live wordt uitgezonden. De vrijdagse actie voor de coureurs van de Porsche 911 GT3 Cup (992) wordt afgesloten met een avondtraining vanaf 20.50 uur.

Na een welverdiende rust op vrijdagavond gaat de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport 2025 op zaterdag 6 september om 09.45 uur van start, met 12 uur non-stop actie die live wordt uitgezonden op Creventic Motorsports TV.

Naast het hoofdevenement is er een uitgebreid bijprogramma met wedstrijden van de Porsche Club Historic Challenge op vrijdag en twee races voor de Formule 1-sterren van morgen uit het Eurocup 3-kampioenschap voor eenzitters.

Een weekend vol activiteiten zowel op als naast het circuit

Buiten het circuit keert het enorm populaire Porsche Paddock Rendezvous terug in de hoofdpaddock, waar een exclusieve verzameling prachtige Porsche-straatauto's een ereplaats krijgt. Deze ervaring, die wordt georganiseerd in samenwerking met de Porsche Club Francorchamps en www.vierenzestig.nl , biedt Porsche-eigenaren een uitstekende gelegenheid om echt in het hart van de weekendactiviteiten te staan.

Porsche-eigenaren kunnen de race van dichtbij volgen, het hele terrein verkennen en genieten van de expositie, waar naar verwachting meer dan 250 Porsche-auto's te zien zullen zijn. In de Grand Marquee in de paddock komt een speciale lounge waar verkopers Porsche-memorabilia en prachtige kunstwerken zullen tentoonstellen. Uiteraard zijn er ook volop cateringmogelijkheden.

Met een Porsche Paddock Rendezvous-ticket kunnen Porsche-eigenaren hun auto parkeren in de speciale showzone, krijgen ze toegang tot de startopstelling voorafgaand aan de 12-uursrace, een tribuneplaats, een koffiebon en een Porsche Club Francorchamps-goodiebag.

Rijd met uw eigen Porsche op het circuit van Spa-Francorchamps

Als Porsche-eigenaren op de kwalificatiedag voor de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport naar het circuit willen komen, kunnen ze zich met hun auto inschrijven voor een VIP-circuitsessie van een uur, die om 12.30 uur begint. Dit is een ongelooflijke kans om het legendarische asfalt van Spa-Francorchamps in uw eigen Porsche te ontdekken, een unieke ervaring!

Reserveer nu uw tickets!

Er zijn verschillende ticketopties om deel te nemen aan de tweede editie van de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport. Een bezoekersticket voor vrijdag, inclusief de kwalificatie voor het hoofdevenement en de supportraces van Eurocup-3 en PCHC, kost slechts € 15, terwijl een ticket voor zaterdag – inclusief toegang tot de startopstelling – € 20 kost.

Bezoekers kunnen een tweedaags ticket kopen voor € 25 en het eerder genoemde Porsche Paddock Rendezvous-ticket voor Porsche-eigenaren kost € 40 – inclusief exclusieve Porsche-parkeerplaats in de paddock. Extra passagierstickets kunnen worden gekocht via de officiële racewebsite.

Klik op deze link voor alle ticketopties

Exclusief VIP-pakket

Creventic biedt ook een onvergetelijk, exclusief VIP-pakket aan, dat strikt beperkt beschikbaar is. Beleef de spanning van de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport met als extra premium hospitality in de Porsche Lounge.

Ontbijt, lunch en diner op 5 en 6 september zijn inbegrepen, evenals onbeperkt frisdrank en koffie. Eén ticket biedt ook vijf tokens voor alcoholische dranken. Naast toegang tot de grid voor aanvang van de grote race, is er toegang tot de pitlane voor de podiumceremonie na afloop en natuurlijk garandeert de VIP-toegang ook een eigen parkeerplaats en een exclusief souvenir en goodiebag.

Voor zakelijke VIP-aanvragen en arrangementen voor grotere groepen kunt contact opnemen via support@creventic.com of telefoon +31 485 471 166.

Michelin 992 Endurance Cup Media contact: media@creventic.com of telefoon +31 485 471 166

Informatie over Porsche Paddock Rendezvous of wilt u als bedrijf ook aanwezig en zichtbaar zijn op de Paddock dan neem contact op met info@vierenzestig.nl of telefoon +31 617236376 of met de Porsche Club Francorchamps

Michelin 992 Endurance Cup – Komplettes Programm für 2025

Anfang September findet auf dem Circuit de Spa-Francorchamps die zweite Auflage des jährlichen Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport statt. Veranstalter Creventic präsentiert das komplette Programm für das Festival, das sich Porsche-Liebhaber nicht entgehen lassen sollen!

Neben einem vollgepackten Programm mit Rennaction auf der Strecke vom Donnerstag, 4. September, bis Samstag, 6. September, wenn das große 12-Stunden-Rennen auf der weltberühmten Ardennen-Achterbahn stattfindet, gibt es für Besucher auch eine Vielzahl von Aktivitäten im Fahrerlager.

Für die Teilnehmer des Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport gibt es am Donnerstag zwei Testfahrten. Am Freitag, dem 5. September, gibt es um 10:45 Uhr ein freies Training. Später am Nachmittag steht das Zeittraining auf dem Programm.

Die Sessions zur Ermittlung der Startaufstellung, die live auf Creventic Motorsports TV übertragen werden, starten um 15:30 Uhr. Nach den drei regulären 15-minütigen Durchgängen wird um 16:45 Uhr die Startaufstellung für die Top 10 im neuen Top 10 Grid Shoot-Out ermittelt – ebenfalls mit Live-Übertragung. Der Freitag endet für die Fahrer des Porsche 911 GT3 Cup (992) mit einem Abendtraining ab 20:50 Uhr.

Nach einer wohlverdienten Pause am Freitagabend startet das Rennen um den Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport am Samstag, 6. September, um 9.45 Uhr. Die gesamten 12 Stunden Nonstop-Action werden erneut live auf Creventic Motorsports TV übertragen.

Neben dem Hauptrennen gibt es ein starkes Rahmenprogramm mit dem Porsche Club Historic Challenge am Freitag sowie zwei Rennen für die Formel-1-Stars von morgen aus der Eurocup 3-Formelserie.

Ein Wochenende voller Aktivitäten auf und neben der Rennstrecke

Abseits der Rennstrecke gibt es erneut das äußerst beliebte Porsche Paddock Rendezvous im Haupt-Fahrerlager, wo eine exklusive Sammlung exquisiter Porsche-Straßenfahrzeuge zu bewundern sein wird. Diese Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Porsche Club Francorchamps und www.vierenzestig.nlorganisiert wird, bietet Porsche-Besitzern eine hervorragende Gelegenheit, das Geschehen des Wochenendes hautnah mitzuerleben.

Porsche-Besitzer können das Rennen aus nächster Nähe verfolgen, das gesamte Gelände erkunden und die Ausstellung mit voraussichtlich über 250 Porsche-Fahrzeugen genießen. Im Grand Marquee im Fahrerlager wird es einen speziellen Loungebereich geben, in dem Händler Porsche-Memorabilia und beeindruckende Kunstwerke ausstellen. Natürlich gibt es auch ein reichhaltiges Cateringangebot.

Mit einem Porsche Paddock Rendezvous-Ticket können Porsche-Besitzer ihr Auto in der speziellen Ausstellungszone parken, erhalten vor dem 12-Stunden-Rennen Zugang zur Startaufstellung, einen Sitzplatz auf der Tribüne, einen Kaffeegutschein sowie eine Porsche Club Francorchamps-Goodie-Bag!

Fahren Sie mit Ihrem eigenen Porsche auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps

Porsche-Besitzer, die am Qualifikationstag für den Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport mit ihrem eigenen Auto an die Strecke kommen, haben die Möglichkeit, ihr Auto für eine VIP-Rennstreckenfahrt anzumelden, die ab 12:30 Uhr eine Stunde lang dauert. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, den legendären Asphalt von Spa in Ihrem eigenen Porsche zu erkunden – ein unvergleichliches Erlebnis.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Es gibt verschiedene Ticketoptionen, um beim zweiten Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport dabei zu sein. Der Eintritt am Freitag, der die Qualifikation für das Hauptrennen und die Support-Rennen der Eurocup-3 und PCHC umfasst, kostet nur 15 €, während eine Eintrittskarte für den Samstag, die auch Zugang zur Startaufstellung beinhaltet, 20 € kostet.

Zuschauer können eine Zweitagesticket für 25 € erwerben, und das bereits erwähnte Porsche Paddock Rendezvous-Ticket für Porsche-Besitzer kostet 40 €. Zusätzliche Beifahrertickets können über die offizielle Website der Veranstaltung erworben werden. Alle Ticketoptionen finden Sie diese Link

Creventic bietet außerdem unvergessliches, exklusives VIP-Angebot an, das strikt limitiert ist. Erleben Sie den Nervenkitzel des Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport mit dem zusätzlichen Vorteil einer erstklassigen Bewirtung in der Porsche Lounge.

Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie unbegrenzt alkoholfreie Getränke und Kaffee sind inbegriffen, und ein Ticket bietet außerdem fünf Gutscheine für alkoholische Getränke. Neben dem Zugang zur Startaufstellung vor Beginn des großen Rennens erhalten Sie Zugang zur Boxengasse für die Podiumszeremonie nach dem Rennen und natürlich garantiert Ihnen der VIP-Zugang auch einen eigenen Parkplatz sowie ein exklusives Souvenir und ein Goodie-Bag.

Anfragen für Business-VIPs und große Gruppen richten Sie bitte per E-Mail an support@creventic.com oder telefonisch unter +31 485 471 166.

Informationen zum Porsche Paddock Rendezvous oder wenn Sie als Unternehmen auch im Fahrerlager präsent und sichtbar sein möchten, wenden Sie sich bitte an info@vierenzestig.nl oder telefonisch unter +31 617236376 oder an den Porsche Club Francorchamps

Seien Sie dabei und erleben Sie eines der spannendsten und unterhaltsamsten Motorsport- und Automobil-Events des Spätsommers!