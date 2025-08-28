Meer comfort en digitale innovaties voor de Porsche Macan

Leusden, 28augustus 2025

Porsche voorziet de volledig elektrische Macan van nieuwe assistentiesystemen en digitale functies. De focus ligt op extra gebruiksgemak bij parkeren en laden, de verbetering van de trekcapaciteit, nieuwe entertainmentmogelijkheden en nog slimmere bediening via app of spraak.

Met de update breidt Porsche het aanbod van intelligente rijassistentiesystemen en digitale functies in de volledig elektrische Macan verder uit. Innovaties richten zich op het verhogen van de gebruikerservaring voor zowel bestuurder als passagiers. Zo is het Surround View-assistentiesysteem inclusief Active Parking Support verder ontwikkeld en optioneel verkrijgbaar met nieuwe functies zoals Trained Parking en Reversing Assist. Daarbovenop komen de Porsche Digital Key, die is te gebruiken via iPhone, Apple Watch en compatibele Android-apparaten, en het uitgebreide App Center met nieuwe entertainmentmogelijkheden. Ook is de Porsche Charging Planner verbeterd, zodat laadpunten en aanbieders gerichter kunnen worden geselecteerd of vermeden. Tot slot stijgt de maximale trekcapaciteit naar 2.500 kilogram.

Parkeercomfort van de volgende generatie

De volledig elektrische Macan is optioneel uitgerust met Surround View inclusief Active Parking Support. Vier camera’s met hoge resolutie bieden 360 graden zicht, inclusief cross-traffic view voor extra gemak en een ruimere kijkhoek bij manoeuvreren. Active Parking Assistance detecteert geschikte parkeerplaatsen en neemt automatisch het sturen en de voor- en achteruitbewegingen over bij parallel of haaks parkeren. Met de update wordt het parkeersysteem uitgebreid met functies die vooral in krappe of lastige situaties extra gemak bieden:

Transparent Bonnet: de nieuwe functie gebruikt de camera’s aan de voorzijde en in de buitenspiegels om een virtueel zicht op de omgeving voor de auto te tonen via het centrale display. Hierdoor ziet de bestuurder obstakels die normaal onder het zichtveld liggen, wat manoeuvreren aanzienlijk vergemakkelijkt, vooral op uitdagend terrein.

Trained Parking: deze functie kan individuele parkeerbewegingen leren en automatisch uitvoeren. Na één keer handmatig parkeren herkent de auto een bekende omgeving – bijvoorbeeld de garage van een klant of een vaste werkparkeerplaats – en biedt aan de manoeuvre over te nemen. De bestuurder blijft te allen tijde in controle. Tot vijf verschillende routines kunnen worden opgeslagen.

Reversing Assist: deze functie vult het systeem aan door automatisch achteruit te rijden over een eerder gereden route – ideaal voor smalle opritten of parkeergarages. Het systeem onthoudt routes tot 50 meter en biedt veilig, geautomatiseerd achteruitrijden, waarbij de bestuurder alleen hoeft toe te kijken.

iPhone, Apple Watch en compatibele Android-apparaten als autosleutel

Met Comfort Access kunnen eigenaren de Porsche Digital Key gebruiken, beschikbaar in Apple Wallet of een Android wallet-app. Hiermee kan de auto automatisch worden ontgrendeld, vergrendeld en gestart, door het apparaat in de zak te houden of tegen een lezer te houden. NFC, BLE en UWB zorgen voor een naadloze ervaring. Ook gedeelde sleutels zijn mogelijk via Apple Mail, Messages, WhatsApp en meer, tot zeven andere gebruikers, met keuze voor toegang of ook rijbevoegdheid. Extra functies zijn onder andere het openen van de bagageruimte en via de My Porsche App het bedienen van frunk en kofferbak (uitsluitend in combinatie met het Porsche Connect-pakket).

In-car gaming: de Macan als mobiele spelconsole

Het App Center verandert de Macan in een entertainmenthub, zowel tijdens stilstand, bijvoorbeeld bij het laden, ook tijdens het rijden. Van muziek en podcasts tot gaming en films: eigenaren hebben toegang tot een groeiend aanbod van apps van derden die naadloos in het Porsche-ecosysteem passen. Met de update zijn games van Gameloft en Obscure Interactive beschikbaar via het App Center en te bedienen via touchscreen of Bluetooth-controller. AirConsole biedt een breed scala aan familie- en klassiekerspellen die eenvoudig via smartphone te bedienen zijn. Bestuurder, voorpassagier en achterpassagiers kunnen individueel of samen spelen. Het optionele passagiersdisplay maakt gelijktijdig gebruik van apps mogelijk, zelfs tijdens het rijden, zonder afleiding voor de bestuurder. In combinatie met een Bluetooth-headset is een ongestoorde beleving verzekerd.

Voice Pilot met kunstmatige intelligentie

De Voice Pilot is dankzij AI intelligenter dan ooit. Het systeem begrijpt complexe, samenhangende vragen en herkent waar een uitspraak naar verwijst. Een geïntegreerde onboard handleiding beantwoordt vragen over het gebruik van de auto, geheel via spraak. Zo wordt de Macan een echte gesprekspartner. Naast de nieuwe digitale en assistentiefuncties breidt Porsche de personalisatiemogelijkheden voor de volledig elektrische Macan uit, zoals nieuwe opties voor instaplijsten en LED-deurverlichting. De Porsche Charging Planner is geoptimaliseerd, waarbij laadpunten en aanbieders gericht kunnen worden geselecteerd of uitgesloten. Tenslotte is ook de praktische inzetbaarheid van de Macan toegenomen: de maximale trekcapaciteit voor de vierwielaangedreven versies is met 500 kilogram verhoogd tot 2.500 kilogram.

De updates voor de Porsche Macan worden tegen het einde van het jaar geïntroduceerd.