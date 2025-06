Larry ten Voorde dankzij Porsche-prestaties op Nationaal Autosport-Monument

Met zijn grandioze prestaties in de internationale Porsche-merkencups verdiende coureur Larry ten Voorde een plek op het Nationaal Autosport-Monument, dat sinds medio jaren negentig bij de hoofdingang van Circuit Zandvoort staat. Aan de vooravond van het DTM-raceweekeinde vond de onthulling plaats van de namen van Ten Voorde en collega-coureur Nicky Catsburg, die eveneens een vermelding kreeg.

Nicky Catsburg (l.) en Larrry ten Voorde zijn de twee nieuwe namen die zijn toegevoegd aan het Nationaal Autosport-Monument.

Het initiatief voor het Nationaal Autosport-Monument werd genomen naar aanleiding van het overlijden van de beloftevolle Nederlandse rijder Marcel Albers, die in het voorjaar van 1992 bij een ongeval in het Brits Formule 3-kampioenschap op het circuit van Thruxton om het leven kwam. Een aantal coureurs, journalisten en andere betrokkenen ging tot actie over om te komen tot een monument om belangrijke prestaties van Nederlandse coureurs in de autosport te huldigen. Criteria voor vermelding zijn het behalen van WK-punten in de Formule 1, het winnen van de titel in een toonaangevend Europees kampioenschap of vergelijkbare competitie of het winnen van een belangrijke klassieker in de autosport.

De nieuw toegevoegde coureurs en de comitéleden, vlnr Rick Winkelman, René de Boer, Gijs van Lennep, Nicky Catsburg, Erik Weijers en Larry ten Voorde.

Een commissie, momenteel bestaande uit oud-coureurs Gijs van Lennep en Frans Amsing, Erik Weijers namens Circuit Zandvoort en autosportverslaggevers Rick Winkelman, Rob Wiedenhoff en René de Boer, evalueert op regelmatige basis de prestaties van Nederlanders in de internationale autosport om na te gaan of er nieuwe namen aan het monument kunnen worden toegevoegd.

Dat er heel wat coureurs met Porsche-link op het monument vermeld staan, zal niet verbazen. Tweevoudig Le Mans-winnaar Gijs van Lennep uiteraard, Ben Pon, Carel Godin de Beaufort, en viervoudig Porsche Supercup-kampioen Patrick Huisman zijn de prominentste voorbeelden. Nu staat ook Larry ten Voorde vermeld op het monument. Samen met Nicky Catsburg werd hij toegevoegd.

De 28-jarge Ten Voorde zette aan het einde van het afgelopen seizoen een punt achter zijn actieve racecarrière om zich met name te richten op de begeleiding van jonge coureurs via zijn Academy, al stapt hij nog wel eens in als de gelegenheid zich voordoet, zoals afgelopen weekeinde nog tijdens de GT World Challenge Europe op Monza. Een volledig kampioenschap rijden ambieert Ten Voorde echter niet meer. Daarbij heeft hij zeker als het om de Porsche-merkencups gaat, niets meer te bewijzen. Hij werd in 2020, 2021 en 2024 kampioen in de Porsche Mobil 1 Supercup, de hoogst aangeschreven serie in de internationale Porsche-competities. Daarnaast won hij vier kampioenstitels in de Duitse Porsche Carrera Cup, een record, en werd hij kampioen in de Italiaanse Carrera Cup.

Larry ten Voorde: “Dit brengt heel mooie herinneringen in mij boven. Ik ben trots, dankbaar en op een mooie manier geëmotioneerd, dat ik op het monument kom te staan. Het was best een heel lange weg, een weg met hoge heuvels, maar dat hoort erbij als je op weg naar boven bent. Mijn eerste herinnering aan Zandvoort is als bezoeker bij de A1GP, in de regen, waar ik Jeroen Bleekemolen zag racen. Toen ben ik KNAF Talent First-rijder geworden, maar ik kon twee jaar niet rijden, het zat er gewoon niet in. Ik moest het doen met pylonen rechtzetten, koffie zetten, coachen… Ook al reed ik niet, ik was in ieder geval nog betrokken bij de autosport. Vervolgens ben ik teruggekomen en nu kan ik door andere rijders te begeleiden laten zien waarvoor ik sta. De overwinning in de Supercup vorig jaar was zeker een van de hoogtepunten voor mij en ook een mooi soort van afsluiting. Toen ik hoorde dat ik op het monument zou komen, was dat toch wel de kers op de taart. Wie had dat gedacht? Een jongen uit Twente tussen al die grote namen, daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor.” Ten Voorde was met zijn familie en trouwe sponsor Michel Arfman van Porsche Centrum Twente bij de onthulling in Zandvoort aanwezig.

ren

Foto’s: Essay Produkties/Marijn Schotanus, Rebocar/René de Boer