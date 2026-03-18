How dare you Porsche Art Cars in Antwerpen

Afgelopen weekend vond in de Antwerp Expo te Antwerpen voor de derde maal de editie van Antwerp Collection Cars plaats, de opvolger van het Antwerp Classic Salon. De nieuwe organisatoren scherpten hun formule iets aan door de aandacht op speciale collectors items te vestigen met een nog grotere particuliere verkoop. Er waren afgelopen weekend ruim 100 exposanten aanwezig en er werden ruim 350 auto’s geëxposeerd.

Porsche Art Cars was één van de hoofdthema’s, naast 120 jaar Lancia. Wij waren afgelopen zondag al direct na de Nürburgring vroeg aanwezig. Er viel veel Retro Race and Rally te bewonderen, maar onze aandacht ging natuurlijk uit naar het thema Porsche ART Cars. De firma 911 Motorsport had twee prachtige 911’s fraai gedecoreerd. De auto die ooit aan de Le Mans Classic deelnaam kenden wij al, maar een fraai bont beschilderde 911 van de befaamde Johan-Frank Dirickx met Greta op de beide portieren hadden wij nog niet eerder gezien. Bij 911 Motorsport heeft men geen gebrek aan humor in ieder geval. Greta zal het waarschijnlijk wat minder appreciëren maar bij de vele bezoekers zagen wij een behoorlijke glimlach op hun gezicht toen zij zich realiseerden van wat zij werkelijk zagen. How dare You 911 Motorsport.

Tekst en Foto’s: Willem J. Staat.