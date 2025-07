Glimlachrit 2025 was een succes.

De glimlachrit wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Wish and Ride. De stichting organiseert ritten met bijzondere auto's voor diverse doelgroepen. Onder andere mensen met een verstandelijke beperking, mensen met geheugenverlies, mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden en kansarme kinderen. Speciale mensen, noemt de stichting het zelf. Heel mooi.

"We organiseren ritten in mooie auto’s en toveren op die manier een lach op ieders gezicht!" aldus hun website. Nou mensen, ik kan u verzekeren dat dit echt zo is.

Toen ik voorbij zag komen dat op Zaterdag 28 juni "de Glimlachrit" zou worden gereden, heb ik na de site te hebben gelezen ingeschreven. Het is immers een kleine moeite om mensen op deze manier een plezier te doen, en ik draag stichtingen zoals deze een warm hart toe. Allemaal vrijwilligers die hun best doen om er een mooie dag van te maken.

Vanaf 10.30 uur werden we verwacht bij het verzamelpunt, een basisschool in Rotterdam-Nesselande, op zo'n 15 minuten van mijn huis. Voordat ik me ging melden eerst maar even kijken wat er al voor moois stond en wat er nog kwam aanrijden.

Het is voor u als vaste lezer geen geheim dat ik een enorme Porschegek ben. Dat wil echter niet zeggen dat ik andere mooie (sport)auto's niet waardeer. En er was wat aanwezig mensen: Maserati, Ferrari, Corvette, AMG...

En uiteraard Porsche.

Porsche Centrum Rotterdam had een nieuwe 992 Carrera aan de organisatie ter beschikking gesteld. Die stond te shinen bij de ingang.

Gelukkig was er een fotograaf aanwezig, Tom van Veldhuisen, een vrijwilliger van Wish and Ride, die beloofde zijn foto's naar mij te sturen. Kunt u tenminste ook wat andere auto's bewonderen.

Ontvangst

Iedereen werd bij de ingang hartelijk welkom geheten door Stefanie Heijnraets, de oprichter en drijvende kracht achter deze stichting. Na het inschrijven werd je voorgesteld aan je bijrijder en was het tijd voor een kop koffie met wat lekkers. Allerlei lekkernijen op de tafel, gebakken door... de vrijwilligers. Wat een toewijding zeg. Ook die zaterdag waren er tien vrijwilligers aanwezig om alles in goede banen te leiden. Daarna kregen we van Stefanie een uitleg van de spelregels.

De 24 auto's werden onderverdeeld in groepen met verschillende kleuren, zodat er in kleine groepen werd gestart. Bij de start werd iedere bolide afgevlagd. En ja mensen, Stefanie weet dat dit eigenlijk een finishvlag is, maar ze vind die mooier dan een saaie startvlag.

Groen

Bijrijder Rob en ik werden in de groene groep geplaatst. Rob, een zeer aimabele meneer, ging in de Porsche zitten alsof hij nooit anders deed maar zijn gezicht straalde van blijdschap.

Vooraan reed de navigator in een rode 991.2 GTS, gevolgd door een Boxster S, Rob en ik in de 991.2 GTS, een Ferrari Mondial, een Maserati MC20 (weet ik niet zeker, dus laat het me alsjeblieft weten als ik het niet juist heb), en een gele Cayman S. De route ging door de polders en over de dijken in de omgeving van Rotterdam. "Hoe gaat het Rob?" vroeg ik. "Ik zit te genieten" was het antwoord. Ook zei hij een paar keer: "wat is dit mooi". Hier word je toch blij van? Toen ik Rob vroeg naar zijn hobby's antwoordde hij dat hij graag leest. Geschiedenisboeken, techniek en autoboeken. "Ik weet heel veel van auto's" aldus Rob. "Wat is je favoriete auto Rob"? vroeg ik. Tja...

Dat is Ferrari. Dus Stefanie, je weet wat te doen.

Speciale mensen, speciale auto

Toen Stefanie van een van de speciale mensen hoorde dat zij wel heel graag mee zou willen, maar dat dit niet lukt in een lage auto, heeft zij haar netwerk ingeschakeld, en ja hoor. Speciaal voor deze dame een speciale, hoge auto, een G AMG V8.

Verrassing

Bij onze terugkeer bleek er een verrassing te zijn. Een frietkar!!! Patatje en een snack. Niet gezond, wel heel erg lekker.

Volgend jaar weer

Met plezier kijk ik terug op de "Glimlachrit 2025" die zijn naam eer aandoet. Ik zag alleen maar blije gezichten en sprak alleen maar blije mensen. Ik ben er volgend jaar graag weer bij, de 2026 dan hè. Bezoek de site van wish and ride voor meer informatie. Misschien komen we elkaar volgend jaar tegen?

Bij dezen bedank ik Stefanie en alle andere vrijwilligers voor de uitstekende organisatie.

Foto's: Tom van Veldhuisen, Robin Groenendijk