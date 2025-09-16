German Tuners of the 80s and 90s in Autoworld Brussel

De 80-er en 90-er jaren waren de wilde jaren van de Duitse tuning bedrijven. Veel van deze bedrijven verrezen als paddenstoelen uit de grond. maar verdwenen ook weer snel als sneeuw voor de zon. Alleen enkele gerenommeerde bedrijven overleefden en zijn nog steeds in de branche actief. Het Brusselse Autoworld besteedt t/m 14 dec. a.s. een speciale expositie aan de roaring 80's and 90’s en zelfs op de expositievloer de eeuwigdurende strijd tussen Porsche en Ferrari. Mooier kan eigenlijk niet toch? In Brussel nam de DP Porsche 935 een prominente plek in. In feite is het eigenlijk een Porsche 930 die direct naar DP ging. Daar werd de auto door ex-Porsche Kremer ingenieur Klaus Zimmermann onder handen genomen en met een 3299 cc turbomotor uitgerust. De motor van de prachtige DP Motorsport Porsche kan tussen de 600 en 650 pk leveren.

Maar ook de firma’s Strosek en BB waren op de expositie vertegenwoordigd. Bij Strosek zagen we de Ultra Wing Porsche uit 1993. Saillant detail is dat tuner Strosek eigenlijk uit de transportwereld afkomstig was.

Een andere prachtige Porsche die we op de expositie aantroffen was de BB Auto Rainbow Porsche. Het is eigenlijk geen Porsche Targa. Het tuningbedrijf kwam al snel tot de conclusie dat de carrosserie eigenlijk "te" was. Daarom bouwden ze bij tuner Buchmann een speciale versie op basis van de 930 die over een bredere achterkant beschikte. De auto werd in de regenboogkleuren wereldberoemd dankzij een reclamecampagne van Polaroid. Andere tijden...

Omdat we er toch in het prachtige Brusselse museum waren maakten we van de gelegenheid gebruik om ook nog enkele vast tentoongestelde Porsches op de gevoelige plaat vast te leggen. Een bezoek aan Brussel is voor de liefhebber altijd de moeite waard.