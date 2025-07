Gecamoufleerde nieuwe Porsche Cayenne toont prestaties en praktische inzetbaarheid

Leusden, 07 juli 2025

De wereldwijde tests van de nieuwe Porsche Cayenne zijn in volle gang. Als onderdeel van de laatste testronde voor de twééde volledig elektrische SUV van het merk, is een nagenoeg productierijp prototype ingezet voor een recordpoging. Daarbij gaf Porsche meteen een indruk van de hoge bruikbaarheid van de aanstaande Cayenne.

De Porsche Cayenne staat al ruim twintig jaar bekend om zijn veelzijdigheid. De volledig elektrische versie borduurt hierop voort en combineert pure prestaties, comfort op lange afstanden, offroad-capaciteiten en dagelijkse bruikbaarheid beter dan ooit. Nog voor de officiële marktintroductie laat Porsche alvast een eerste glimp zien.

Uiterste precisie en stabiliteit

Om te laten zien waartoe de nieuwe elektrische SUV in staat is, koos Porsche een bijzondere plek: de heuvelklim van Shelsley Walsh. Deze race wordt al sinds 1905 verreden en is daarmee een van de oudste motorsportevenementen ter wereld. Tijdens een filmopname reed een bijna productierijp prototype van de nieuwe Cayenne tussen de deelnemers van het Britse heuvelklimkampioenschap.

Achter het stuur zat Gabriela Jílková, simulator- en ontwikkelingscoureur bij het TAG Heuer Porsche Formula E Team. Zij reed de gecamoufleerde Cayenne succesvol omhoog op het smalle asfaltparcours, dat op sommige plekken slechts 3,5 meter breed is, een hellingsgraad tot 16,7 procent kent en 914 meter lang is. Bij haar allereerste poging verpulverde Jílková het bestaande SUV-record met meer dan vier seconden. “Dit is een parcours dat fouten niet vergeeft”, zei ze na afloop. “Er zijn geen uitloopstroken en nauwelijks ruimte om te corrigeren. Maar de actieve ophanging geeft de nieuwe Cayenne ontzettend veel stabiliteit en precisie. Ik voelde me de hele tijd volledig in controle.”

De Cayenne die werd gebruikt is voorzien van Porsche Active Ride, een nieuw actief onderstelsysteem dat ook op de productieversie beschikbaar komt. Het systeem houdt de carrosserie tijdens remmen, sturen en accelereren constant in balans en zorgt voor een optimale wielbelasting – en dus voor maximale grip en comfort.

“Met Porsche Active Ride vergroten we in de nieuwe Cayenne het bereik tussen rijdynamiek en comfort aanzienlijk”, aldus Michael Schätzle, Vice President van de Cayenne-productlijn. Naast de recordtijd van 31,28 seconden was er nog een ander opvallend getal: het eerste meetpunt – op 18,3 meter (60 yard) van de start – werd al na 1,94 seconden bereikt. Alleen speciaal gebouwde eenzitters met slicks konden tijdens het evenement een vergelijkbare waarde neerzetten. Dat zegt veel over de acceleratiekracht van de nieuwe Cayenne, die hier gewoon op zomerbanden reed.

Volgens Schätzle wordt de afstelling van de SUV nog verder verfijnd in aanloop naar de marktintroductie, “maar het aandrijfsysteem en de uitrusting van deze auto zijn al op productieniveau”.

Serieus trekvermogen

Porsche toonde in Engeland niet alleen de prestaties, maar ook de praktische bruikbaarheid van de nieuwe Cayenne. Het gecamoufleerde prototype trok een klassieke auto van meer dan honderd jaar oud, met een gewicht van ruim twee ton. Inclusief aanhanger kwam het totaalgewicht op zo’n drie ton – dat bleek geen enkel probleem. De carrosserie, aandrijflijn en het thermomanagement van het hoogspanningssysteem zijn zó robuust ontworpen, dat ook de elektrische variant van de SUV voldoet aan alle voorwaarden om – afhankelijk van de gekozen samenstelling – een trekvermogen tot 3,5 ton te bieden.

Daarmee behoort de nieuwe Porsche Cayenne tot de eerste volledig elektrische auto’s ter wereld die dit niveau halen én goedgekeurd krijgen. Net als de huidige versie met brandstofmotor. “Onze klanten hebben altijd de praktische kwaliteiten van de Cayenne gewaardeerd”, aldus Schätzle. “Daarom wilden we bij de ontwikkeling van deze elektrische variant geen concessies doen.”

Elektrificatie tilt prestaties naar een nieuw niveau

“Ook in het komende decennium kunnen klanten blijven kiezen voor krachtige en efficiënte modellen met verbrandingsmotor of hybride-aandrijving”, zegt Schätzle. “We blijven dan ook fors investeren in de huidige generatie. Maar het prestatieniveau dat we nu in Engeland hebben laten zien, kunnen we alleen bereiken dankzij elektrificatie. De Cayenne gaat wat dat betreft nieuwe maatstaven zetten.” Porsche is ook van plan om met het opvallend gecamoufleerde prototype van de nieuwe Cayenne in Engeland te verschijnen: het model zal van 10 tot 13 juli 2025 te zien zijn op het Goodwood Festival of Speed.

