Exclusieve Porsche print door kunstenaar Ruben Groeneveld

Porsche lanceerde deze week een uitzonderlijke auto, Porsche 963 RSP, als eerbetoon aan de legendarische Porsche 917 'Strassenversion'. Kunstenaar en Porsche-liefhebber Ruben Groeneveld vond deze combinatie zo inspirerend dat hij er een uniek kunstwerk van maakte.

Breng het kunstwerk naar jouw muur

En hij maakte van zijn kunstwerk een gelimiteerde oplage prints, om aan jouw muur te hangen!

In deze print zijn beide straatlegale raceauto’s met de hand vastgelegd op een iconische locatie: de Mulsanne Straight. Tijdens races is dit onderdeel van het circuit, maar daarbuiten gewoon een openbare weg. De perfecte plek voor deze twee straatracers!

Handgemaakt, laag voor laag

Het kunstwerk is met de hand getekend door Ruben, met oog voor elk detail. Van de reflecties in de lak tot het verkeersbord langs het circuit. Het eindresultaat is nu beschikbaar als print.

Kies jouw print

Limited Edition: €149

Slechts 20 stuks beschikbaar

Met custom Le Mans-achtergrond

Ingelijst met passe-partout (40x50 cm)

Inclusief echtheidscertificaat & luxe verpakking

Open Edition: €59

Onbeperkte oplage

Hoge kwaliteit print op 230g/m2 papier​

30x40 cm formaat

Verzonden in koker

