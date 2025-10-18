Dr. Michael Leiters wordt met ingang van 1 januari 2026 de nieuwe CEO van Porsche AG

De kogel is door de kerk. We lazen het de afgelopen dagen zo links en rechts al, maar nu laat Porsche AG middels een persbericht weten dat Dr. Michael Leiters, van juli 2022 tot april 2025 CEO bij McLaren Automotive, met ingang van 1 januari 2026 de nieuwe CEO is bij Porsche AG.

Michael Leiters

Leiters is voor Porsche geen onbekende. Ongeveer 8 jaar geleden verliet hij Porsche AG om CTO te worden bij Ferrari. Hij had in 13 jaar verschillende posities binnen Porsche gehad. Waaronder de verantwoordelijkheid voor de Macan en Cayenne modellen.

De huidige CEO Oliver Blume is in zijn functie naast Porsche ook verantwoordelijk voor de Volkswagen Group. Met ingang van dezelfde datum is hij CEO van de Volkswagen Group.

Olivier Blume

De nieuwe CEO kan zich dus volledig met Porsche bezighouden.