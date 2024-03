Porsche Design en HONOR kondigen de lancering aan van de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR smartphone

Porsche Design en wereldwijd technologiemerk en luxe lifestylemerk HONOR kondigen de lancering aan van de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR. Deze nieuwe luxe smartphone maakt indruk met een uniek op auto’s geïnspireerd ontwerp en uitstekende gebruikerservaring

Porsche Design kondigde de lancering aan van hun tweede gezamenlijk ontwikkelde smartphone, de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR. Geboren uit een gezamenlijk streven naar innovatie, brengt deze sector overschrijdende samenwerking de uitzonderlijke prestaties van de HONOR Magic6 Pro, met de tijdloze luxe designervaring van Porsche Design. Een speciale editie smartphone die voldoet aan de behoeften van de moderne gebruiker die waarde hecht aan superieure prestaties, dynamische fotografie en functioneel, geavanceerd design.

“HONOR is trots om de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR te onthullen. Een technologisch icoon gevoed door het hart van Porsche DNA en gecreëerd met de motivatie om verder te gaan dan de status quo”, aldus George Zhao, CEO van HONOR Device Co., Ltd. Ons nieuwste slimme apparaat komt voort uit ons gedeelde streven naar perfectie met Porsche Design, een partnerschap dat is gebouwd op de belofte om geavanceerde, mensgerichte technologie met tijdloze schoonheid te leveren.”

“Met de lancering van de tweede gezamenlijk ontwikkelde smartphone openen we het volgende hoofdstuk in onze samenwerking met innovatieleider HONOR. Na het succes van ons eerste apparaat, een opvouwbare smartphone, zijn we optimistisch dat veeleisende klanten over de hele wereld enthousiast zullen zijn over de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR, waarin we een enorm potentieel zien, vooral op de Europese markten”, aldus Stefan Buescher, voorzitter van het bestuur van Porsche Lifestyle Group, het bedrijf achter het merk Porsche Design en een 100 procent dochteronderneming van sportwagenfabrikant Porsche.

Met iconische Porsche-tinten en een hexagonale structureel ontwerp

Als eerbetoon aan de decennialange betekenis van Porsche-auto’s, presenteert de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR die structurele elementen bevat die doen denken aan het uitmuntende design van Porsche. Door de slimme cameramodule die netjes wordt omarmd door de iconische zeshoekige structuur van Porsche, legt de smartphone de kern van precisie en hoogwaardige eigenschappen van sportwagens vast. Het direct herkenbare zeshoekige ontwerpelement zorgt ervoor dat het apparaat zich onderscheidt van de massa. Het is gemaakt van titanium, een materiaal dat niet alleen in de autosport wordt geroemd, waar het wordt gebruikt voor bijzonder belaste onderdelen die toch licht van gewicht moeten zijn. De PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR heeft ook een strakke, symmetrische pieklijn die bijdraagt aan de dynamische uitstraling van het apparaat en de grip van de gebruiker verbetert, terwijl de functionele ontwerpbenadering die typisch is voor Porsche Design wordt onderstreept.

Gebruikers worden ondergedompeld in de fijne kneepjes van het Porsche-erfgoed. PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR is verkrijgbaar in agaatgrijs, een tint waarin gerespecteerde Porsche-modellen zoals de iconische sportwagen 911 zijn uitgegeven. De PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR is ook verkrijgbaar in Frozen Berry, een reflecterende, opvallende roze tint die oorspronkelijk werd ontworpen voor Porsche-modellen als de Taycan, de eerste volledig elektrische Porsche-sportwagen, en voegt een element van exclusiviteit toe aan het nieuwe apparaat.

Gebruikmaken van sectoroverschrijdende innovatie voor geavanceerde HDR-fotografie

Bij het nastreven van op de mens gerichte technologische vooruitgang, heeft de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR is gebaseerd op signalen uit de auto-industrie en biedt gebruikers zeer geavanceerde HDR-sensoren die snel bewegende objecten op afstand met grotere nauwkeurigheid kunnen scherpstellen en detecteren. Geïnspireerd door de HDR-technologie achter het succes van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), introduceert de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR een aangepaste Super Dynamic HONOR Falcon Camera H9800-sensor, die speciaal is ontworpen om de uitdaging van het maken van beelden met hoog contrast te realiseren. Met zijn opmerkelijke HDR-detectievermogen bereikt de H9800-sensor een dynamisch bereik van maximaal 15 EV, wat zes keer zoveel is als de vorige generatie. Hierdoor kunnen gebruikers zeer nauwkeurige, ultrascherpe video’s, foto’s en previews vastleggen, zelfs in uitdagende lichtomstandigheden met aanzienlijk contrast.

Bovendien is de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR ook voorzien van een geavanceerd LiDAR Matrix Autofocussysteem, dat een revolutie teweegbrengt in de snelheid van smartphonefotografie. Dit systeem beschikt over de eerste beeldsensor in de sector met 1200 punten LiDAR Matrix en 60FPS AF Tracking-berekeningen, waardoor de scherpstelnauwkeurigheid en -snelheid aanzienlijk worden verbeterd, waardoor gebruikers verbluffende actiefoto’s kunnen maken met zwevende bewegingseffecten.

Anti-kras Duurzaamheid en zichtbaarheid van het display

Het bevorderen van het gebruik van sectoroverschrijdende innovatie om de gebruikerservaring te verbeteren, loopt de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR voorop met het toonaangevende HONOR Anti-kras NanoCrystal Shield aan de voorzijde, dat ongeëvenaarde duurzaamheid biedt. Het HONOR Anti-kras NanoCrystal Shield is ontworpen met siliciumnitride, een veelgebruikt materiaal dat wordt aangetroffen in de lucht- en ruimtevaart-, militaire en auto-industrie voor motoren, lagers en turbinebladen, en uitzonderlijke hardheid en ongeëvenaarde krasbestendigheid biedt, waardoor superieure apparaatbescherming gedurende een lange periode wordt gegarandeerd, de gehele gebruiksperiode. Bovendien is de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR voorzien van het HONOR Nanocrystal Shield aan de achterkant, dat de schokabsorptiecapaciteiten tot tien keer verbetert om onbedoeld vallen te weerstaan en maximale duurzaamheid te garanderen.

De PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR voldoet aan de zichtbaarheidsbehoeften bij verschillende licht- en omgevingsomstandigheden en introduceert het eerste dubbellaagse OLED-tandemdisplay in de sector. In vergelijking met een gewoon OLED-paneel levert het een verlengde levensduur van het scherm tot 600 procent en minimaliseert het de verslechtering van de schermhelderheid tot minder dan 1 procent [1] na drie jaar gebruik. Bovendien biedt het helderdere beelden en verbeterde energie-efficiëntie. De PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR beschikt ook over een toonaangevende piek-HDR-helderheid van 5000 nits, wat een uitstekende zichtbaarheid en levendigheid garandeert, zelfs op heldere, zonnige dagen. Ongeëvenaarde prestaties en revolutionaire batterij-innovaties.



De PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR is uitgerust met het geavanceerde Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform en levert een uitzonderlijk prestatieniveau en AI-mogelijkheden op platformniveau met opmerkelijke soepelheid en stabiliteit. HONOR erkent het toenemende belang van de levensduur van de batterij voor gebruikers die langere tijd met hun apparaten bezig zijn, en neemt het voortouw door opkomende batterij-innovaties uit de elektrische auto-industrie te introduceren op smartphones. Met de robuuste HONOR silicium-koolstofbatterij van de tweede generatie en de Power Enhanced Chip HONOR E1, vertoont de 5600 mAh[2] batterij ongeëvenaarde duurzaamheid en betrouwbare prestaties, zelfs bij lage temperaturen. De PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR brengt upgrades voor verschillende functies, zoals Magic Portal dat gebruikers revolutionaire interactie met gemak biedt, en MagicRing, dat naadloze connectiviteit tussen verschillende apparaten biedt. Niet alleen de PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR profileert zich als een baanbrekend apparaat in de branche, maar dient ook als katalysator voor baanbrekende samenwerkingen tussen verschillende bedrijfstakken en grenzeloze mogelijkheden. De PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR beschikt over een unieke gebruikersinterface doordrenkt met elementen die zijn geïnspireerd op sportwagens. Om de gebruikerservaring verder te verbeteren, bevat de smartphone ook een speciaal premium telefoonhoesje dat voor verbeterde duurzaamheid zorgt. Het pakket wordt ook geleverd met twee HONOR 100W Wired SuperCharge-opladers, die snel en efficiënt opladen mogelijk maken voor ononderbroken gebruik in verschillende scenario’s. Dit uitgebreide aanbod zorgt ervoor dat gebruikers kunnen genieten van een complete en premium smartphone-ervaring, aangevuld met uitzonderlijke prestaties.

Prijzen en beschikbaarheid[3]

De PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR is nu verkrijgbaar in China voor een adviesprijs van 9.999 Renminbi Yuan (1.279 euro) en zal in het tweede kwartaal achtereenvolgens verkrijgbaar zijn op markten buiten China. Bezoek voor meer informatie de HONOR online winkel op www.hihonor.com of de Porsche Design online winkel op porsche-design.com.

Porsche design HONOR persbericht