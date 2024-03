Groep C Porsches stelen de Show tijdens Adelaide Motorsport Festival

Afgelopen weekend vond in Adelaide voorafgaande aan de F1 Grand Prix in Melbourne het jaarlijkse Adelaide Motorsport Festival plaats. De Formule 1 vormde natuurlijk met de prachtige bolides uit de gouden tachtiger en negentiger jaren de hoofdmoot, maar de aanwezige Groep C bolides deden er ook niet voor onder. Men had zelfs F1 coming man Liam Lawson weten aan te trekken. De 22-jarige Lawson deed daarnaast ook nog demo´s met de Rodin FZED formule auto en de elektrische Ford Supervan 4.2. Liam kwam dit weekend in actie met een fantastische Leyton House Porsche 962C uit het Japanse Group C kampioenschap uit vervlogen tijden. Misschien een stille hint van Porsche Australia om de Nieuw Zeelander op termijn in het WEC met een 963 onder te brengen? Het zou ons niet verbazen. Ruim 40 jaar geleden waren de Porsche 956 en 962 voor velen een opstap naar de F1. Je hoeft er de geschiedenisboeken maar op na te slaan. Daarnaast kwam Russell Kempnich met een fraaie Porsche 956C in actie die al vele jaren zijn eigendom is. Maar ook in de Porsche Rennsport categorie kwamen fraaie GT´s in actie. Voor de liefhebbers een jaarlijks evenement om van te smullen. Alleen jammer dat het zo ver weg is.

Willem J. Staat/Foto’s Adelaide Motorsport Festival