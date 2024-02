Porsche & Koffie bij Nino Hooymans Exclusive was zeer geslaagd.

Zaterdag 24 februari. Met een goed gevoel stond ik die ochtend op. Vandaag was de 64 Porsche & Koffie die we samen met Nino Hooymans Exclusive hadden georganiseerd. Ongeveer 70 personen hadden zich aangemeld en de weersverwachting was toen ik vrijdagmiddag keek redelijk te noemen.

Na een kop koffie in de 911 gestapt, die ik de avond ervoor al uit de garagebox had gehaald (na het gedoe met de koplampen staat ze in een garagebox op ongeveer 9 km van huis) en richting Velddriel, want ik wilde wel op tijd zijn natuurlijk. Nou, van die weersverwachting klopte weinig mensen, wat een buien onderweg, maar hopen dat het aantal gasten wel zou uitkomen.

Ik was aardig vroeg maar de voorbereidingen voor de Porsche & Koffie waren al in volle gang. De Porsches waren bij elkaar in de voorste showroom gezet, gedekte statafels waren tussen de auto’s geplaatst en extra koffiekopjes waren ingeslagen. Even later werden er veel, heel veel dozen met overheerlijke broodjes gebracht. Dus het organiseren van een gezellig evenement kan je wel aan Nino en zijn team overlaten. Eigenlijk hoefden 64-collega Alain Feld en ik niets meer te doen, behalve een kopje koffie drinken en alvast rondkijken dan. Fotografen Paul Ammerlaan en Jos Berkien waren inmiddels ook gearriveerd en maakten hun toestellen gereed. Erg leuk was dat onze René de Boer in de loop van de ochtend ook binnenkwam. Altijd leuk als hij tijd kan vrijmaken.

Vanaf een uur of tien druppelden de eerste mensen binnen. In zijn enthousiasme had Nino het ook met een aantal klanten gedeeld, dus die 70 personen waren er wel meer. En als snel stonden er in de omgeving verschillende modellen van Porsche in allerlei uitvoeringen. Tof hoor. Daar organiseer je zoiets toch voor? Het was erg leuk om bekenden welkom te heten, maar zeker ook zo leuk om nieuwe gezichten te zien en daarmee kennis te maken.

Tja, wat doe je dan zo allemaal? Nou. Schitterende auto’s kijken en kletsen en ondertussen genieten van een kop koffie of glas frisdrank en een overheerlijk broodje. Daar komt het in het kort op neer.

En ik schrijf auto’s, want naast Porsches biedt Nino Hooymans Exclusive veel meer schitterende auto’s aan. Klinkende namen als Bentley, Rolls Royce, Maybach, Lamborghini, Ferrari, AMG… wanneer zie je dat nou bij elkaar staan? Ga maar eens langs op “De Geerden 28 te Velddriel”, daar zie je dat. Hele aardige mensen en lekkere koffie kan ik met een gerust hart zeggen.

Zie je? Hele aardige mensen.

Toen wij ongeveer een maand geleden namens Vierenzestig.nl vroegen of het mogelijk was om met en bij hen een Koffie & Porsche te organiseren, werd er direct enthousiast op gereageerd. “Doe maar op korte termijn, want ik had de zomer in mijn bol en heb dus heleboel Porsche Cabriolets staan” was het gevatte antwoord. Mannen van weinig woorden daar. Heerlijk.

Als dank en blijk van waardering aan hem en zijn team mocht ik namens vierenzestig.nl aan Nino de inmiddels befaamde 64 trofee overhandigen. Nino zou er een mooie plek voor bedenken. Voorlopig staat deze op een 1:8 model van een Porsche 964. Nogmaals heel erg bedankt voor de gastvrijheid!

Maar Alain heeft nog een trofee overhandigd, een kleinere weliswaar maar wel met echt nep goud. Zegt de naam Sabrina Mortelmans je iets? Waarschijnlijk wel. Sabrina deelt namelijk ieder evenement van ons met ongeveer half België en Nederland. Als het even kan is ze er ook bij. De grootste 64 fan die er is mag ook wel eens een bedankje krijgen.

Even de sfeer proeven?

Foto’s, video’s; Paul Ammerlaan, Jos Berkien, René de Boer en Alain Feld.