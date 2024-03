Aandeel Porsche – update per 1 maart 2024 (koersen actueel t/m 29-02-2024)

De lente komt!

Daar is geen woord van gelogen! Hoewel sommige nachten nog aardig fris zijn hangt de lente onbetwist in de lucht. Niet alleen buiten lonkt de lente, ook op de beurs hangt verandering in de lucht!

Berichtte ik afgelopen maand over gematigd enthousiasme is dat gevoel (en de feiten) alleen maar versterkt. Met andere woorden, het sein staat op groen!

In de afzonderlijke teksten zal ik wijzen op welke signalen hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook beschrijf ik hoe u uzelf kunt beschermen tegen oplopende verliezen. Mocht u naar aanleiding van het geheel vragen hebben, reageer gerust.

Zoals u inmiddels gewend bent begin ik hier weer met de maandgrafiek van het aandeel Porsche Automobil Holding SE VZ

De MAANDGRAFIEK laat het volgende zien;

De hierboven getoonde grafiek laat het koersverloop over ruim twintig (20) jaar zien. De extreem hoge koers van het topjaar 2007 is voorlopig niet meer te evenaren.

Grafiek bovenin

De RSI staat al geruime tijd onder de neutrale 50-lijn. Dit gebied wordt over het algemeen gezien als het meest gunstige KOOPGEBIED. Indien de indicator onder de 20 zou geraken is dit een absoluut koopsignaal. Dit komt niet zo heel vaak voor, dus het is zaak hierop te reageren wanneer het fenomeen zich voordoet. In de MAANDGRAFIEK is dit signaal nog NOOIT zichtbaar geweest! Toch is verandering ook hier zichtbaar. In de uiterste RECHTERHOEK van de RSI is een bodem te zien die doorkruist wordt door het MA-5. Juist deze combinatie (zie ook commentaar bij MACD, grafiek onderin) en het feit dat het MA-5 omhoog gericht is, zorgt voor een positief signaal.

Grafiek in het midden

Het MA-10 hier als doorgetrokken groene lijn afgebeeld laat een stijging zien én is onder de koers geraakt. Dit komt overeen met hetgeen hierboven beschreven is. Hoewel er nog aardig wat weerstanden te overwinnen zijn, zoals de overige en nog steeds dalende MA-30, MA-90 en MA-150. Een eerste koersdoel zou dan ook dit weerstandsgebied zijn, nu rond de € 60,– / € 62,–

Grafiek onderin

Het MACD onderin is de indicator die volgend van aard is, langzamer zelfs dan de RSI. De stippellijn van deze indicator raakt op dit moment de doorgetrokken lijn wat op een wijziging duidt. Daarbij wijst de indicator omhoog waardoor geconcludeerd mag worden dat ook hier de lente in aantocht is, zo niet al begonnen is!

De WEEKGRAFIEK van Porsche Automobil Holding SE VZ ziet er als volgt uit;

Grafiek bovenin

Schreef ik bij de maandgrafiek hierboven over een absoluut koopsignaal laat de WEEKGRAFIEK dit signaal duidelijk zien en wel op 20 maart 2020. In deze grafiek aan de linkerzijde. Dit is niet zomaar een datum of zomaar een willekeurige dag. Het is de maand waarin allerlei maatregelen genomen werden om de verspreiding van Corona tegen te gaan. Met andere woorden; de paniek was op haar hoogtepunt! Extreme koersdalingen waar vele beleggers van geprofiteerd hebben en nog meer anderen de beurs de rug hebben toegekeerd. Aan de rechterzijde van de verticale blauwe lijn is het koersverloop van afgelopen jaar zichtbaar. De RSI laat ook hier de stijging zien.

Grafiek middenstuk

Duidelijk zichtbaar is het sterk dalende trendkanaal met nagenoeg evenwijdig lopende lijnen, wat de betrouwbaarheid van de beweging versterkt. Binnen het grote trendkanaal is een kleiner trendkanaal geplaatst en een horizontale steunlijn.

Het kleine dalende trendkanaal is inmiddels verlaten door de uitbraak waarbij de weerstand is overwonnen. De samenkomst van het MA-10 en het MA-30 zorgen voor een eigen koopsignaal. Weerstanden zijn te vinden op € 54,– (MA-90), € 60,– (dalende weerstandslijn) en € 66,– (dalende MA-150)

Grafiek onderin.

Het MACD is bezig met een opmars naar de neutrale nullijn. Een doorbraak betekent hogere koersen en een bevestiging van de trendomkeer.

Halen we de koersen nog dichterbij dan komen we op de DAGGRAFIEK van Porsche Automobil Holding SE VZ

Grafiek bovenin

De maand februari is de maand waar de weerstand is overwonnen. Diverse pogingen (december en februari) gingen hieraan vooraf. Uiteindelijk is de dalende weerstandslijn van het kleine trendkanaal (zie ook maandgrafiek en weekgrafiek hierboven) gebroken. Dit maakt de weg vrij voor hogere koersen en een mogelijke trendomkeer van dalend naar langdurig stijgend. De eerste signalen daartoe zijn positief. De RSI laat een stijgend verloop zien en staat al weken in positief gebied (boven de 50-lijn).

Grafiek midden:

De komst van de lange termijngemiddelden MA-90 en MA-150 geven het plaatje meer sjeu terwijl het MA-10 en MA-30 flink omhoog wijzen. Het MA-90 wijst alweer omhoog wat het sein verder op groen brengt. De stijging is alweer enkele dagen op gang waardoor een aankomende correctie zeer aannemelijk is. Geen tegenvaller maar een zegen! Het moment om in te stappen wordt hiermee ingeluid.

Grafiek onderin:

Waar het MACD nog moeite had om de neutrale nullijn te doorkruisen begin februari ziet het plaatje er nu beduidend anders uit. De indicator is weliswaar boven de neutrale nullijn maar dient hier wel te blijven voor hogere koersen. Het ziet er bemoedigend uit maar garantie wordt helaas niet gegeven.

De maandgrafiek van Porsche AG VZ

Deze grafiek wordt geplaatst ter wille van de uniformiteit. Behalve dat duidelijk te zien is dat de openingskoers zich aan de linkerkant begeeft, (horizontaal streepje naar links) en de slotkoers naar rechts (horizontaal streepje naar rechts) is ook de beweeglijkheid van het aandeel in die maand zichtbaar. Met name in de tweede maand (geheel links) zijn er veel schommelingen geweest waardoor de verticale balk lang is.

Waar ik verleden maand nog schreef dat de bodem nog niet bereikt was, verrast de markt met een algeheel herstel waar ook de aandelen Porsche en Volkswagen van profiteren. De Duitse AEX, tegenwoordig de Germany40 genoemd sluit al dagen hoger wat elke dag een nieuw all time high oplevert.

De weekgrafiek van Porsche AG VZ

Grafiek bovenin:

Zoals verleden maand aangegeven heeft de RSI de weg omhoog gevonden. Gestuwd door hogere koersen stevent de indicator af naar het positieve gebied waar nog hogere waarden te vinden zijn.

Het middenstuk.

De weerstanden als beschreven in de februari-editie zijn doorbroken. De weg naar boven ligt open, gesteund door het inmiddels stijgende MA-10 ondervindt de koers nu wat weerstand van het nog dalende MA-30. Indien deze horde ook genomen kan worden volgend hogere koersen!

Grafiek onderin.

Het MACD laat inderdaad het aangekondigde herstel zien en zet de opmars richting de neutrale nullijn voort. Een doorbraak betekent een trendwijzing naar langdurig stijgende koersen. Zover is het nog niet…

De DAGGRAFIEK van Porsche AG VZ (koers actueel tot 29-02-2024)

Grafiek bovenin:

Wie gevolg heeft gegeven aan de koopsignalen zoals beschreven in de update van januari kan zich gelukkig prijzen met een koersrendement van meer dan 10%. Ook in februari is er weer een koopsignaal van de RSI geweest namelijk de hernieuwde stijging net boven de 50-lijn, inmiddels staat de RSI op een (te) hoog niveau waardoor een correctie op korte termijn aannemelijk is, een mooi moment om aankopen te doen.

Het middenstuk.

De weerstanden zijn allemaal gesneuveld. Een koopsignaal van de kruising van het MA-30 van onder door het MA-10 is begin februari een feit. Inmiddels komt ook het oranje MA-90 de koers binnen. Een verdere stijging van het MA-90 betekent hogere koersen en een wijziging van de trend van dalend naar stijgend.

Grafiek onderin.

Het MACD heeft de stijging voortgezet en heeft opnieuw kracht gevonden net boven de neutrale nullijn en vervolgt de weg naar boven. Een langdurig verblijf boven de neutrale lijn betekent een opgaande trend.

Een kijkje bij het moederconcern Volkswagen.

De MAANDGRAFIEK van VOLKSWAGEN VZ (koers actueel t/m 29-02-2024)

Grafiek bovenin:

De RSI is bezig met een mooie stijging na de bodem te hebben gevonden eind 2023. De matige decemberrally was genoeg om toch een solide bodem te leggen. Het MA-5 stijgt inmiddels ook en maakt de weg vrij voor hogere noteringen.

Het middenstuk.

De weerstandslijn van het dalende trendkanaal wordt genomen alsof er geen weerstand is. Een mooie positieve ontwikkeling. Het MA-10 is al in de koers te vinden alle andere gemiddelden zijn nog boven de koers en sterk dalend….

Grafiek onderin.

Het MACD heeft een mooie brede bodem neergezet. De indicator laat nu een stijging zien. Gezien de recente historie (< 5 jaar) wellicht een trendwijzing van dalend naar langdurig stijgend.

Kijken we naar de WEEKGRAFIEK van het aandeel VOLKSWAGEN koers actueel tm 29-02-24, dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin:

De RSI heeft inmiddels het positieve gebied boven de neutrale 50-lijn bereikt en wil hier ook blijven zo lijkt het. Het doorbreken van de weerstand van het dalende trendkanaal is een zet in de goede richting.

Het middenstuk.

Zonder aarzeling is de weerstandslijn doorbroken, een teken van kracht en vertrouwen. Een koopsignaal is inmiddels gegeven door het doorkruisen van het MA-30 door het stijgende MA-10. Minpuntje is dat het MA-30 horizontaal verloopt in plaats van vol kracht naar boven. Positief is dan toch weer de komst van het MA-90 aan de bovenzijde van de koers. Wachten op verdere stijging!

Grafiek onderin.

Het MACD staat op een cruciaal punt viel te lezen in de laatste update hier. Inmiddels is dat punt voorbij en staat ook deze indicator in positief gebied!

Ook voor Volkswagen de DAGGRAFIEK voor het juiste perspectief.

Grafiek bovenin:

Aangevoerd door drie stijgende bodems in de RSI is de indicator de voorloper van stijgende koersen voor het moederconcern Volkswagen. Zie ook de groene lijn welke getekend is onder de stijgende bodems!

Het middenstuk.

Een prachtige performance van het aandeel Volkswagen. Drie van de vier lange termijngemiddelden vertonen een stijgende lijn! Beleggers die op de koopsignalen gelet hebben kunnen inmiddels al terugkijken op een mooi rendement van meer dan 30% (DERTIG PROCENT)

De stijging is echter allerminst voorbij en staat spreekwoordelijk in de kinderschoenen, de grootste stijging (op basis van historie) moet nog komen!

Grafiek onderin.

Het MACD is alweer tot een waarde van plus 2 geklommen. Een hoog niveau voor deze indicator. Een correctie lijkt dan ook niet ver weg meer, wat een mooi instapmoment betekent.

Aandelen gekocht. Wat nu?

Indien je aandelen in bezit hebt zijn er tal van mogelijkheden waarvan ik er enkele zal toelichten.

Strategie: houden.

De meest simpele manier van beleggen kopen en op de plank laten liggen. Dit vergt toch wat inzicht want op de top kopen is zonde. (Dit is nu NIET aan de orde)

Gaan voor koerswinst.

Na aankoop een target van bijvoorbeeld 25% zetten, dit wordt veel gedaan door institutionele beleggers, denk aan pensioenfondsen etc. Zonde naar mijn mening, bij stijgende koersen moet je blijven zitten. Pas als de koers gaat dalen, winst nemen.

Verlies afkappen!

Het moeilijkste van beleggen, toegeven dat je inschatting toch verkeerd is geweest en je aandelen met verlies verkopen. Verliezen lopen snel op dus bescherm jezelf.

Stel een stoploss in van bijvoorbeeld 10%, bij een koersdaling van 10%, onherroepelijk verkopen!

Zo blijft er van je kapitaal voldoende over om verder te beleggen. Een stoploss gaat wel omhoog maar NOOIT omlaag!

Een goede portefeuille heeft spreiding, dus niet alles op een paard zetten, is voorzien van stoploss niveaus en is overzichtelijk i.p.v. versnippert door een te hoog aantal verschillende aandelen.

Kortom….beleggen, daar zit meer in dan dat je op het eerste gezicht wellicht zou denken.

Doe er je voordeel mee!

Op naar de lente!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen? Stel ze gerust, alle mail wordt naast gelezen ook van een passend antwoord voorzien!