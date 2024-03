TECHNISCHE PROBLEMEN VERHINDEREN BETER RESULTAAT MORRIS SCHURING IN QATAR

LUSAIL (2 maart 2024) – Op het Lusail International Circuit in Qatar reed coureur Morris Schuring uit Den Dolder zijn eerste race in het FIA World Endurance Championship, het WK lange-afstands- racen. Met de Porsche 911 GT3 R, ingezet door het Duitse team Manthey EMA, reed hij samen met zijn teamgenoten, de Australiër Yasser Shahin en de Oostenrijkse Porsche-fabrieksrijder Richard Lietz, lange tijd in de voorste regionen van het veld in de GT3-klasse, maar technische problemen stonden een beter resultaat in de weg. Uiteindelijk werden Schuring en zijn teamgenoten 15e in de klasse. De zusterauto van het team, de Manthey PureRxcing-911 met Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm en Klaus Bachler, won de klasse. “Kijkend naar hun resultaat is het extra zuur, een podium of een top vijf-resultaat had er zonder dat probleem zeker in gezeten”, zei Morris Schuring.

Na de twee testdagen in het kader van de ‘Pro- logue’, de officiële voor-seizoenstest van het FIA WEC, op maandag en dinsdag, begon het program- ma van de Qatar 1812 KM, zoals de officiële aan- duiding van het evenement luidde, met twee vrije

trainingen op donderdag en een afsluitende sessie op vrijdagochtend, gevolgd door de kwalificatie in de middag. De op het eerste gezicht wat merkwaardige raceafstand van 1.812 kilometer is een verwijzing naar de nationale feestdag van Qatar, die jaarlijks traditioneel op 18 december gevierd wordt.

In de drie vrije trainingen presteerde het trio met de Porsche onder het startnummer 91 zeer constant met drie keer de 14e plaats in de klasse, hoewel de nadruk meer lag op de zorgvuldige voorbereiding op de kwalificatie en de race dan op snelle tijden. In de kwalificatie leek Yasser Shahin lange tijd op weg naar een klassering bij de eerste tien en daarmee plaatsing voor de beslissende hyperpole’-sessie, maar vanwege het overschrijden van de afgrenzing van de baan, de in de autosport beruchte “track limits”, werd zijn snelste tijd geschrapt. Daarmee bezette de Manthey EMA-Porsche de 13e startplaats. “Jammer dat we de ‘hyperpole’ misten, maar de race duurt tien uur, dus de startplaats is niet zo heel belangrijk. Er kan in zo’n lange tijd van alles gebeuren”, zei Schuring.

De race startte om 11.00 uur lokale tijd en Shahin nam de eerste rijbeurt in de auto voor zijn rekening. Dat deed hij uitstekend: de Australische amateurrijder klom vlot op van de 13e startplaats naar de vierde positie, waarna Morris Schuring de auto overnam. Die zette de opmars voort en bereikte de tweede plaats, totdat Shahin in het vierde uur van de race met de auto de pits in moest van- wege een technisch probleem met de elektrische regelaar van de gasklep, die moest worden vervan- gen. Dat leverde een achterstand van 13 ronden op. Later in de race was er nog wat tijdverlies door een extra pitstop, omdat een verbinding niet goed was aangesloten, maar dat euvel was snel opgelost.

“Daarna streden we natuurlijk nergens meer voor en was het alleen een kwestie van proberen de finish te halen”, zei Morris Schuring, die later in de race opnieuw een dubbele stint reed. “Daarmee was ik heel tevreden, ik ben echt super blij met mijn

eigen performance. De snelheid was goed, dus dat probleem was wel heel jammer, zeker ook omdat er veel punten op het spel stonden in deze tien-uurs- race, maar goed, het is niet anders, ook dat hoort erbij.” Na Schurings slotstint stapte Richard Lietz

in voor de laatste rijbeurt, hij bracht de geel-met- zwarte Porsche 911 GT3 R als 15e in de klasse aan de finish.

Na de seizoensstart in het Midden-Oosten vinden de komende races van het FIA WEC in Europa plaats, te beginnen met de 6-uursrace op het circuit van Imola in Italië, waar van 19 tot en met 21 april gereden wordt. Op 11 mei vindt de derde ronde plaats op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, voor Morris Schuring zijn thuisrace en bovendien het circuit waar hij vorig jaar zo’n geweldig succes behaalde met zijn eerste overwinning in de Porsche Mobil 1 Supercup. Op 15 en 16 juni staat dan het absolute hoogtepunt van het seizoen op het programma: de 24 Uur van Le Mans.