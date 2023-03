Porsche-koplampen zijn (weer) erg gewild.

Donderdagochtend trof ik mijn Carrera zoals op de headerfoto aan. Geparkeerd op eigen terrein, onder de carport. Zeker niet direct aan de weg of zomaar bereikbaar en met camerabewaking.

Toch hebben personen met petjes en capuchon (dat heb ik op de camerabeelden gezien) de &%@* moed gehad om om 2.19 uur de koplampen te demonteren en ze te jatten. Zonder afspraak en overleg hè. (Het was duidelijk dat ze het niet voor het eerst deden. Ze waren binnen een halve minuut klaar. De koplampen zitten geklikt dat wel, maar dit is heel snel.) Je kunt je mijn woede voorstellen denk ik.

Daar gaat de ochtend

Wat moet je dan een hoop regelen zeg. Als de eerste woede wat is afgenomen realiseer ik me dat er heel wat dingen moeten worden geregeld. Camerabeelden opzoeken en opslaan, verzekering informeren, kostenplaatje opvragen, aangifte doen. Dat kost mij altijd veel tijd, en ondertussen ben ik nog zo rusteloos als wat ook. Koffie, koffie en nog eens koffie maken me ook niet rustiger.

Informatie van de politie

Naar aanleiding van mijn melding in de buurtapp belde de wijkagent mij op. Helaas kon hij me niet gelukkiger maken. In de straat waar ik woon was behalve de mijne nog een Porsche van de koplampen beroofd en in een zijstraat nog een. De week daarvoor vier! “Het was een tijdje rustig, maar het is als een golf”, aldus de wijkagent. “Als we hier alert zijn vertrekken ze naar een andere plaats. Het is een landelijk verschijnsel, maar het leek in heel het land rustig te zijn, tot twee weken terug dus”.

Google

Inderdaad. Op Google zoeken naar Porsche koplampen gestolen geeft je een hele lading aan foto’s van blinde Porsches. 911, Cayenne, Panamera. Maakt niet uit. Hoewel, naar het schijnt ontspringen Porsches met LED-verlichting de dans.

Het fabeltje blijkt waarheid

Waarschijnlijk heb je weleens gehoord dat deze gestolen koplampen vooral worden gebruikt in hennepkwekerijen en dus minder op de onderdelenmarkt. Ik nam dat met een korrel zout, maar de politie verzekerde me dit. Het zijn georganiseerde bendes in dienst van de illegale hennepkwekerijen.

Is het dan zo makkelijk?

De koplampen van de betreffende Porsches zitten in een beugel geklikt en zijn er dus zo uit. De “heren” gebruiken een zuignap en ruim binnen 30 seconden zijn ze vertrokken met de koplampen onder de arm. Verder geen lakschade, de stekkers zijn onbeschadigd. Vakwerk. Heel jammer dat ze hun talent niet beter gebruiken.

Dure grap

Zelfs als de lak, de bekabeling en de stekkers niet zijn beschadigd, zijn de reparatiekosten enorm. Van mijn Porschespecialist, en die is echt niet de duurste, kreeg ik een offerte van ruim € 5.500 exclusief BTW. Dus heren koplampdieven; niet zeuren als de verzekeringspremies omhoog gaan.

Is er iets tegen te doen?

Ook hierover vind je wel iets over als je even googled. Het zijn wel “huis en tuin” tips. De tips variëren van het merken van de koplampen tot het bevestigen van een stalen kabeltje aan de achterkant en het plaatsen van een soort kast op je oprit, waarin je de neus van je auto parkeert. Porsche biedt geen oplossing. Dus ik neig te zeggen dat je er niets aan kunt doen, behalve je Porsche binnen te zetten, maar ja, dat moet dan wel kunnen.

Porsche koplampen zijn (weer) erg gewild.

Het dievengilde heeft het dus op onze koplampen gemunt. Ik zou willen dat ik hier iets aan kon doen, maar helaas. Ik kan je alleen maar informeren dat het (weer) speelt. Misschien kan jouw Porsche binnen staan, of uit het zicht enz., maar doe je dat uit gemak niet, doe maar beter wel. Kan dit in jouw situatie niet? Denk eens na hoe je dit zou kunnen voorkomen, of althans het moeilijker maken, auto onder een afdekhoes, dicht tegen een muur enz.

Ik wil niemand ongerust maken, maar wel waarschuwen. Zelfs als je verzekering de kosten dekt, is het vervelend. Iemand komt op jouw terrein en komt aan jouw spullen.

Oplossing

Mocht je nou een echte oplossing hebben die het zo makkelijk demonteren van de koplampen niet meer mogelijk maakt. Wil je dat dan laten weten in een reactie? Je geeft dan een hoop Porscherijders een betere nachtrust.