Aandeel Porsche – update per 1 februari 2024 (koersen actueel t/m 31-01-2024)

Is veertig procent veel?

Meerdere antwoorden op die vraag zijn mogelijk. Bij een salarisverhoging is veertig procent natuurlijk aanzienlijk, bij een dalende beurskoers is veertig procent echter de waan van de dag. Ruim veertig procent is het verschil tussen de hoogste waarde ooit en de meest recente bodem van het aandeel Porsche AG VZ.

De conclusie blijft gelijk, ondanks diverse (technische) koopsignalen blijft de trend dalend en wordt aandelenbezit alleen maar minder waard, althans…bij de aandelen waarvan u hier de analyse aantreft.

Zoals u inmiddels gewend bent te beginnen met de maandgrafiek van het aandeel Porsche Automobil Holding SE VZ

De MAANDGRAFIEK laat het volgende zien;

De hierboven getoonde grafiek laat het koersverloop over de laatste twintig (20) jaar zien. De extreem hoge koers van het topjaar 2007 is voorlopig niet meer te evenaren.

Grafiek bovenin

De RSI laat al geruime tijd (ruim DRIE jaar!) een dalend verloop zien. Volgens de technische analysemethode is er GEEN signaal zichtbaar wat tot kopen zou kunnen aansporen. Het geduld van de belegger wordt op de proef gesteld.

Grafiek in het midden

Alle MA’s zijn boven de koers te vinden, daar is (weer) niets aan veranderd. Dit is nog steeds dé bevestiging van de voortdurende dalende trend. De lange termijngemiddelden (oranje en rode lijn) vertonen een vlak verloop, toch zijn de schommelingen tussen bodem en top aanzienlijk waardoor het een interessant aandeel kan zijn voor de actieve belegger.

Grafiek onderin

Het MACD onderin is de indicator die volgend van aard is, langzamer zelfs dan de RSI. Het verandert echter niets aan de boodschap. De trend is en blijft dalend. De indicator daalt nog steeds maar laat ook al een vlak verloop zien als eerste teken van een mogelijk herstel.

De WEEKGRAFIEK van Porsche Automobil Holding SE VZ ziet er als volgt uit;

De koers van het aandeel zit stevig in een sterk dalend trendkanaal.

Grafiek bovenin

De RSI slaagt er weer niet om de neutrale 50-lijn te doorbreken en een verdere stijging te bewerkstelligen. Het herstel is wederom van korte duur. Trend blijft ongewijzigd.

Grafiek middenstuk

Duidelijk zichtbaar is het sterk dalende trendkanaal met nagenoeg evenwijdig lopende lijnen, wat de betrouwbaarheid van de beweging versterkt. Binnen het grote trendkanaal is een kleiner trendkanaal geplaatst en een horizontale steunlijn. De koers beweegt zich binnen het kleinere trendkanaal en net boven de horizontale steun. Alle MA’s zijn inmiddels weer BOVEN de koers, hetgeen wederom een bevestiging is van de dalende koers.

Grafiek onderin.

Het MACD is net als de RSI al geruime tijd aan het dalen. Hier echter een verschil van ruim een jaar voordat de indicator onder de nullijn verschijnt en de dalende trend bevestigd. Zolang de indicator onder de nullijn beweegt zal er van stijgende koersen geen sprake zijn.

Halen we de koersen nog dichterbij dan komen we op de DAGGRAFIEK van Porsche Automobil Holding SE VZ

Grafiek bovenin

Midden januari is de RSI opgeveerd vanaf het 30-niveau, doorgaans een mooi koopgebied. Bij een dalende koers echter niet, dus ook hier slechts een kleine opleving in plaats van een mooie stijging. De waarde ligt net boven de 50-lijn en marginaal in positief gebied, echter wel gesteund door een stijgend MA-5 in diezelfde RSI.

Grafiek midden:

Overtuigend is de stijging allerminst. De dagelijks verhandelde hoeveelheid aandelen blijft vaak onder het miljoen terwijl bij stijgende koersen miljoenen aandelen van eigenaar wisselen. Het MA-10 is weliswaar onder de koers maar wordt geremd door het dalende MA-30 en het dalende MA-90.

Grafiek onderin:

Het MACD koerst richting de neutrale nullijn. Om stijgende koersen te kunnen aanschouwen zal de indicator eerst overtuigend door die nullijn moeten gaan. Voorlopig lijkt er geen kracht in die richting.

De maandgrafiek van Porsche AG VZ

Deze grafiek wordt geplaatst om de uniformiteit. Behalve dat duidelijk te zien is dat de openingskoers zich aan de linkerkant begeeft, (horizontaal streepje naar links) en de slotkoers naar rechts (horizontaal streepje naar rechts) is ook de beweeglijkheid van het aandeel in die maand zichtbaar. Met name in de tweede maand (geheel links) zijn er veel schommelingen geweest waardoor de verticale balk lang is.

Wat inmiddels ook zichtbaar is en zeker het vermelden waard, de waarde van het aandeel is inmiddels onder de introductiekoers geraakt! En of als dat nog niet genoeg zou zijn, er is ook een nieuwe laagste koers ooit! Een nieuw all time low! Beleggers van het 1e uur maken inmiddels ook verlies! Kan het nog slechter? Jazeker, dat kan….

Een maand later kan er weer een balk meer gepubliceerd worden en niet verbazingwekkend, de koers is weer gedaald!

De weekgrafiek van Porsche AG VZ

Grafiek bovenin:

De opleving van de RSI is nieuw leven ingeblazen. De laatste twee weken zijn positief geweest voor het aandeel met hogere openingen, hogere slotkoersen. Van een trendomkeer is echter nog geen sprake. Met een bodem van 27 toch voldoende om een leuke rit naar boven te verwachten.

Het middenstuk.

Het all time low is gezet en de koers is op weg naar hogere niveaus. Een verdere stijging zal echter de nodige weerstand ondervinden van de horizontale steunlijn welke nu als weerstand dienst doet alsmede het dalende trendkanaal waarvan de weerstand gebroken moet worden. Mocht dat allemaal gelukt zijn dan wacht nog de weerstand van het nog immer dalende MA-30.

Grafiek onderin.

Het MACD vertoont eindelijk tekenen van een beginnend herstel. De stippellijn staan op het punt de doorgetrokken lijn te doorkruisen als teken van herstel! Herstel betekent hogere koersen…

De DAGGRAFIEK van Porsche AG VZ (koers actueel tot 31-01-2024)

Grafiek bovenin:

Zoals te lezen viel in de analyse van december 2023 was de bodem nog niet bereikt. Dit is inmiddels wel het geval gesteund door maar liefst DRIE technische koopsignalen van de RSI met waarden van achtereenvolgens 21,18 en 21.

Het middenstuk.

De verwachte daling heeft een nieuw all time low in de boeken gebracht. Vanaf hier veert de koers van het aandeel op. Geen trendomkeer maar wel een mooi herstel. Het MA-10 is al onder de koers zichtbaar en ook het MA-30 lijkt onder de koers te kunnen komen. De langlopende gemiddelden over 90 en 150 dagen zijn nog steeds dalend en dat is ook de trend.

Grafiek onderin.

Het MACD laat een divergentie over de laatste DRIE bodems zien. De bodems in de indicator zijn stuk voor stuk hoger dan de lagere bodems in de koersgrafiek in het midden. Doorgaans een prachtig koopsignaal maar dit keer hecht ik er geen waarde aan, aldus schreef ik hier afgelopen december. Hoewel het nog ruim drie weken geduurd heeft, alsnog de verwachtte stijging.

De trend is en blijft…dalend.

Een kijkje bij het moederconcern Volkswagen.

De MAANDGRAFIEK van VOLKSWAGEN VZ (koers actueel t/m 31-01-2024)

Grafiek bovenin:

De decemberrally is toch zichtbaar bij het aandeel van de volkswagengroep. Niet overtuigend, maar toch voldoende om ook in het nieuwe jaar deze ingeslagen weg te vervolgen.

Het middenstuk.

De opgaande koers van het moederconcern nadert de eerste horde namelijk de weerstandslijn van het dalende trendkanaal. Op dit punt pakken de early adapters alweer een fraaie winst.

Grafiek onderin.

Het MACD is bezig met bodemvorming. Dit zou kunnen betekenen dat lagere koersen binnenkort tot het verleden behoren, dat mag ook wel, ná DRIE jaar van daling. De bodem lijkt inmiddels voltooid.

Kijken we naar de WEEKGRAFIEK van het aandeel VOLKSWAGEN koers actueel tm 31-01-24, dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin:

De RSI is aanbeland in het positieve gebied boven de neutrale 50-lijn. De matige decemberrally heeft toch een fundament voor verdere stijging weten te leggen waarvan we nu de uitwerking zien.

Het middenstuk.

Binnen het dalende trendkanaal is de volkswagengroep bezig met een mooi herstel. Vanaf de steunlijn wordt nu de weerstandslijn opgezocht, een mooie plus van € 30,– en vanaf de bodem gezien alweer 33%! Dit geeft natuurlijk voldoende aanleiding om winst te nemen wat weer nieuwe beleggers aan zal trekken die instappen na de correctie.

Grafiek onderin.

Het MACD beleeft ook een opleving maar blijft duidelijk en ver onder de neutrale 0-lijn. Voor echte stijgingen van de koers is een doorbraak van de neutrale lijn een voorwaarde. Op dat cruciale punt lijken we nu te zijn aanbeland.

Ook voor Volkswagen de DAGGRAFIEK voor het juiste perspectief.

Grafiek bovenin:

Dus toch een rit omhoog in januari schreef ik al in december en jazeker, die rit kwam er en is gaande! De flinke stijging brengt de RSI meteen tegen de 70-lijn aan, ofwel het verkoopgebied. Winstpakkers zullen niet lang op zich laten wachten, bij verdere stijging geldt de 80-lijn als overdreven, een overbought gebied. De koers zal vanaf dat niveau dan ook corrigeren.

Het middenstuk.

Na de winstpakkers zijn nieuwe beleggers ingestapt wat de koers weer omhoog stuwt. Omdat het nu wel erg hard gaat, is een correctie natuurlijk niet ver meer. Ook ligt er een flinke weerstand boven de koers in de vorm van de dalende weerstandslijn van het dalende trendkanaal. Uiterst positief is de komst van de langetermijn gemiddelden onder de koers! Een must voor een langdurige stijgende trend!

Grafiek onderin.

Het MACD heeft de weg omhoog weer gevonden. Er lijkt nog voldoende ruimte om de voorgaande top te evenaren of erover heen te gaan. Positief is in elk geval dat de indicator boven de nullijn staat!

Milde Winter..

De (milde) winter is in volle gang maar echt koud is het niet. De Dax heeft net op het einde van het beursjaar 2023 een nieuw all time high neergezet met een stand van net boven 17.000 punten. Helaas is er ook negatieve divergentie zichtbaar bij de DAX-index met hogere koersen maar een lagere top in de indicatoren. De stijging wordt dan ook niet breed gedragen en zal daarom van korte duur zijn.

Ongewijzigd positief ben ik over het aandeel Volkswagen, zeker als ik de maandgrafiek bekijk. Inmiddels schaar ik daar de week- maar ook de daggrafiek gemakshalve ook de daggrafiek bij…!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen? Stel ze gerust, alle mail wordt naast gelezen ook van een passend antwoord voorzien!