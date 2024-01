Porsche wint Rolex 24 At Daytona

Sinds Le Mans in 2017 had Porsche geen 24-uursrace met sportprototypes meer gewonnen. De laatste overwinning als constructeur in de Rolex 24 At Daytona was zelfs nog langer geleden, namelijk in 2003. Vorig jaar kende de Porsche 963 in Daytona een lastige première, maar dit jaar kwam de auto met het startnummer 7 van Porsche Penske Motorsport als winnaar van de Amerikaanse klassieker over de eindstreep. Bovendien was Porsche het enige merk waarvan alle prototypes zonder problemen de finish haalden. Vierenzestig.nl was er in Florida bij.

Verbazing alom. Normaal wordt bij Amerikaanse races bij het ingaan van de laatste ronde de witte vlag gezwaaid, waarna de auto’s aan het eind van die ronde met de zwart-wit geblokte vlag worden verwelkomd. Met een blik op de klok waren er nog een twee minuten te gaan, dus iedereen ging ervan uit dat er nog twee ronden gereden zouden worden. “2 to go” stond er ook op het beeldscherm, maar opeens werd de race toch al afgevlagd. De officiële uitslag vermeldt dan ook een tijd van 23 uur, 58 minuten, 24 seconden en 723 duizendste voor de winnaars…

Aan de prestatie van het winnende Porsche-team doet dat niets af. Rijders Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell en Josef Newgarden hadden in totaal 791 ronden afgelegd en na een zinderende finale kwam Nasr als winnaar over de eindstreep. De laatste anderhalf uur was de Braziliaan in een intens duel verwikkeld met de Brit Tom Blomqvist in de Whelen-Action Express-Cadillac, die vanaf de pole-position was gestart. De Cadillac was het weekeinde in Daytona de snelste auto, maar de Porsches deden daar weinig voor onder.

Zo kon, nadat de twee meerdere malen van positie waren gewisseld aan de kop van het veld, Felipe Nasr bij de laatste pitstops de leiding van Blomqvist overnemen, omdat men er bij Porsche voor had gekozen om iets minder brandstof te tanken, wat de tijdwinst opleverde die uiteindelijk beslissend was. Blomqvist hield de druk erop, maar Nasr liet zich niet van de wijs brengen en reed de overwinning naar huis. Daarmee mochten hij en zijn teamgenoten Cameron, Campbell en Newgarden elk een exemplaar van de fraaie Rolex Daytona in ontvangst nemen, die bij de Amerikaanse klassieker traditioneel de prijs voor de winnaars vormt.

“Ongelooflijk: in een race over 24 uur valt de beslissing in een direct duel op de allerlaatste meters”, zei racewinnaar Felipe Nasr. “De Cadillac was vooral in de slotfase bij stijgende baantemperatuur zeer sterk. Wij hebben achter het stuur en ook tactisch alles gegeven om deze overwinning binnen te halen en dat is gelukt. Ik ben super trots op iedereen in het team!” Voor Porsche is het de 19e overwinning in de 24 Uur van Daytona als constructeur en de eerste sinds 2003, toen het Amerikaanse Racers’ Group-team van Kevin Buckler met een 911 RSR won, omdat alle toen nieuwe Daytona Prototypes nog te onbetrouwbaar bleken om voor de overwinning mee te strijden.

Betrouwbaarheid was voor de Porsche 963 precies een jaar geleden bij het debuut in Daytona ook nog een heikel punt, maar daarvan was dit jaar totaal geen sprake meer. Integendeel, want terwijl bij Cadillac en Acura elk één auto uitviel vanwege defecten en beide BMW’s door problemen veel tijd verloren, haalden bij Porsche de beide fabrieksauto’s en de twee Porsches van de klantenteams Proton en JDC Miller Motorsports de eindstreep.

De andere fabrieks-Porsche, met Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Kévin Estre en Laurens Vanthoor als rijders, werd als vierde geklasseerd. Dit team kreeg twee keer een straf omdat door een softwareprobleem tijdens de race energiewaarden werden gemeten die hoger waren dan het reglement toestaat. “Dat gebeurde wanneer er hard over de kerbstones gereden werd, dan schoten die waarden omhoog”, verklaarde Urs Kuratle, hoofd fabriekssport prototypes van Porsche Motorsport. “Het waren twee problemen die onafhankelijk van elkaar waren, maar beide waren terug te voeren op de software.” Omdat Kévin Estre op zondagochtend bij het uitrijden van de pits ook eenmaal kort van de baan raakte, kwam de nummer 6-Porsche uiteindelijk niet meer in aanmerking voor een podiumplaats, maar ook de vierde plaats is een prima resultaat.

De beide klanten-Porsches deden het ook uitstekend en lieten met uitzondering van de ene Cadillac die als tweede eindigde en de enige overgebleven Acura die derde werd, alle fabrieksauto’s van de andere merken achter zich. De auto van Proton Competition, bestuurd door Gianmaria Bruni, Neel Jani, Alessio Picariello en Romain Dumas eindigde op de vijfde plaats, ook nog in dezelfde ronde als de winnende fabrieks-963. Een plaats daarachter werd de Porsche van JDC Miller Motorsports met Richard Westbrook, Phil Hanson, Ben Keating en onze landgenoot Tijmen van der Helm als zesde geklasseerd. Voor Van der Helm, die op vrijdag zijn 20e verjaardag vierde, was het de eerste 24-uursrace met een Porsche-prototype. “Het ging prima, we hadden de snelheid goed te pakken, maar helaas was er in de laatste uren een probleem met de deur, die telkens openging. Daardoor moesten we extra pitstops maken en liepen we twee ronden achterstand op”, meldde hij.

Zowel qua prestaties als qua betrouwbaarheid stemde het optreden van de Porsche-prototypes in Daytona tot tevredenheid en ook opluchting bij alle betrokkenen, want de druk om dit jaar te presteren na de toch wat tegenvallende resultaten van vorig seizoen is groot. “We hebben vandaag een van de heel grote races gewonnen”, zei Thomas Laudenbach, hoofd van Porsche Motorsport. “Het pakket is goed. Vier Porsches hebben zonder grotere technische problemen de race uitgereden, dat moet je eerst maar eens doen. Het geweldige werk van alle betrokkenen heeft dit mogelijk gemaakt, veel dank daarvoor.”

Ook voor Roger Penske was het een emotioneel moment: het was de eerste Daytona-zege voor zijn team sinds 1969, toen een team onder zijn leiding met een Ferrari won. “Een fantastische dag voor de hele Porsche Penske Motorsport-organisatie”, zei de 86-jarige Penske. “Onze beide Porsches 963 waren grandioos snel en, wat nog belangrijker is, ook zeer betrouwbaar. Felicitaties aan Porsche en de Penske-organisatie voor dit monumentale succes.”

In de GTD-Pro-klasse einigde het team AO Racing met de Porsche 911 GT3 R met het startnummer 77, bestuurd door Michael Christensen, Laurin Heinrich en Sebastian Priaulx op de tweede plaats. De gifgroene Porsche in dinosaurus-look, bijgenaamd “Rexy”, behoorde tot de populairste auto’s bij het publiek. In de fel bevochten GTD-klasse was de Wright Motorsports-Porsche op de zevende plaats de best geklasseerde 911.

Porsche-merkencupspecialist Larry ten Voorde reed voor het eerst in Daytona. Hij kwam in actie met een 911 GT3 R van het Deense team MDK Motorsport, waarmee hij twaalfde in de klasse werd. “Ik heb er enorm van genoten, het was echt supergaaf”, zei Ten Voorde. “Helaas hadden wij vanaf de opwarmronde motorproblemen, de auto liep niet op vol vermogen, telkens van die ‘cuts’ erin, en dat duurde de hele race. Het is echt een wonder dat we het nog tot aan het eind hebben vol weten te houden! Natuurlijk hadden we op meer gehoopt, maar het is niet anders.” De volgende lange-afstandsklassieker waar de Porsches in actie komen, is de 12 Uur van Sebring, medio maart.