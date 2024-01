De mooiste foto’s uit Daytona

Dit weekeinde wordt op de Daytona International Speedway de 62e editie van de Rolex 24 At Daytona verreden, een van de belangrijkste langeafstandsraces in de wereld en de seizoensopening van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Porsche is goed vertegenwoordigd met de twee Penske-Porsche-fabrieksauto’s en de klantenauto’s van JDC Miller Motorsports (met de Nederlander Tijmen van der Helm) en Proton Competition in de GTP-prototypeklasse, plus de diverse 911’s in de beide GT-klassen, met onder anderen Larry ten Voorde als een van de rijders. Porsche heeft met Jürgen Tap opnieuw een geweldige fotograaf ter plekke. Vierenzestig.nl presenteert een selectie van de mooiste foto’s en video uit Daytona, die gedurende het weekeinde regelmatig wordt aangevuld. Regelmatige uitzendingen zijn er op televisie via Ziggo Racing.