Vooraankondiging: voorjaarsrit 2024 op 21 april

Zoals elk jaar organiseren we ook in 2024 de traditionele Voorjaarsrit. Zet bij zondag 21 april alvast een notitie in je agenda. We willen elk jaar vanaf een ander Porsche Centrum starten, en aangezien Porsche Centrum Groningen nog niet aan bod was gekomen vindt dit jaar daar de start daar plaats.

Dit jaar doen we het wel anders dan gewoonlijk.

Waar wij als 64 Porsche Portal de voorjaarsrit hebben, trapt Stichting 911 Events het jaar altijd af met de Krokusrit in het noorden des lands. 911 Events en 64 werken al langere tijd nauw samen, dus lag het voor de hand om de krachten te bundelen. We gaan dan ook gezamenlijk de Voorjaarsrit op 21 april organiseren.

Het format zal niet veel afwijken van de traditionele 911 Events Krokusrit en de 64 voorjaarsrit, dus staat deze dag weer volledig in het teken van gezelligheid, een mooie route en genieten. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen en op korte termijn zullen we de inschrijvingen hiervoor openen. Houd de 64 en 911 Events sites en nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Dat kan natuurlijk via de website.