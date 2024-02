Racelegende Arie Luyendyk signeert zijn boek bij Porsche Centrum Gelderland

Afgelopen zaterdag 27 januari was de presentatie van Arie Luyendyk z’n boek, “De biografie van een uniek raceleven“. En natuurlijk had onze René de Boer, als verzamelaar van Porsche auto- en motorsport boeken, dit besteld. Dit vertelde hij mij toen ik met de 911 Dakar bij hem op bezoek was. Alleen was hij niet in de gelegenheid om deze te laten signeren. Hij “moest helaas” naar de 24H of Daytona. Tja, iemand moet dat soort dingen oppikken, en gelukkig doet René dat dan. Natuurlijk had ik ook meteen het boek besteld. Ik zou dit zelf ophalen en laten signeren. Dus nu ook het boek van René. Als hij terug is van Daytona ga ik dit even bij hem afgeven.

Ik geef eerlijk toe dat ik best uitkeek naar deze signeersessie en de ontmoeting met Arie. In het verleden, en we spreken dan echt over ettelijke jaren terug, heb ik hem eens kort mogen ontmoeten. Een vriendelijke, bescheiden persoonlijkheid die voor iedereen toen even de tijd nam. Eindelijk was het dan zaterdag. En eerlijk gezegd was ik best enthousiast dat ik een van de grote namen en legendes van de Nederlandse en Amerikaanse motorsportgeschiedenis zou ontmoeten. Want Arie Luyendyk hoort in de lijst van motorsporticonen, naast Nederlandse namen als Gijs van Lennep, Jan Lammers en Toine Hezemans. Waar door dezelfde uitgever ook boeken van zijn uitgegeven.

In overleg met René en de organisatie had ik mij opgeven voor het laatste tijdblok van deze dag. Sommigen van jullie begrijpen al dat ik een speciaal verzoek voor Arie had. Maar daarover later meer.

Bij Porsche Centrum Gelderland gearriveerd, stonden er verkeersregelaars die de Arie Luyendyk fans naar de parkeerplaats geleidden. En het was druk kan ik u zeggen. Zo druk zelfs dat er voor Porsche Centrum Gelderland al diverse auto’s aan de weg geparkeerd stonden. Binnen in het Porsche Centrum Gelderland Classic Center werd je ontvangen door een gastheer en stond je bijna meteen in de rij met wachtende fans. En de rij was lang. Maar niet zo lang als eerder op de dag toen de fans tot ver buiten het Classic Center stonden. Ondanks de wachttijd was de stemming meer dan goed te noemen. Mensen konden al wachtende van een beker koffie genieten en iedereen stond gezellig met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Of stonden gewoon te genieten van het uitzicht. Want de rij liep midden door schitterende klassieke Porsche ’s. Misschien vragen enigen van jullie zich af of Arie wel geracet heeft met een Porsche? Naast dat Arie een groot fan van het merk Porsche is, is het antwoord ja; De Daytona 24 hours met een Porsche 962, waarbij hij op het podium kwam met de tweede plaats, en een keer met een Porsche 964 70th – did not finish. Ja, het waren maar twee races, maar het zijn er toch meer dan de meeste van ons in een Porsche op Daytona hebben gereden.

En na wat leuke gesprekken met diverse mensen was ik dan als laatste aan de beurt, ja ik had er expres op gewacht. Ook de uitgave van de boeken was goed geregeld door de complete familie van Mark Koense (de uitgever van het boek). Ik moest eerst van René de groeten doen aan Arie, waarna deze het boek van René signeerde. Nu kennen deze twee elkaar, dus bleef het niet alleen bij “voor René”. Mijn exemplaar hoefde alleen getekend te worden. Maar ik had nog een speciaal verzoek aan Arie. Wanneer ik de mogelijkheid heb vraag ik Porsche Legends en iconen de kofferklep van mijn Porsche te signeren. Waarop ook Arie graag gevolg gaf. Maar eerst moest ik nog langs de wel geoliede Koense familietafel. waar nog wat aanbiedingen werden aangeboden. Er werd mij een doos aangeboden zodat de boeken een veilige reis naar huis zouden maken, en voor ik het wist had ik nog twee boeken gekocht hahaha. Dus Jan Lammers en Toine Hezemans; ik heb nu ook jullie handtekeningen nodig hahaha.

Even de jassen aan en naar buiten. Daar had ik alvast mijn auto voor de deur geparkeerd en was de handtekening al snel gezet. Zo snel dat ik zelfs vergat even een foto te maken. Dat kwam door het enthousiasme dat er weer een handtekening bij was gekomen. Want ik ben er blij mee, erg blij zelfs.

Denk jij nou ook “dat boek wil ik ook hebben” dan kan je deze bestellen via deze link.

Ik wil graag de organisatie/Mark Koense (en familie) en PCG bedanken voor deze goed georganiseerde dag, Arie Luyendyk bedanken voor zijn enthousiasme en niet nalatende vriendelijkheid en de tijd die hij voor elke fan nam. Moet je voorstellen, er waren zo’n 1.000 bezoekers/fans. Arie heeft vanaf 08.30 uur tot na 18.00 uur 800 boeken gesigneerd met twee gesigneerde extra kaarten, en dat naast de vele memorabilia die de fans hadden meegenomen. Sommigen hadden werkelijk een tas vol spullen bij zich. De een had een modelauto en de andere een heus schilderij. Helmen, boeken, posters, foto’s en zelfs Arie Luyendyk kerstballen. Noem het en het is wel voorbijgekomen. Dus kunnen we er van uitgaan dat Arie meerdere duizenden handtekeningen heeft gezet. Respect!

Maar er waren ook mensen die iets mee brachten als blijk van waardering. Een fles champagne, Bosche bollen en onder andere een boek werden hem aangeboden.

Foto’s: M en N Koense, Alain Feld.