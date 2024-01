Porsches op de eerste Brussels Auto Show

Decennialang was “het Autosalon” in het Heizel-tentoonstellingscomplex in Brussel een begrip. Na de editie van vorig jaar trok Febiac, de Belgische organisatie voor de automotive-branche, de stekker eruit. Toch hoeven de Belgen het niet zonder auto-expositie te stellen, want de Nederlandse organisatie 402 Events onder leiding van de gedreven Ronald van den Broek pakte de handschoen op en realiseerde de eerste Brussels Auto Show. Verslaggever Willem J. Staat trok ook voor Vierenzestig.nl voor de tweede keer in een week tijd de grens over en legde in Brussel de Porsches vast.

402 Events is in kringen van autoliefhebbers bepaald geen onbekende naam, want onder het motto “connecting petrolheads” realiseerde de onderneming vanuit het Brabantse Hoeven al tal van aansprekende evenementen die op heel wat belangstelling konden rekenen. Supercars, tuning, oldtimers, elektrische auto’s, het behoort allemaal tot het portfolio, met locaties als Rotterdam Ahoy, de Utrechts Jaarbeurs, de circuits van Assen, Zandvoort en Zolder en de vliegvelden van Weeze, Breda en Drachten.

Nu kwam daar met de Brussels Auto Show dus een nieuw evenement bij. Van 17 t/m 21 januari waren zes “paleizen” (voor Nederlanders: beurshallen) van Brussels Expo met een totale oppervlakte van niet minder dan 60.000 vierkante meter gevuld met een gevarieerde selectie van auto’s, motoren en trucks, afkomstig uit privécollecties en van de meer dan 100 bedrijven die deelnamen aan de beurs. Daarmee werd de Brussels Auto Show volgens de organisatoren het grootste auto-evenement van de Benelux.

Het was zeker niet alleen een statische aangelegenheid, want voor het eerst in België was er ook de ‘Car Catwalk’, een verhoogd podium op 1,5 meter hoogte en met een lengte van 80 meter, waar bezoekers diverse spannende voertuigen rijdend konden bewonderen.

Diverse influencers gaven acte de presence, onder wie de Nederlander Enzo Knol, de Belg ‘POG’ en de Britse supercar-vlogger Shmee150. Ze namen ook hun eigen supercars mee als aanvulling op de talrijke super- en hypercars die op de show te bewonderen vielen. Moviecars, lowriders, motoren, trucks: het was er allemaal. Ook de autosport kwam aan de orde, onder andere met het Vision Le Mans-prototype van de TU Eindhoven, en de Haas-Formule 1-auto waarmee Mick Schumacher in 2022 in actie kwam.

De organisatoren spraken van een geslaagde première, zodat het voor de hand ligt dat de Brussels Auto Show in 2025 een vervolg krijgt. Houd de website brusselsautoshow.com in de gaten voor meer informatie.

Foto’s: Willem J Staat