De laatste tests van de volledig vernieuwde Porsche Taycan in beeld; introductie voorjaar 2024!

We hebben de koudste weken van 2024 alweer achter de rug en we verlangen naar een hete zomer. Nogal uiteenlopende temperaturen voor Nederland, maar nog niets vergeleken met de extreme weersomstandigheden waaronder de volledig vernieuwde Porsche Taycan wordt getest: van min 41 graden in Arctisch Finland tot 53 graden in Death Valley in Californië. De vernieuwde Taycan verschijnt komend voorjaar op de markt en de elektrische sportwagen ondergaat op dit moment de laatste intensieve tests. De sedan, Cross Turismo en Sport Turismo modellen van de nieuwe generatie hebben in totaal zo’n 3,6 miljoen testkilometers afgelegd op testbanen, circuits en openbare wegen verspreid over de hele wereld. En dus onder extreme omstandigheden.

Op elk gebied verbeterd

Van vroege computersimulaties tot uitgebreide onderzoeken op de rollenbank, de vernieuwde Porsche Taycan ondergaat momenteel de laatste tests op de openbare weg en afgesloten circuits. “De nieuwe Taycan is praktisch op elk gebied verbeterd in vergelijking met het voorgaande model”, zegt eindverantwoordelijke van de Taycan-modellijn Kevin Giek. “Omdat de wijzigingen zo grondig zijn is het testprogramma vergelijkbaar met dat van een geheel nieuw model.” Vanaf de aanstaande marktintroductie zijn alle drie de carrosserievarianten – sedan, Cross Turismo en Sport Turismo – beschikbaar met uitgebreide updates.

Kevin Giek, Model Line Vice President

In 17 landen getest

Van de 3,6 miljoen testkilometers werd ongeveer 300.000 kilometer afgelegd in extreem koude condities en 200.000 kilometer juist in zeer warme omstandigheden. In Finland, 350 kilometer ten noorden van de Poolcirkel, demonstreerde de elektrische sportwagen niet alleen een bijzondere rijdynamiek op sneeuw en ijs. Ook bewees het model dat de laadtijd onder koude omstandigheden bijna gehalveerd is. Bij temperaturen onder nul graden liet de Taycan zien dat het kan omgaan met uitdagende omstandigheden op bevroren meren en diepe sneeuw. Minstens net zo uitdagend zijn de extreem warme temperaturen in Death Valley waar eveneens intensieve tests werden uitgevoerd. Het ontwikkelingsteam van Porsche testte onder meer het oplaadsysteem van de batterij en de betrouwbaarheid van het warmtemanagementsysteem bij zeer hoge temperaturen.

500. 000 testkilometers

“Bij Porsche ondergaan elektrische sportwagens hetzelfde uitvoerige testprogramma als modellen met een verbrandingsmotor. Naast buitengewone prestaties is dagelijkse bruikbaarheid in alle klimaatomstandigheden zeer belangrijk” zegt hoofd van het Taycan testteam Florian Stahl. “Bij het marktdebuut over enkele maanden zal de nieuwe Porsche Taycan in maar liefst zeventien verschillende landen meer dan 500.000 testkilometers afgelegd hebben, bij temperaturen van min 41 tot 53 graden.” Een stevige beproeving! De ware Porsche liefhebber kijkt inmiddels reikhalzend uit naar de introductie van het verbeterde vlaggenschip van het merk uit Zuffenhausen.

Bron en beeldmateriaal Porsche