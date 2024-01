Nog tot en met zondag a.s.: volop genieten van Porsches op Interclassics

Nog tot en met zondag aanstaande kunnen liefhebbers in het MECC in Maastricht terecht voor Interclassics, de toonaangevende klassiekerbeurs van ons land. De kwaliteit van de geëxposeerde auto’s is er hoog, de sfeer is er bijzonder plezierig en natuurlijk is de meest bourgondische stad van Nederland een uitstekende bestemming voor een dagtocht of weekeindje weg. Vierenzestig.nl was in Maastricht en legde een groot deel van de getoonde Porsches vast.

Het hoofdthema van Interclassics is dit jaar “120 Years Ford Performance”, waarbij de rijke autosporthistorie van Ford centraal staat. Er zijn indrukwekkende race- en rallyauto’s rond dit thema te bewonderen, van auto’s uit de topcategorieën als Formule 1, Indycars en WK Rally tot aan een bescheiden Formule Ford, waarin vele generaties rijders hun eerste schreden in de autosport zetten.

Vanuit het Porsche-dealernetwerk zijn PGZ (waartoe de Porsche Centra Maastricht en Eindhoven behoren) en Porsche Centrum Gelderland met het aangesloten Porsche Classic Center Gelderland met eigen stands vertegenwoordigd.

Bij PGZ (waar indachtig het motto ‘Moved by Mobility’ alle aangesloten bedrijven onder de aandacht komen) staat een prachtige 911 GT3 touring op de stand. Porsche Centrum Gelderland nam allerlei lekkers uit Heteren mee, van een prachtige 356 Pre-A Speedster en een mooie 928 tot een in nieuwstaat verkerende 959 met slechts 991 kilometer op de teller. En verder natuurlijk een aantal heerlijke 911’s in diverse variaties. De firma Collectables was er ook, onder andere met een fijne 356 in competitieuitvoering.

Ook tal van andere aanbieders hadden natuurlijk Porsches op de stand, van replica’s tot origineel-ongerestaureerd, van raceauto’s tot een Porsche-tractor. Wie op zoek is naar boeken, miniaturen en andere automobilia vindt eveneens een uitgebreide keuze. Ons foto-overzicht geeft een impressie van de Porsches die we in Maastricht zagen, zonder aanspraak op volledigheid.

Wie nog naar Interclassics wil, wat we uiteraard van harte aanbevelen, kan dat doen op zaterdag 13 januari van 10.00 tot 18.00 uur en op zondag 14 januari, ook van 10.00 tot 18.00 uur. Voor informatie en kaartverkoop: www.interclassics.events

Foto’s: Rebocar/R. de Boer