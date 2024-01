Porsches op de International Racing Show Kortrijk

Natuurlijk ging de meeste aandacht van autoliefhebbers afgelopen weekeinde uit naar Interclassics in Maastricht, waar ook Vierenzestig.nl en vele lezers volop genoten. Er was echter nog een aantrekkelijke show, en wel in het Belgische Kortrijk, waar de vierde editie van de International Racing Show gehouden werd. De gerenommeerde autosportverslaggever Willem J. Staat toog naar de West-Vlaamse stad en legde voor Vierenzestig.nl de Porsches vast.

Raceauto’s komen het beste tot hun recht op een circuit, en rallyauto’s op klassementsproeven. Maar wat doe je in het winterseizoen, als de meeste wedstrijdactiviteiten in ieder geval in onze contreien nagenoeg stilliggen? Al in de jaren zestig van de vorige eeuw kwam het fenomeen ‘racing shows’ op: mogelijkheden voor rijders en teams om hun wedstrijdauto’s aan een breed publiek te tonen, en anderzijds voor bezoekers om de tentoongestelde auto’s van heel nabij te bekijken, wat normaal gesproken tijdens evenementen doorgaans lastig is.

In het Londense Crystal Palace was er jarenlang een grote raceshow, Jochen Rindt legde in de Duitse stad Essen met zijn Jochen Rindt Show eind jaren zestig de basis voor wat we nu nog steeds kennen als de Essen Motor Show. In Birmingham is er nog steeds de Autosport Show van het gelijknamige weekblad en ook in ons land waren er initiatieven, soms eenmalig, zoals de show in het Philips Ontspannings Centrum in Eindhoven, maar vaak ook meerdere jaren lang, zoals evenementen in de IJsselhallen in Zwolle en de beurs Speed & Design in de Utrechtse Jaarbeurs. In België was er jarenlang de raceshow in de Grenslandhallen in Hasselt, een traditie die nu in Kortrijk wordt voortgezet.

De International Racing Show, geïnitieerd door het Belgische RM Magazine, beleefde zijn vierde editie. Na eerdere afleveringen in Waregem was nu de Kortrijk Xpo de locatie en met zo’n 350 geëxposeerde wedstrijdauto’s van heel uiteenlopend pluimage, verdeeld over drie hallen, was het een show van flinke omvang zoals we die in de Benelux al jaren niet meer zagen. Geen dure standbouw, geen luxe hospitality: gewoon auto’s op de betonnen beursvloer, slechts in een heel enkel geval met een stukje projecttapijt eronder. Een prima aanpak, want het houdt de kosten laag en maakt het daardoor voor veel deelnemers en daarmee ook voor de bezoekers uiterst aantrekkelijk! De opbrengst kwam ten goede aan het Belgische Ronald McDonald-Kinderfonds.

Speciaal voor Vierenzestig.nl richtte fotograaf Willem J. Staat de camera natuurlijk met name op de Porsches. De 911 SC in rally-uitvoering uit 1973 van het gerenommeerde Franse team Alméras was uitgevoerd in lichtblauw met goudkleurige wielkasten, het opschrift ‘Titanes’ was een handige manier om het verbod op tabaksreclame te omzeilen, terwijl iedereen natuurlijk weet wat er bedoeld werd…



Er was ook een prachtige 911 in de beroemde zilvergrijze kleur met rode en blauwe strepen van Martini Racing, een klassieke en fraaie combinatie. De laatste Porsche in de selectie was een gele 914 met zwart dak en zwarte frontpartij, een kleurstelling die associaties opriep met de fabriekskleuren van Opel in de autosport uit de jaren zeventig.

We zijn niet eenkennig, dus genoten ook van alle niet-Porsches op de show, die wat ons betreft zonder meer als geslaagd mag worden beschouwd. We zullen de website van RM Magazine in de gaten houden voor informatie over een volgende editie, want dan zijn we er graag weer bij!

Foto’s: Willem J Staat