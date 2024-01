Porsche test nieuwe Macan in extreme omstandigheden

Tien jaar na de lancering van de eerste generatie van de Macan staat de tweede modelgeneratie op stapel, ditmaal honderd procent elektrisch. Prototypes van de nieuwe SUV ondergaan een zeer uitgebreid testprogramma. Hiermee bereidt Porsche de opvolger van de succesvolle Macan voor op zijn naderende wereldpremière.

Als eerste Porsche op het nieuwe Premium Platform Electric (PPE) is de Macan een volledig nieuwe ontwikkeling. Porsche hecht veel waarde aan nauwgezette praktijktests die met gecamoufleerde prototypes worden uitgevoerd. Tegelijkertijd worden simulaties in zowel de virtuele wereld als in de windtunnel steeds nauwkeuriger. Ze spelen een steeds grotere rol, met name bij het ontwikkelen van nieuwe Porsches die niet alleen sportiever, maar ook efficiënter zijn.

Cw-waarde van 0,25

“Wanneer we een nieuw model ontwikkelen, draait het altijd om rijdynamiek en precisie. Dat is typisch Porsche, het zit in ons DNA. Maar uiteraard gaat het ook om efficiëntie en design”, vertelt Jörg Kerner, Vice President Product Line Macan. Het was een uitdaging om de productidentiteit van de succesvolle Macan te behouden, terwijl Porsche tegelijkertijd ook moest voldoen aan de aerodynamische eisen die nodig zijn om de efficiency en de bijbehorende range te vergroten. Het was dan ook belangrijk om een nauwe samenwerking te waarborgen tussen het team van de Design-afdeling en het team dat in de geavanceerde windtunnel van Porsche de aerodynamische tests uitvoert. “Het was zeker een uitdaging om onze ontwerpprincipes te laten aansluiten op de specificaties die we kregen van de aerodynamica-ingenieurs”, aldus Peter Varga, Director Exterior Design bij Style Porsche. “We werken bij elke millimeter samen om een optimale balans tussen esthetiek en functie te vinden.”

Dankzij die samenwerking slaagde Porsche erin om het design-DNA van het merk te combineren met range-bepalende aerodynamica. Dit werd niet alleen gerealiseerd dankzij het profiel van het silhouet, maar ook door de toepassing van Porsche Active Aerodynamics (PAA) en andere gerichte technologieën. “Alle actieve aerodynamische elementen dragen bij aan het rijbereik”, licht Thomas Wiegand, Director Aerodynamics and Aeroacoustics, toe.

“We gebruiken bijvoorbeeld een automatisch uitschuivende achtervleugel en actieve koelkleppen op de luchtinlaten in de neus.”

Net als bij een raceauto is de bodem van de Macan vlak en gesloten, zelfs rond de achteras. De panelen daar zijn flexibel en zorgen ook voor een lage luchtweerstand bij het terugveren – een innovatieve oplossing in combinatie met de gestroomlijnde velgen die grotendeels zijn gesloten en banden die speciaal zijn ontworpen om de luchtweerstand te verminderen. Tijdens een normale rit op een buitenweg neemt de Macan automatisch zijn ideale stroomlijn aan. De achtervleugel beweegt naar de eco-positie, de luchtkleppen sluiten en de rijhoogte wordt verlaagd. In deze situatie heeft Wiegand met zijn team een Cw-waarde van 0,25 (voorheen 0,35) gemeten. Dit alles maakt de nieuwe Macan tot één van de meest aerodynamische SUV’s, wat een aanzienlijke invloed heeft op de efficiency. Het resultaat is dat alle varianten van de Macan een actieradius hebben van meer dan 500 kilometer* (WLTP).

Snelladen met maximaal 270 kW

De elektromotoren in de nieuwe Macan halen hun energie uit een lithium-ion accupakket dat in de bodem van de auto ligt verzonken. Dit accupakket heeft een brutocapaciteit van 100 kWh, waarvan maximaal 95 kWh actief te gebruiken is. De 800 volt-architectuur van het PPE-platform van de nieuwe Macan maakt snel opladen met hoge prestaties mogelijk, een aspect dat nu wereldwijd wordt getest. Bij snellaadstations met een spanning van 800 volt kan de nieuwe Macan gelijkstroom (DC) laden met een capaciteit tot 270kW. Hiermee is het accupakket bij 400 volt laadstations in minder dan 22 minuten op te laden van 10 tot 80 procent. Een hoogspanningsschakelaar in de accu splitst de 800 volt batterij in twee aparte units, elk met een nominale spanning van 400 volt. Dit maakt bijzonder efficiënt laden zonder een extra hoogvoltage-booster mogelijk met een snelheid tot 150kW. Wisselstroomladen (AC) is mogelijk met maximaal 11kW.

Tests onder extreme omstandigheden

Tot nu toe hebben de gecamoufleerde prototypes van de volledig elektrische Macan al meer dan drie en een half miljoen testkilometers afgelegd, zowel op testbanen als op de openbare weg. Om alle actieve rijcomponenten onder de meest extreme omstandigheden te testen, zet Porsche de prototypes wereldwijd in. “We rijden de testauto’s bij temperaturen van min 30 graden Celsius in Scandinavië tot plus 50 graden Celsius in Death Valley in Californië”, vervolgt Kerner. “Natuurlijk moet een SUV werken op elke ondergrond. Daarom testen we niet alleen op strakke asfaltwegen, maar ook offroad, op grind, sneeuw en ijs.”

Video: Timo Bernhard rijdt in een Macan-prototype

De vierwielaandrijving – met een focus op de achterwielen – is in de volledig elektrische Macan-modellen in dit opzicht altijd in zijn element. Porsche gebruikt de nieuwste generatie permanent synchroonmotoren (PSM) op de voor- en achteras. Ze leveren een overboost-vermogen van meer dan 450kW en maken optimale beschikbaarheid van het geleverde vermogen mogelijk. Het elektronisch gestuurde Porsche Traction Management beheert de verdeling van meer dan 1.000 Nm aan trekkracht – met Launch Control in het topmodel – bijna in realtime. Om de sportieve rijeigenschappen die in het DNA van een Porsche Macan verweven zitten te combineren met een hoog comfortniveau, vertrouwen de ingenieurs voor de Macan op het Porsche Active Suspension Management-systeem met tweevoudige kleptechnologie, luchtvering en dwarsvergrendeling op de achteras. Voor het eerst heeft de Macan achterasbesturing met een stuurhoek tot vijf graden.