In memoriam Herbert Linge (1928-2024): technicus, coureur, testrijder

Herbert Linge was technicus, coureur, testrijder, legde de basis voor het testcentrum van Porsche in Weissach, waar hij vandaan kwam, stond aan de wieg van de Porsche-merkencups en zorgde als oprichter van de toenmalige ONS-Sicherheitsstaffel voor meer veiligheid op de circuits in Duitsland en daarbuiten. Vandaag overleed de Duitser op 95-jarige leeftijd. Met hem is een absoluut icoon uit de Duitse autosport en de historie van Porsche heengegaan.

Herbert Linge, geboren op 11 juni 1928 in Weissach, behoorde in 1943 als leerling-monteur tot het kleine groepje dat, op advies van de autoriteiten verhuisd van Stuttgart naar Gmünd in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië, het constructiebureau van Ferdinand Porsche vormde en, terwijl Porsche zelf in Frankrijk in gevangenschap was, met de bouw van de eerste Porsche-sportwagen in 1948 de basis legde voor het sportwagenmerk dat vorig jaar het 75-jarig bestaan vierde.

Beeld uit 1949: de jonge Herbert Linge (l.) met Ferdinand Porsche (Foto: Archief Porsche AG)

Toen de activiteiten van de fabriek in Stuttgart-Zuffenhausen werd voortgezet, waar Ferdinand Porsche ook voor de oorlog al actief was geweest, ging Linge mee terug naar de regio waar hij vandaan kwam. Hij werd verantwoordelijk voor de opbouw van een servicenetwerk voor de sportwagens van het nog jonge merk, waarbij hij zijn activiteiten voornamelijk in de Verenigde Staten ontplooide, waar Porsche dankzij enthousiaste importeurs als Max Hofman en John von Neumann snel terrein veroverde.

Overwinning voor Herbert Linge en Hans Herrmann tijdens de Mille Miglia in 1954 (Foto: Archief Porsche AG)

Tegelijkertijd was Linge ook als monteur voor autosportactiviteiten actief in het fabrieksteam van Porsche, waarbij al snel zijn kwaliteiten als rijder en bijrijder ontdekt werden. Zijn eerste wapenfeit was de klassezege bij de Mille Miglia in 1954, samen met Hans Herrmann in een Porsche 550 Spyder. Het was de wedstrijd met de beroemde situatie net na de routecontrole in Pescara, waar het duo in de extreem platte Porsche onder de inmiddels al gesloten spoorbomen over een overweg reed en maar net gemist werd door een aanstormende trein.

Linge 1954 Carrera Panamericana Linge (geheel links) met Hans Herrmann tijdens de Carrera Panamericana in 1954 (Foto: Archief Porsche AG)

Later in 1954 won Linge ook de rally Liège-Rome-Liège. In 1960 zegevierde hij bij de Tour de Course en in 1967 in de Marathon de la Route op de Nürburgring. Linge startte ook in sportwagenraces, reed elf keer in Le Mans, ondermeer samen met Carel Godin de Beaufort, met wie hij in 1958 als vijfde eindigde. Hij speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de 718 volgens Formule 2-reglement en de 804-Formule 1-auto. In 1965 eindigde hij samen met Peter Falk als vijfde in de Rallye Monte Carlo, het eerste grote autosportsucces voor de 911.

Succes met Paul-Ernst Strähle tijdens de Tour de Course in 1960 (Foto: Archief Porsche AG)

In 1969 beëindigde Linge zijn carrière, nadat zijn Britse teamgenoot John Woolfe door een ongeval met de 917 in de eerste ronde van de 24 Uur van Le Mans om het leven gekomen was. De teamleiding had geadviseerd om de ervaren Linge te laten starten, maar Woolfe, die de auto gekocht had, stond erop, zelf de start voor zijn rekening te nemen. De Brit had zijn gordels bij de laatste Le Mans-start niet goed vastgemaakt en werd uit de auto geslingerd toen hij de controle over het stuur verloor, waarmee Woolfe, ondanks de reputatie van de 917, de enige coureur bleef die met een 917 om het leven kwam. In 1970 reed Linge nog wel met een 917 tijdens de opnamen van de film “Le Mans” van Steve McQueen.

Het Porsche-test- en ontwikkelingscentrum in Weissach (Foto: Porsche)

Al veel eerder, in de jaren vijftig, speelde Linge een cruciale rol bij de totstandkoming van wat nu het enorme Porsche-test- en ontwikkelingscentrum van Weissach is, waar ook Porsche Motorsport zijn hoofdkwartier heeft. In Stuttgart was er geen ruimte, maar Linge legde de contacten tussen Porsche en het gemeentebestuur van Weissach, waar wel veel braakliggend terrein voorhanden was, waarop het complex kon worden gerealiseerd. Linge zelf vervulde er jarenlang een vooraanstaande positie.

Linge stond ook aan de basis van het succesverhaal van de wereldwijde Porsche-merkencups (Foto: Archief Porsche AG)

De ONS-Sicherheitsstaffel, waarbij Linge een cruciale rol vervulde (Foto: Archief Porsche AG)

In 1988 kwam Linge met het initiatief van de Porsche 944 Turbo Cup, de eerste merkencup van Porsche, waarmee de basis werd gelegd voor de merkencups bij Porsche, wat inmiddels al een ruim 30 jaar durend succesverhaal is dat wereldwijd nog steeds een sterke groei laat zien. Ook veiligheid in de autosport lag Linge na aan het hart: hij zorgde er al in de jaren zeventig voor dat de toenmalige ONS-Sicherheitsstaffel, de Duitse officials, de beschikking kregen over fatsoenlijk materiaal, inclusief de nodige Porsches voor snelle interventie bij calamiteiten. Tot voor kort was Linge een graag geziene gast bij historische evenementen van Porsche, waarbij hij maar wat graag zijn vele verhalen en anekdotes ten beste gaf. Hij mocht terugzien op een rijk leven.

Linge tijdens de viering van 30 jaar Porsche-merkencups in gesprek met Frank Jung, hoofd van het historisch archief van Porsche (Foto: Rebocar/R. de Boer)