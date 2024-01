In memoriam: René Metge (1941-2024), succesvol met Porsche in Parijs-Dakar en Le Mans

Slechts enkele dagen voor de start van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië komt vanuit Frankrijk het nieuws dat René Metge op 82-jarige leeftijd overleden is. De Fransman won driemaal Parijs-Dakar, waarvan tweemaal (1984 en 1986) met Porsche. Ook reed hij zes keer met een Porsche de 24 Uur van Le Mans, waarvan tweemaal voor het fabrieksteam, inclusief een klassezege in 1986. Metge was een echte “allrounder”.

René Metge werd op 23 oktober 1941 in Montrouge, een voorstad van Parijs in het departement Hauts-de-Seine geboren. Hij had een autobedrijf in zijn geboorteplaats, maar kreeg vooral bekendheid door zijn activiteiten in de autosport. In 1973 reed hij voor het eerst internationaal in de Formule Renault. In 1977 startte hij voor het eerst tijdens de 24 Uur van Le Mans, met een 911 RSR van de Française Anne-Charlotte Verney, die naast Metge ook een van de rijders was, samen met Dany Snobeck en Hubert Striebig. Het kwartet werd als 18e geklasseerd. In 1979 reed Metge opnieuw in een auto van Verney, ditmaal een 934, waarbij ook Patrick Bardinon deel uitmaakte van de bezetting.

Inmiddels had Metge ook zijn fascinatie voor de rally Parijs-Dakar ontdekt, een initiatief van Thierry Sabine, toen de rally ook nog echt in Parijs startte en echt naar Dakar ging. Samen met Bernard Giroux als bijrijder in een Range Rover won Metge in 1981 de derde editie van de rally. Een jaar later behaalde hij met een Porsche 935 K3 van het Amerikaanse Cooke Racing, die hij deelde met François Sérvanin en Dany Snobeck, de vijfde plaats algemeen tijdens de 24 Uur van Le Mans, zijn beste resultaat in de klassieker aan de Sarthe.

Overwinning voor Metge met de 911 Carrera 3.2 4×4 in de rally Parijs-Dakar 1984. (Foto: Archief Porsche AG)

In 1984 stond voor Metge de deelname aan Parijs-Dakar met een speciaal geprepareerde Porsche 911 Carrera 3.2 4×4 (ook wel aangeduid als 953) op het programma. Een schril contrast met de concurrentie, die grotendeels met terreinauto’s aan de start verscheen. Metge wist op grond van zijn ervaringen uit eerdere rally’s dat hij met een Porsche de omstandigheden zou kunnen trotseren, hoewel het in de rally, die ook door Ivoorkust, Guinea, Sierra Leone en Mauretanië voerde, bijzonder zwaar was. Van de 313 gestarte auto’s kwamen er slechts 98 aan de finish. Metge en bijrijder Dominique Lemoine werden met de Porsche als eerste geklasseerd, voor Patrick Zaniroli (Range Rover) en Andrew Cowan (Mitsubishi Pajero). In juni van dat jaar startte Metge met een Porsche 956 van het Britse GTi Engineering in Le Mans, samen met de Britse teambaas Richard Lloyd en Nick Mason, ook bekend als de drummer van Pink Floyd. Het trio werd echter gediskwalificeerd vanwege hulp van buitenaf, wat in het reglement niet was toegestaan.

Voor het Porsche-fabrieksteam was de deelname met de 959 aan de rally Parijs-Dakar in 1986 een groot succes. (Foto: Archief Porsche AG)

In 1986 behaalde Metge zijn derde overwinning in Parijs-Dakar, zijn tweede overwinning met Porsche. Met de geavanceerde 959 won hij, opnieuw samen met Dominique Lemoine, terwijl Jacky Ickx en Claude Brasseur met de andere fabrieks-959 de 1-2 voor het Porsche-fabrieksteam in Parijs-Dakar completeerden. Het was de start van een bijzonder succesvol jaar voor Porsche, waarin ook de 24 Uur van Le Mans en de titel in het WK voor sportwagens en met behulp van de TAG-Porsche-turbomotor de wereldtitel in de Formule 1 gewonnen werden. In juni startte Metge opnieuw in Le Mans, ditmaal met de fabrieks-961, de circuitversie van de 959, die hij deelde met Claude Ballot-Léna. De zevende plaats algemeen en de overwinning in de GT-klasse waren een uitstekend resultaat. In 1987 had Metge zijn laatste optreden met het Porsche-fabrieksteam in Le Mans, samen met de Canadese Nederlander Kees Nierop en de Zwitser Claude Haldi, maar door een schakelfout van Nierop kwam er een voortijdig einde aan de race. In datzelfde jaar won Metge ook de titel in de Franse Porsche 944 Turbo Cup, die in dat seizoen voor het eerst gehouden werd.

De Porsche 961, de circuitversie van de 959, is tot op de dag van vandaag een graag geziene gast bij historische evenementen, zoals hier het Goodwood Festival of Speed. (Foto: Porsche AG)

In 1987 en 1988 was Metge wedstrijdleider van Parijs-Dakar, nadat initiatiefnemer Thierry Sabine tijdens de editie van 1986 bij een zoektocht naar een verdwenen deelnemer bij een helikoptercrash om het leven was gekomen. Later was Metge wedstrijdleider in de Rallye d’Orient en de Africa Eco Race. In 2007 reed hij met een Cayenne tijdens de Transsyberia-rally.