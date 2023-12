Aandeel Porsche – update per 30 december 2023 (koersen actueel t/m 29-12-2023)

Kan het nog slechter? (Ja, dat kan!)

Met de nodige bombarie, zoals verwacht, introduceerde de Volkswagen Groep in september 2022 de beursnotering van Porsche AG VZ aan met een introductiekoers van € 84,– per aandeel. De lagere slotnotering van beursdag één werd al gezien als een niet al te positief omen.

Nu, goed een jaar en drie maanden later is de dagkoers van het aandeel onder de introductiekoers van 22.09.2022 geraakt. Tal van oorzaken liggen hier natuurlijk ten grondslag. Het elektrisch rijden wordt niet door het publiek omarmd en de subsidie voor elektrisch rijden in Duitsland is per direct stopgezet. Allemaal redenen voor beleggers om elders hun heil te zoeken, zoals al eerder aangegeven zoekt ook de belegger een goede deal, en vooral zekerheid, dus staat goud weer in de belangstelling.

In plaats van redenen te bedenken volgt een technisch analist (zoals ik) enkel de beurskoers en dan met name de historie en diens ontwikkeling. Al het goede nieuws moet in de koers te zien zijn evenals al het slechte nieuws en met name de verwachting! De beurs loopt vaak vooruit op de werkelijkheid, de optimist zogezegd.

In plaats van te wachten tot 1 januari 2024 kunt u nu al de ontwikkeling van de aandelen Porsche en het moederconcern Volkswagen volgen. Het beursjaar 2023 is voorbij. 1 februari 2024 loopt de update weer zoveel mogelijk synchroon aan de kalender.

Te beginnen met de maandgrafiek van het aandeel Porsche Automobil Holding SE VZ

De MAANDGRAFIEK laat het volgende zien;

Het totale plaatje laat het koersverloop over de laatste twintig (20) jaar zien. De extreem hoge koers van het topjaar 2007 is nooit meer geëvenaard.

Grafiek bovenin

De RSI laat al geruime tijd een dalend verloop zien. Een bodem met een waarde van 33 is gezet op 31.10.2023. Te weinig (lees: te hoog) voor de actieve beleggers om in te stappen. Vanaf daar is de indicator toch wat omhoog gegaan. De oplopende koersen zijn ook terug te zien in de grafiek in het midden.

Grafiek in het midden

Alle MA’s zijn boven de koers te vinden, daar is niets aan veranderd. Dit is nog steeds dé bevestiging van de voortdurende dalende trend. De lange termijngemiddelden (oranje en rode lijn) vertonen een vlak verloop, toch zijn de schommelingen tussen bodem en top aanzienlijk waardoor het een interessant aandeel is.

Grafiek onderin

Het MACD onderin is de indicator die volgend van aard is, langzamer zelfs dan de RSI. Het verandert echter niets aan de boodschap. De trend is en blijft dalend. Het is nog te vroeg om te stellen dat de bodem in de maak is, al zijn de eerste contouren hiervan wel zichtbaar!

De WEEKGRAFIEK van Porsche Automobil Holding SE VZ ziet er als volgt uit;

De koers van het aandeel zit stevig in een sterk dalend trendkanaal.

Grafiek bovenin

De RSI heeft inmiddels een leuke stijging tot aan de neutrale 50-lijn achter de rug. Vanaf hier ondervindt het aandeel de nodige weerstand om door te kunnen stijgen. In de grafiek in het midden zien we de oorzaak van deze weerstand namelijk het dalende MA-30 wat de koers weer naar beneden lijkt te drukken.

Grafiek middenstuk

Het groene MA-10 is nog steeds onder de koers te vinden. Echter de RSI heeft de daling alweer ingezet waardoor de weg omhoog weer wordt afgesloten. Lagere koersen zijn nog steeds reëel.

Grafiek onderin.

Het MACD laat nog steeds wat positieve divergentie zien maar deze is te zwak om de stijging van de koersbeweging te kunnen dragen. Een topvorming op dit niveau is dan ook het meest waarschijnlijke scenario voor de komende periode.

Halen we de koersen nog dichterbij dan komen we op de DAGGRAFIEK van Porsche Automobil Holding SE VZ

Grafiek bovenin

Het laatste koopsignaal van de RSI op 30.10.2023 heeft geresulteerd in een kortstondige stijging van bijna € 8,– dat gezien in procenten, dan spreek je toch van een vlotte 18% vanaf bodem naar top. Dit vergt echter wel discipline en dat is toch een vijand van de doorgaans luie belegger.

Grafiek midden:

De hierboven beschreven beweging lijkt alweer over het hoogtepunt heen. Het MA-10 is alweer boven de koers te vinden en ook het MA-30 staat op het punt van uitbreken. Het dalende lange termijn gemiddelde (de rode lijn) over 150 dagen wijst de weg, nog steeds naar beneden.

Grafiek onderin:

Het MACD, heeft de top alweer gezet en heeft de daling dan ook ingezet. Lagere koersen zullen op de borden verschijnen begin 2024, De trend is en blijft voorlopig dalend.

De maandgrafiek van Porsche AG VZ

Deze grafiek wordt geplaatst om de uniformiteit. Behalve dat duidelijk te zien is dat de openingskoers zich aan de linkerkant begeeft, (horizontaal streepje naar links) en de slotkoers naar rechts (horizontaal streepje naar rechts) is ook de beweeglijkheid van het aandeel in die maand zichtbaar. Met name in de tweede maand (geheel links) zijn er veel schommelingen geweest waardoor de verticale balk lang is.

Wat inmiddels ook zichtbaar is en zeker het vermelden waard, de waarde van het aandeel is inmiddels onder de introductiekoers geraakt! En of als dat nog niet genoeg zou zijn, er is ook een nieuwe laagste koers ooit! Een nieuw all time low! Beleggers van het 1e uur maken inmiddels ook verlies! Kan het nog slechter? Jazeker, dat kan….

De weekgrafiek van Porsche AG VZ

Grafiek bovenin:

De opleving van de RSI is alweer voorbij. Het ontbreekt duidelijk aan kracht om een stijging te forceren. Waarschijnlijk is dit zelfs nog niet het laagste punt.

Het middenstuk.

De koers heeft alle steunniveaus doorbroken. Een nieuw all time low staat inmiddels in de boeken na het doorbreken van de steun van de introductiekoers. Het is duidelijk te vroeg om te spreken van een nieuwe bodem gezien de lange termijn gemiddelden die nog steeds dalen. Pas als de groene lijn (MA-10) onder de koers verschijnt kan er een bodem gemaakt worden.

Grafiek onderin.

Het MACD zet de daling toch weer voort. Een langgerekte bodem is het maximaal haalbare voor de indicator op dit moment.

De DAGGRAFIEK van Porsche AG VZ (koers actueel tot 29-12-2023)

Grafiek bovenin:

Inmiddels laat de RSI bovenin een positieve divergentie zien met de bodems. De voorlaatste is duidelijk lager dan die die nu gevormd wordt, echter…de koers daalt nog steeds. De bodem is daarom nog niet bereikt.

Het middenstuk.

Een nieuw all time low is duidelijk zichtbaar. Toch is dit niet de bodem. Het aandeel zal nog verder kunnen dalen. Een koersdoel is op dit moment niet te bepalen.

Grafiek onderin.

Het MACD laat een divergentie over de laatste DRIE bodems zien. De bodems in de indicator zijn stuk voor stuk hoger dan de lagere bodems in de koersgrafiek in het midden. Doorgaans een prachtig koopsignaal maar dit keer hecht ik er geen waarde aan. De trend is en blijft…dalend.

Een kijkje bij het moederconcern Volkswagen.

De MAANDGRAFIEK van VOLKSWAGEN VZ (koers actueel t/m 29-12-2023)

Grafiek bovenin:

De decemberrally is toch zichtbaar bij het aandeel van de volkswagengroep. Niet overtuigend, maar toch.

Het middenstuk.

Voor degenen die destijds, toen de koers de bodem van de steunlijn heeft geraakt zijn ingestapt kunnen nu al terugkijken op een fraai rendement van meer dan 10% in twee maanden tijd.

Grafiek onderin.

Het MACD is bezig met bodemvorming. Dit zou kunnen betekenen dat lagere koersen binnenkort tot het verleden behoren, dat mag ook wel, ná DRIE jaar van daling.

Kijken we naar de WEEKGRAFIEK van het aandeel VOLKSWAGEN koers actueel tm 29-12-2023, dan zien we het volgende;

Grafiek bovenin:

De RSI heeft waarschijnlijk het hoogste punt alweer bereikt naar aanleiding van de meest recente stijging (decemberrally). Het blauwe Ma-5 staat op punt van uitbreken wat de bevestiging van de top zou betekenen.

Het middenstuk.

Het dalende trendkanaal is intact en de koers maakt enkel bewegingen binnen dit kanaal. Voor degene die wil handelen, kopen op de steunlijn, verkopen bij de weerstand(slijn) of eerder als de weerstand wordt veroorzaakt door een dalend MA.

Grafiek onderin.

Het MACD beleeft ook een opleving maar blijft duidelijk en ver onder de neutrale 0-lijn. Voor echte stijgingen van de koers is een doorbraak van de neutrale lijn een voorwaarde.

Ook voor Volkswagen de DAGGRAFIEK voor het juiste perspectief.

Grafiek bovenin:

Alsof er niets gebeurd is, staat de RSI neutraal in het midden. Net zoals verleden maand. De decemberrally is van korte duur geweest maar heeft zeker wel plaatsgevonden. Nu lijkt alles weer in gereedheid te komen voor een verdergaande daling. Echter….ook in januari worden er grote hoeveelheden aandelen aangekocht door institutionele beleggers (pensioenfondsen) die hun portefeuille weer opnieuw samenstellen. Dus wellicht toch weer een rit omhoog in januari.

Het middenstuk.

De korte decemberrally heeft toch een aardige beweging gebracht. Helaas lijkt de pret alweer voorbij en pakken de “early adapters” alweer hun (koers)winst.

Grafiek onderin.

Het MACD heeft toch nog een hogere top weten te halen maar moet nu dan toch inleveren. Een nieuwe daling is ingezet en brengt de koers terug naar het dalende Ma-30 op € 110 of het dalende MA-90 met een waarde van € 108. Vanaf daar zou de koers wat omhoog kunnen.

Milde Winter..

De winter is in volle gang maar echt koud is het niet. De Dax heeft net voor het van het beursjaar 2023 een nieuw all time high neergezet. Of deze opgaande trend door kan gaan, is niet te voorspellen.

Matig positief ben ik over het aandeel Volkswagen, zeker als ik de maandgrafiek bekijk.

Ik wens u alle goeds, met een fantastisch rendement voor 2024!

Met vriendelijke groet,

Luc Verschuren

Technisch analist

Vragen, opmerkingen? Stel ze gerust, alle mail wordt naast gelezen ook van een antwoord voorzien!