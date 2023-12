Feest bij Porsche Leipzig. De twee miljoenste Porsche loopt van de band.

Op 4 december vierden de medewerkers van de Porsche fabriek in Saksen een feestje voor het behalen van een bijzondere mijlpaal. Op die dag liep namelijk de twee miljoenste Porsche die in Leipzig is gefabriceerd van de band. Het feestvarken is een Madeira Gold Metallic Panamera Turbo E-Hybrid die nu onderweg is naar een klant in Dubai.

“Het succesverhaal van de fabriek in Leipzig is nauw verbonden met de Panamera” aldus Gerd Rupp, voorzitter van de Raad van Bestuur van Porsche Leipzig GmbH. “Net als de locatie zelf staat het model voor groei en verandering”

Porsche Leipzig GmbH op 14.09.2017

Sinds 2009 wordt de Panamera in Leipzig gefabriceerd. De fabriek opende in 2002 en nadat deze was uitgegroeid tot een volledige autofabriek werd de Panamera een “echte Leipziger” met de productie van de tweede generatie in 2016.

In november 2013 werden de eerste carrosserie-constructieafdeling en de lakstraat in gebruik genomen. “De groei tot een volledige autofabriek was een baanbrekende beslissing” zegt Rupp. “Als een volledige autofabriek, fabriceren we de modellen in zijn geheel. Van het maken van de carrosserie tot de eindmontage. Dit heeft de basis gelegd voor nieuwe autoprojecten en een voortdurende groei.” Vandaag de dag is Porsche een belangrijke economische speler én werkgever in Saksen. De fabriek biedt werk aan meer dan 4.400 personen. Rupp vervolgt: “Onze medewerkers zijn onze grootste succesverhaal. Zonder de tomeloze inzet van ons team hadden we veel uitdagingen niet kunnen winnen.”

Productie in Leipzig: Smart, lean, green-en winnaar van diverse prijzen

De fabriek in Leipzig heeft al veel prijzen gewonnen, waaronder die van ‘smart factory’. Het doel is om de fabriek en de processen zoveel mogelijk voor de toekomst klaar te maken. Slim, digitaal en verbonden. Duurzaamheid is ook een centraal onderdeel van de strategie, dit omvat ook de visie van een ‘zero impact’ fabriek, waarbij het productieproces geen ecologische voetafdruk achterlaat. Ook hiervoor mocht de fabriek al belangrijke prijzen in ontvangst nemen; platinum van de German Building Council en de Lean & Mean Management Award. Vorige maand ontving de fabriek the Factory of the Year prijs, een van de belangrijkste prijzen voor de industrie op internationaal niveau.

