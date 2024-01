Voorserie Porsche Taycan 26 seconden sneller op de Nürburgring-Nordschleife dan huidige versie

Porsche-ontwikkelingscoureur Lars Kern heeft zichzelf overtroffen op de Nürburgring. Met een voorserie van de Taycan klokte hij op de Nordschleife een officiële rondetijd van 7:07,55 minuten. Daarmee was Kern maar liefst 26 seconden sneller dan tijdens zijn laatste recordrit in augustus 2022, destijds in een Taycan Turbo S.

“26 seconden is een eeuwigheid in de autosport. Lars’ rondetijd van 7:07,55 minuten op de Nürburgring-Nordschleife is werkelijk sensationeel! Daarmee brengt hij de Taycan op het niveau van de elektrische hypercars”, verklaart Kevin Giek, hoofd van de Taycan modelserie. “Wat nog indrukwekkender is, is dat Lars gedurende meerdere ronden nagenoeg dezelfde tijd produceerde.”

Een onboard-video van de complete ronde wordt medio maart vrijgegeven.

“Ik pushte zo hard als ik kon”, vertelt Kern. Op de dag waarop hij de snelle rondetijden reed, stond de Nürburgring-Nordschleife exclusief tot zijn beschikking. Om veiligheidsredenen was de testauto uitgerust met de wettelijk voorgeschreven rolkooi en racekuipstoelen.

Ruim 25 km/u sneller dan huidige Porsche Taycan

Vergeleken met het record uit 2022 in een Taycan Turbo S sedan voorzien van de Tequipment Performance-kit is de tijd aanzienlijk beter. De voorserie-auto was ruim 25 km/u sneller op weg naar het Schwedenkreuz. Om het verschil extra te duiden: tegen de tijd dat Kern ditmaal bij Tribune 13 (T13) over de finish kwam, zou hij tijdens zijn recordrit in de Taycan Turbo S in 2022 nog maar net de ingang van de Nordschleife zijn gepasseerd, bij het beginpunt van het Antoniusbuche-gedeelte. Daarmee bedroeg de afstand tussen de voorserie-Taycan en de huidige Turbo S ruim 1,3 kilometer – een waarde die de enorme stap voorwaarts illustreert die Porsche met de auto op de 20,8 kilometer lange omloop in de Duitse Eifel heeft gerealiseerd.