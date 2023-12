Nederlands initiatief: 12-uursrace voor Porsche 911 Cup-auto’s op Spa-Francorchamps

Organisator Creventic uit het Noord-Limburgse Gennep presenteert voor 2024 een nieuw evenement: een 12-uursrace op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, uitsluitend voor Porsche 911 GT3 Cup-auto’s van de actuele generatie (992). De Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport, zoals de officiële naam van het evenement luidt, vindt op 6 en 7 september plaats.

Porsche Carrera World Cup op de Nürburgring in 2011. (Foto: Archief Porsche AG)

Autosport- en Porsche-liefhebbers herinneren zich vast nog de Porsche Carrera World Cup: een race met 100 Porsche Cup-auto’s en deelnemers uit 25 landen, die in 2011 in het voorprogramma van de 24-uursrace op de Nürburgring-Nordschleife verreden werd. De wedstrijd telde mee voor de Supercup en de respectievelijke Carrera Cups in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Scandinavië, terwijl er ook tal van overzeese deelnemers waren De overwinning in die race was een van de eerste wapenfeiten van de toen nog jonge René Rast, terwijl ook Nick Tandy in de stromende regen met spectaculaire acties de aandacht trok, hoewel de Brit na een crash tot de meerdere uitvallers behoorde. Uw verslaggever was destijds door Porsche ingehuurd voor meertalig internationaal commentaar op het circuit, naast de vaste Duitse Porsche Cup-commentator Burkhard Bechtel, en heeft nog steeds zeer plezierige herinneringen aan dit geweldige evenement. De speciale Porsche Carrera World Cup-modelauto in schaal 1:43 van fabrikant Spark, in een strikt gelimiteerde oplage tijdens de prijsuitreiking overhandigd aan alle deelnemers en direct betrokkenen, heeft nog steeds een ereplaats in de vitrine!

De speciale Porsche Carrera World Cup-modelauto is een zeer gezocht collectors’ item. (Foto: Rebocar/R. de Boer)

De Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport heeft het potentieel om ook een memorabel evenement te worden. Qua omvang waarschijnlijk niet helemaal in dezelfde ordegrootte als de Porsche Carrera World Cup van twaalf jaar geleden, maar alleen de locatie, het Circuit de Spa-Francorchamps, spreekt natuurlijk al tot de verbeelding van tal van mogelijke deelnemers. Het perspectief van een twaalf-uursrace, uitsluitend met identieke Porsche Cup-auto’s, op een van de beroemdste circuits ter wereld, is voor vele coureurs onweerstaanbaar.

De Porsche Cup-klasse is in de races van de 24H Series altijd goed voor spannende competitie. (Foto: Creventic)

Met de Michelin 992 Endurance Cup organiseert Creventic voor het eerst in zijn bestaan, dat begon met de eerste editie van de 24 Uur van Dubai in 2006, een wedstrijd waarin uitsluitend met één merk en type auto gereden wordt. Het is een voor de hand liggende stap, enerzijds gezien de grote en nog steeds groeiende populariteit van de Porsche Cup-klasse in de 24H Series, en anderzijds vanwege het grote aantal Porsches in Cup-uitvoering dat wereldwijd beschikbaar is en in races wordt ingezet. Met slechts geringe aanpassingen, zoals bijvoorbeeld extra verlichting en een andere tankopening, zijn reguliere Porsche Cup-auto’s geschikt te maken voor een lange-afstandsrace.

“De Porsche Cup-auto’s zijn heel betrouwbaar en daarmee prima voor lange-afstandsraces, zoals we al jaren zien bij de wedstrijden van onze 24H Series”, zegt David Vink van organisator Creventic. “Er is vrijwel nooit sprake van technische problemen en bovendien zijn onderdelen en technische ondersteuning van Porsche in ruime mate voorhanden. Bovendien is de strijd in de Porsche Cup-klasse bij onze races vrijwel altijd bijzonder spannend, omdat de auto’s zo gelijkwaardig zijn. Dat bracht ons op het idee om een aparte race, uitsluitend voor Porsche Cup-auto’s in het leven te roepen. De eerste reacties zijn zonder uitzondering enthousiast. We willen van dit evenement een vaste waarde voor Porsche-teams en -rijders maken.”

Oliver Köppen, manager merkencups en GT-sport bij Porsche Motorsport, is ook enthousiast over het nieuwe initiatief. (Foto: Porsche AG)

Het enthousiasme wordt gedeeld bij Porsche Motorsport, dat met de “powered by”-toevoeging officieel zijn naam aan het evenement verbonden heeft. Oliver Köppen, manager merkencups en GT-sport bij Porsche Motorsport, verklaart: “Nu al hebben nemen veel van onze 911 GT3 Cup-klanten deel aan de races van de 24H Series van Creventic. We ondersteunen graag dit nieuwste initiatief van Creventic, omdat dit een aantrekkelijke nieuwe mogelijkheid voor onze klanten biedt om met hun Porsche 911 GT3 Cup-auto deel te nemen aan een lange-afstandsrace op één van de populairste Grand Prix-circuits ter wereld.”

Michelin zorgt voor de banden en technische en logistieke ondersteuning (Foto: Rebocar/R. de Boer)

Zoals de naam Michelin 992 Endurance Cup al duidelijk maakt, wordt er voor het evenement gebruik gemaakt van Michelin-banden. Dat ligt voor de hand, omdat Michelin voor de meeste Porsche Cup-series ook de officiële bandenleverancier is en banden in huis heeft die optimaal geschikt zijn voor de 911 GT3 in Cup-uitvoering. Tevens zal de Franse fabrikant tijdens de race op Spa-Francorchamps zorgen voor technische en logistieke ondersteuning. Meer informatie over de geplande race is te vinden op de website www.992-endurance-cup.com