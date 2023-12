Autosportkalenders (en een kwartetspel) met Porsches voor 2024

Natuurlijk heeft niemand nog echt een op papier gedrukte kalender nodig, althans niet voor het doel waarvoor kalenders eigenlijk bedoeld zijn: het weergeven van dag en datum. Maar, laten we wel zijn: kalenders zijn ook gewoon mooi en leuk. Iedere maand (en bij sommige kalenders zelfs twee keer per maand) de verrassing van wat er nu weer te ontdekken valt. Liefhebbers kennen natuurlijk de traditionele Porsche-kalender (met verzamelmunt), maar er is nog meer, zoals een tweetal verse autosportkalenders, die we graag voorstellen.

Motorsport Classic 2024

Wie een hart heeft voor Porsches in de rijke historie van de autosport, doet met de kalender Motorsport Classic een geweldige aankoop. Inmiddels is de kalender zelf ook al een klassieker. Het beproefde concept is ongewijzigd: twee zwart-wit-afbeeldingen per maand uit de jaren vijftig, zestig en zeventig, gekozen uit het ongelooflijk grote archief van McKlein. Races, rally’s, bergklims: het komt allemaal aan bod. Inclusief de nodige Porsches.

Dat begint al in februari, met een mooie foto van de nogal chaotische startfase van de 12 Uur van Sebring in 1964, waarin John Ryan met zijn Porsche 904 een belangrijke rol speelt. In juni vinden we een schitterende opname van een Porsche 917 “long-tail” tijdens de 24 Uur van Le Mans in 1969, waar de snelheid vanaf spat. In september zijn er de nodige Porsches te ontdekken op de startfoto van de 1000 Kilometer van Monza, opnieuw uit 1969, terwijl een maand later een foto van Edgar Barth in zijn fabrieks-Porsche 718 RSK tijdens de bergklim op de Gaisberg in Oostenrijk in 1959, destijds de vierde ronde van het Europees bergklimkampioenschap, de laatste Porsche-foto op de kalender is.

Maar natuurlijk zijn we niet eenkennig, dus we genieten evenzeer van de diverse andere prachtige afbeeldingen, van spectaculair actiebeeld tot sfeer in de pits en in de paddock tijdens tal van evenementen.

Op de laatste pagina bevindt een overzicht van de 25 gebruikte afbeeldingen met de nodige achtergrondinformatie in Duits en Engels.

Motorsport Classic 2024

Uitgave: McKlein Media GmbH & Co. KG

ISBN: 978-3-947156-52-8

Formaat: 67 x 48 cm

Prijs: 49 Euro (excl. verzendkosten), te bestellen via: www.racingwebshop.de

24h Nürburgring 2024

Ja, een kalender met een Ferrari op de voorpagina, want het is nu eenmaal traditie dat de winnende auto de kalender van de 24-uursrace op de Nürburgring siert, en dat was dit jaar nu eenmaal geen Porsche. Wel staat er voor het tweede jaar op rij een Nederlandse winnaar voorop, want was het op de kalender voor 2023 Robin Frijns, die als rijder in de winnende Phoenix-Audi samen met zijn teamgenoten op de voorpagina van de kalender vereeuwigd werd, op de editie van 2024 staat Nicky Catsburg op de titelpagina, want hij behoorde immers tot het rijderskwartet in de winnende Ferrari 296 GT3 van Frikadelli Racing.

De kalender is een uitgave van het Duitse Gruppe C Motorsport-Verlag, dat ook sinds 2002 ieder jaar het officiële boek van de 24-uursrace samenstelt. Ruim een dozijn fotografen is tijdens het evenement voor en achter de schermen namens Gruppe C actief, zodat er kan worden geput uit tienduizenden opnamen.

Ook voor 2024 laat de kalender weer talrijke facetten zien, die van de 24-uursrace op de Nürburgring zo’n kleurrijk spektakel maken, waarbij dat ‘kleurrijk’ letterlijk genomen mag worden. Van de mensenmenigte tijdens de Adenauer Racing Day, het reuzenrad, de Falken Drift Show, de drukte tijdens de startopstelling, de prachtige taferelen in het donker tot aan de blijdschap bij het winnende team na de zege.

Voor Porsche-liefhebbers is er natuurlijk genoeg om naar te kijken. In maart een prachtige overzichtsfoto van maar liefst 32 Porsches uit diverse klassen die deelnamen aan de 24-uursrace, van de dit jaar debuterende 911 GT3 R via de diverse Porsche Cup-auto’s tot aan Caymans uit de productiewagenklasse. In augustus vinden we een prachtige foto van de Manthey-911 GT3 R, bijgenaamd “Grello”, bij ondergaande zon, en op diverse overzichtsfoto’s zijn ook de nodige Porsches te ontdekken.

24h Nürburgring 2024

Uitgave: Gruppe C Motorsport Verlag

ISBN: 978-3-948501-29-7

Formaat: 67 x 48 cm

Prijs: 40 Euro (excl. verzendkosten), te bestellen via www.gruppec-verlag.de

24h Nürburgring 2023 Quartett

Als laatste item in deze bijdrage geen kalender, maar een kwartetspel. Ja, die bestaan nog steeds en worden nog steeds nieuw gemaakt, zoals blijkt uit dit spel, dat de afgelopen editie van de 24-uursrace op de Nürburgring als onderwerp heeft.

Op in totaal 52 kaarten komt bijna de helft van het deelnemersveld van de race van dit voorjaar aan bod, elk met startnummer, auto, team en rijders, plus uiteraard een afbeelding van de auto. Daarbij krijgen niet alleen de grote GT3-bolides uit de hoogste klasse aandacht, want ook bij de fans mateloos populaire auto’s als de Opel Manta of de Dacia Logan komen aan bod, net als de Hyundai’s en de Volkswagen Golf uit de TCR-klasse, een Toyota Supra GT4, de Toyota Corolla van Toyota Thailand en diverse BMW’s uit de productiewagenklassen.

Goed nieuws voor Porsche-liefhebbers: maar liefst 20 van de 52 kaarten zijn gewijd aan ons favoriete merk. We telden vijf 992 GT3 Cup-Porsches, twee 991 GT3 Cup-auto’s, drie Cayman S’en , een 718 Cayman uit de productiewagenklasse, drie nieuwe 992 GT3 R’s,

Naast het gewone kwartetspel, waarbij er 13 kwartetten kunnen worden verzameld, kan er ook een troefspel worden gespeeld met behulp van de diverse andere gegevens die op de kaarten vermeld staan: klassering in de race, startplaats, snelste rondetijd, klassering in de klasse, aantal afgelegde kilometers tijdens de race, pitboxnummer, aantal pitstops en cilinderinhoud van de motor. Een betere klassering, een snellere rondetijd, een lager pitboxnummer of een lager aantal pitstops betekent het aftroeven van de tegenstander.

In totaal zes kaarten laten een auto zien waarin ook een Nederlandse deelnemer in actie komt. Uiteraard de winnende Frikadelli-Ferrari van Nicky Catsburg, maar ook de WTM by Rinaldi Racing-Ferrari met Indy Dontje, de Konrad-Lamborghini met Yelmer Buurman en de Schnitzelalm-Mercedes met Colin Caresani, maar ook de Sorg Rennsport-BMW 330i waarmee Piet-Jan Ooms reed en de Porsche Cayman Clubsport van FourMotors-Bioconcept Car, waarmee Marco van Ramshorst zijn klasse won. Leuk voor liefhebbers en verzamelaars!

24h Nürburgring 2023 Quartett

Uitgave: Gruppe C Motorsport Verlag

ISBN: 978-3-948501-31-0

Formaat: 6 x 9 cm

Prijs: 5,95 Euro (excl. verzendkosten), te bestellen via www.gruppec-verlag.de

Foto’s: Rebocar/R. de Boer