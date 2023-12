Autoworld – Porsche ‘Driven by dreams’

Vrijdagmiddag 8 december 16u30, ik vertrek met een klein hartje richting Brussel. Hoe lang zou ik erover doen om in centrum Brussel, het Jubelpark, te geraken. E40 richting Brussel, via de Basiliek van Koekelberg de tunnels van de kleine ring in richting Autoworld. Buiten de normale vrijdagavondspits bereikte ik vlot het Jubelpark.

Toeval?

Het monumentale park met een triomfboog geflankeerd door historische gebouwen met zuilengalerijen werd ontworpen in 1880 ter ere van de 50-ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid. De triomfboog was afgewerkt in 1905 en werd ingehuldigd ter ere van 75 jaar onafhankelijk België.

De expo “Porsche 75 years driven by dreams” kon dus op geen betere plaats gehouden worden.

Imposant!

Je komt binnen in een imposante ruimte waar je naast de autocollectie kan genieten van een sterk staaltje architectuur. De eerste verdieping van Autoworld is zo gemaakt dat je steeds de unieke dakstructuur kan bewonderen. Je bezoekt niet enkel een schatkamer van de autogeschiedenis, je ontdekt ook een belangrijk architecturaal monument uit de Belgische geschiedenis!

75 jaar Porsche

Wat als eerste opvalt in de expo is de Art Car uit de collectie van 911 Motorsport. De Art Car is een 911, 2.0 6-cyl uit 1965, het eerste jaar van het type 911 nadat Peugeot een veto stelde op de “0” in het midden van “901”. Een mooie blikvanger op deze mooie expo.

Omdat er tijdens races enkel klassieke periode correcte kleuren te zien waren wou de eigenaar zijn 911 laten opvallen. Hij werd hiervoor geïnspireerd door Hervé Poulain die in de jaren ’70 zijn racewagens voorzag van een kunstige livery. De eerste 911-Motorsport-Art-Car van op dit moment 3 was een feit!

Naast de Art-Car stond een hele line-up 911 topmodellen, de 912, 930 Turbo, 964 RS, 993 RS, 996 GT3-RS, 997 GT3-RS 4.0, 991 50-jahre, 992 Belgian Legend Edition en de 992 GT3-RS die het rijtje afsloot. De bezoekers werden op regelmatige momenten getrakteerd op enkele concerten van zeer beroemde artiesten. De Art-Car mocht het concert openen en afsluiten met daartussen de 997 GT3 RS 4,0 en de 992 GT3-RS en de Carrera GT. De concerten zijn ook te beluisteren op de video in dit artikel.

Vooraleer naar de verdieping te gaan kon je de innerlijke mens versterken en tegelijk de evolutie van de Dakar-Porsches, de Carrera GT en een historische 356 Carrera Abarth bewonderen.

Reis door de tijd

Eens je de trap op bent gegaan staat de Vision GT designstudie te pronken, gedecoreerd door Vexx. De kunstenaar zelf was deze avond in de weer met een helm in de stijl van de Vision GT.

Hier word je ondergedompeld in het verleden en de toekomst van Porsche en de racerij. Ik vernoem graag enkele bijzonderheden; een 356 Knickscheibe, één van de 44 volledig uit aluminium vervaardigde type 356/2, gebouwd in Gmünd, een Carrera RS 2,7 uit 1973, en het eerste en het laatste model speedster, zusterlijk naast elkaar.

Nog enkele highlights op de verdieping: Lego-911, “oer”-Panamera, 959 group B prototyp, 963, 99x Formule E, 919 en natuurlijk de 918 supercar!

Ik zou nog pagina’s kunnen volschrijven over wat er op de expo te zien is maar “the proof of Porsche is in the eating”, er is geen betere ervaring om Porsche te ervaren dan de expo te bezoeken. De expo staat nog tot 25 februari 2024. Een ideetje voor een uitstap tijdens de feestmaand?



Ik bedank Autoworld en in het bijzonder de heer Pieter Ryckaert, om 64 Porsche Portal uitgenodigd te hebben voor de exclusieve Preview Night.

Fotoreportage

Hier nog een indruk van het bezoek en fotoreportage.

Foto’s Pieter Lys en (speciale dank aan) Willem J Staat