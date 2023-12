Porsche Motorsport presenteert programma en rijderskader voor 2024 tijdens Night of Champions

Tijdens de jaarlijkse Night of Champions in het ontwikkelingscentrum in Weissach blikte Porsche terug op het afgelopen autosportseizoen en werd er vooruitgekeken naar het racejaar 2024. De focus van Porsche blijft met fabrieksprogramma’s in FIA WEC, het IMSA WeatherTech SportsCar Championship, het WK Formule E en Esports plus klantensportactiviteiten in de GT-racerij en de talrijke Porsche-merkencups wereldwijd gelijk, maar in het rijderskader zijn er wat veranderingen. Tevens werd zoals ieder jaar de Porsche Cup voor de succesvolste amateurrijder met Porsche uitgereikt, ditmaal aan de Zwitser Nicolas Leutwiler.

De succesvolste Porsche-privérijders en de fabriekscoureurs kwamen bijeen tijdens de jaarlijkse Night of Champions in Weissach.

Dat het echec bij de 24 Uur van Le Mans van dit jaar bij Porsche nog steeds diep zit, werd tijdens de avond in Weissach wel duidelijk. Zowel bestuursvoorzitter Oliver Blume als hoofd motorsport Thomas Laudenbach wonden er geen doekjes om dat in 2024 de overwinning in Le Mans het absolute doel is. “We zouden Porsche niet zijn als we niet van nederlagen zouden leren”, aldus Blume. “We zijn sportieve strijders met grote ambitie en doorzettingsvermogen. Dat is voor ons altijd kenmerkend geweest.”

De Porsche 963 komt in fabriekskleuren ook volgend jaar weer uit in FIA WEC en IMSA.

In de fabrieksbezetting in IMSA en WEC ruilen de Amerikaan Dane Cameron en de Australiër Matt Campbell van plek. Dat betekent dat Cameron terugkeert naar de IMSA-serie, waar hij in de nummer 7-Penske-Porsche samen met Felipe Nasr rijdt. In Daytona krijgen ze versterking van Campbell en IndyCar-coureur Josef Newgwarden. De nummer 6-Porsche behoudt met Mathieu Jaminet en de bekende bezetting, in Daytona aangevuld door Kévin Estre en Laurens Vanthoor. In het WEC rijden Campbell, Michael Christensen en Fred Makowiecki in de nummer 5 en Kévin Estre, André Lotterer en Laurens Vanthoor in de nummer 6. De samenwerking met klantenteams, Proton en Jota in het WEC en Proton en JDC Miller Racing in IMSA, wordt voortgezet, waarbij ook Tijmen van der Helm bij JDC Miller aan boord blijft.

Porsche heeft de deelname van het fabrieksteam in het FIA WK Formule E tenminste tot en met 2026 bevestigd.

In de Formule E blijft het fabrieksteam met António Félix da Costa en Pascal Wehrlein ongewijzigd, André Lotterer en David Beckmann zijn reserverijders. Porsche voorziet het Amerikaanse team Avalanche Andretti, dat dit jaar met Jake Dennis wereldkampioen werd, ook weer van een aandrijflijn. Dennis verdedigt zijn titel en krijgt met de van Nissan overgekomen Norman Nato een nieuwe teamgenoot.

In de GT-racerij neemt Porsche afscheid van Christian Engelhart, die vermoedelijk de overstap maakt naar Lamborghini, Matteo Cairoli en Dennis Olsen. In de esports maakt onze landgenoot Mack Bakkum niet langer deel uit van het Porsche Coanda Esports Racing Team, fabrieksrijders zijn Josh Rogers, Dayne Warren en Charlie Collins. Rogers won dit jaar de titel in de nieuwe ESL R1-Serie, waar komend seizoen de titelverdediging op het programma staat. Ook de Le Mans Virtual Series maakt deel uit van de planning.

Manthey Racing vormt de vertegenwoordiging van Porsche in de LMGT3-klasse van het FIA WEC, waar onder anderen de beide Oostenrijkers Richard Lietz en Klaus Bachler in actie komen. Ook komt Manthey opnieuw uit in de DTM, waar het de titel met Thomas Preining verdedigt. In de GTD-divisie van het IMSA-kampioenschap stapt AO Racing van PJ Hyett over van GTD naar GTD-Pro. KellyMoss with Riley is in beide categoriën met elk één Porsche actief. Wright Motorsports en MDK Motorsports komen ook met Porsche in de GTD-klasse uit, net als het nieuwe Porsche-klantenteam Andretti Motorsports. In de beide 24-uursraces op de Nürburgring en in Spa-Francorchamps wordt een grote Porsche-inbreng verwacht, net als bij de FIA GT World Cup in Macau.

Robert de Haan, kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux (r.) en Larry ten Voorde, kampioen in de Duitse Carrera Cup.

Ook de Porsche-merkencups blijven succesvol, met de Porsche Mobil 1 Supercup als vlaggenschip. Daarnaast wordt er in 35 nationale en regionale Carrera Cups met de 911 GT3 Cup geracet. De Fransman Alessandro Ghiretti is zoals al eerder gemeld de nieuwe fabrieks-juniorrijder van Porsche.

De Zwitser Niki Leutwiler won dit jaar de Porsche Cup voor de succesvolste amateurrijder met Porsche.

De Porsche Cup, de jaarlijkse prijs voor de succesvolste amateurrijder met Porsche, bestaat al sinds 1970, toen Gijs van Lennep deze trofee won. Dit jaar is de Zwitser Nicolas Leutwiler het succesvolst, de 63-jarige rijder kwam onder andere in actie in de Asian Le Mans Series en de GT World Challenge Europe met een 911 GT3 R en in de GT4 European Series met een Cayman GT4 RS.