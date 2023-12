Groeten van de Night of Champions van Porsche Motorsport in Weissach

Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse Night of Champions plaats, het traditionele eindejaarsfeest van Porsche Motorsport, als altijd in het zogeheten ‘Casino’, de grote ontvangstruimte annex restaurant op het ontwikkelings- en testcomplex van het Duitse sportwagenmerk in Weissach. Ondanks de winterse weersomstandigheden in het zuiden van Duitsland waren enkele honderden genodigden van over de hele wereld aanwezig. Ook Vierenzestig was ter plekke en verzamelde genoeg materiaal voor een uitgebreide impressie.

Na kort omkleden in het hotel was het tijd voor vertrek naar het eindejaarsfeest van Porsche Motorsport in Weissach, waarvoor shuttlebussen georganiseerd waren. Met Rudi Penders, Olivier Aerts en Lars Plato was ook de organisatie van de Porsche Carrera Cup Benelux en de Sprint Challenge Benelux op volle sterkte aanwezig.

In Weissach lag er duidelijk meer sneeuw dan in Stuttgart, zoals hier te zien rondom de GT4 E-Performance.

Gelukkig stond ook de naam van uw redacteur weer op het grote bord met alle aanwezigen, dus we mochten naar binnen.

Altijd leuk, met je eigen naam op de foto, zoals hier de beide Fransen Alexandre Gibot, directeur van Porsche Motorsport Asia-Pacific (r.) en Alessandro Ghiretti, de kersvers benoemde Porsche-juniorrijder voor 2024.

Robert de Haan, kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, en zijn vader Cees de Haan waren er ook.

Op de foto voor de organisatie: hier de gebroeders Tim en Jörg Bergmeister.

De Porsche Big Band zorgde voor de muzikale omlijsting tijdens het aperitief.

De kleur wekte wellicht wat argwaan, maar de huiscocktail als aperitief smaakte prima.

De recent gepresenteerde 911 GT3 R “rennsport” en de 911 RSR van de “Iron Dames”, waarmee onlangs in Bahrein de allerlaatste GTE-klassezege in het FIA WEC werd binnengehaald.

De “mise en place” voor het diner was klaar, geen sinecure voor zo’n 400 gasten.

Coureur David Beckmann, reserverijder van het Porsche TAG Heuer Formule E-team, en fotograaf en uitgever Christof Sage, een society-instituut in de regio Stuttgart, die geen enkele feestelijke gelegenheid laat schieten.

Het rode licht hoorde bij de ambiance: Holger Eckhardt (l.), verantwoordelijk voor de persactiviteiten rondom de lange-afstands- en GT-racerij en merkencups, en Lutz Leif Linden, secretaris-generaal van de Automobilclub von Deutschland en president van de GT-commissie van de FIA.

Thomas Voss (l.), hoofd autosport van de ADAC, en Porsche-sportbaas Thomas Laudenbach.

Nederlands Porsche-supertrio: vlnr Marc Schipper en Torsten van Haasteren van Team GP Elite en Sjoerd Teertstra, managing director Porsche Nederland.

En toen was het tijd om aan tafel te gaan. Keurig voor iedereen een toegewezen plaats met naam en toenaam, maar helaas voor de verzamelaars geen gedrukte menukaart meer (die je door coureurs kunt laten signeren): een QR-code moest volstaan.

Dit soort details, daar houden we van: boter in de vorm van het beroemde Porsche-logo.

Welkom door Oliver Blume, bestuursvoorzitter van Porsche en het Volkswagen-concern.

Alle gasten aan tafels van tien.

Voorgerecht: gebraden coquille St. Jacques met couscous en wortel, begeleid door een heerlijke chardonnay van het Weingut Lageder uit Magreid in Südtirol.

Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach blikte in gesprek met presentatrice Lina Ramuschkat terug op het afgelopen seizoen en keek vooruit naar 2024.

Tussendoor werden de kampioenen uit de diverse Cups, Trophies en Challenges voor het voetlicht gehaald, waarbij ook een aantal succesvolle Nederlanders aan bod kwamen. Daaronder Jos Menten, die samen met Koen Wauters de Porsche Endurance Trophy Benelux won.

Jaxon Verhoeven (l.) won de Sprint Challenge Benelux.

Larry ten Voorde (l.), dit jaar alweer voor de derde keer winnaar van de Porsche Carrera Cup Deutschland-titel, en Robert de Haan, kampioen Porsche Carrera Cup Benelux.

Nog een Nederlands onderonsje tussen de twee kampioenen De Haan en Ten Voorde, in het aparte gedeelte van de zaal waar met elke prijswinnaar een videoreel werd opgenomen.

Robert Lechner, teambaas van het Supercup-kampioensteam BWT Lechner Racing (l.), en de kersverse Porsche-fabrieksjunior Alessandro Ghiretti.

Robert de Haan rijdt volgend jaar voor het team van naamgenoot Robert Lechner, de twee zien het duidelijk helemaal zitten.

De Iron Dames Sarah Bovy (l.), Rahel Frey (2e van links) en Michelle Gatting (r.) met presentatrice Lina Ramuschkat (2e van rechts).

En toen was het tijd voor het hoofdgerecht: duet van rund (wang en filet) met Borettane-ui, prei en kool. De bijpassende rode wijn kwam van het eiland Mallorca, een cuvée van merlot en cabernet franc genaamd “8 Vents Gran” van het huis Atlan & Artisan.

Werd er niet gegeten, dan vonden er geanimeerde gesprekken plaats.

Oostenrijks onderonsje: Helmut Eggert, de hoogste baas van Porsche in Oostenrijk, en Dr. Gerhard Kuntschik, al decennialang een instituut als auto- en autosportjournalist en perschef van het voor oktober 2025 aangekondigde klassieke autosportevenement Legends Grand Prix op de Salzburgring.

Roger Penske, Porsche-bestuurslid Detlev von Platen, Carsten Schumacher van de ondernemingsraad van Porsche in Weissach en zijn echtgenote (vlnr)

De Zwitser Niki Leutwiler (r.) won de Porsche Cup, de jaarlijkse onderscheiding voor de succesvolste Porsche-privérijder, en mag nu een Porsche-productiemodel ter waarde van 150.000 Euro uitzoeken. Peter Schmidt van het team Car Collection Motorsport, waarvoor Leutwiler heel wat races reed, deelt in de feestvreugde.

Aan het eind van het officiële gedeelte mochten alle fabrieksrijders en prijswinnaars nog een keer het podium op voor een groepsfoto.

Porsche-PR-man Holger Eckhardt (l.) en teambaas Roger Penske.

GP Elite-oprichter Marc Schipper en coureur Loek Hartog.

En toen was het tijd voor gin & tonic! Bekroonde Ginstr-gin uit Stuttgart.

Er kon ook op de simulator gereden worden, waarbij Mack Bakkum de snelste tijd liet aantekenen. Al eerder had onze landgenoot aangekondigd dat het afgelopen seizoen zijn laatste als actief simrijder zou worden, hij gaat bij Coanda Simsport een rol in de organisatie vervullen.

Buiten stonden een Porsche-Formule E-auto en een Porsche 963-prototype opgesteld.

Simracer Josh Rogers, die vorige week de ESL-titel won, Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach en GP Elite-teambaas Torsten van Haasteren.

De volgende ochtend scheen de zon en was de hemel boven het museum en de fabriek strakblauw, ideale omstandigheden voor de terugreis. Graag volgend jaar weer!

Foto’s: Rebocar/R. de Boer