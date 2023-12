Fotoreportage: Porsches op de Essen Motor Show

Op vrijdag 1 december is in het Messe-complex in de Duitse stad Essen de Essen Motor Show geopend. Nog tot en met zondag 10 december is er op stands van in totaal 500 exposanten uit 18 landen aandacht voor auto’s, autosport en tuning in de ruimste zin van het woord. Porsche-liefhebbers komen er uiteraard ruimschoots aan hun trekken.

Van de 911 GT3 R waarmee de Oostenrijker Thomas Preining kampioen werd in de prestigieuze Duitse raceserie DTM tot aan verlaagde ‘custom cars’: het is er allemaal te zien. De getunede Porsches zijn zeker niet ieders smaak, maar goed, iedereen zijn of haar plezier.

Een van de thema-exposities is gewijd aan raceauto’s met sponsoring van kruidendrankje Jägermeister, en ook hier zijn er de nodige legendarische Porsches te zien, zoals de 914, de 935 en de 956.

De Essen Motor Show is op zater- en zondagen geopend van 9-18 uur, maandag tot en met vrijdag van 10-18 uur. Toegangskaarten kosten 20 Euro (gereduceerd 16 Euro). Meer informatie en kaartverkoop: www.essen-motorshow.de.

Foto’s: Rebocar/R. de Boer